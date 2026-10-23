El dólar terminó la semana con nuevo récord nominal tras seis alzas consecutivas

El dólar mayorista gana 74,50 pesos o 5,1% en lo que va de 2026. (Foto: Reuters)

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Aunque se trató de ascensos moderados, el dólar mayorista encadenó este viernes la sexta suba consecutiva, en un sendero que pareciera ser un nuevo “crawling peg”, dado el tras relativo del tipo de cambio respecto de la evolución de la inflación, todavía por encima del 33% anual.

El dólar mayorista ganó 1,50 peso o 0,1%, a $1.529,50, un nuevo máximo nominal, en una sesión con negocios por USD 565,4 millones en el segmento de contado, un monto apreciable si se considera la menor estacionalidad del agro en cuarto trimestre del año en cuanto a la liquidación de exportaciones.

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“En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista subió 11,50 pesos (+0,8%), muy por encima del aumento de solo un peso registrado en la semana anterior”, consignó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

“El dólar mayorista continúa ensayando un ligero deslizamiento, ahora más cerca de los $1.530, un suave dinámica que resulta bienvenida por los operadores. Más incluso cuando se viene combinando durante octubre con una aceleración en el ritmo de compras del BCRA, y ahora se espera evaluar si habrá espacio para una mayor monetización -ante su posible beneficio sobre la actividad- aprovechando la mayor estacionalidad de la demanda de dinero que se avecina sobre fines de año”, indicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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“Al mismo tiempo, mantener un tipo de cambio que avance por debajo de la inflación contribuye a contener los precios, pero también puede generar una apreciación real que afecte la competitividad. Bajar las tasas para estimular la actividad tampoco es sencillo, porque podría incrementar la demanda de dólares si las expectativas no acompañan”, explicó Martín Mazza, director de MM Investments.

El BCRA estableció el techo para el esquema de bandas cambiarias en los 1.943,56 pesos. El tipo de cambio oficial quedó a 414,06 pesos o 27,1% de ese limite para la flotación administrada.

El dólar mayorista anota ahora un alza de 12,5 pesos o 0,8% en octubre; una ganancia de 74,50 pesos o 5,1% en lo que va de 2026, y un ascenso de 50,50 pesos o 3,4% en los último doce meses.

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Las paridades bursátiles del dólar también subieron cerca de cinco pesos anotaron máximos nominales este viernes: el “contado con liquidación” (CCL) a $1.562, y el dólar MEP, a 1.556 pesos.

“Al igual que la semana pasada, siguió la fuerte suba del canje CCL/MEP, que se mantuvo toda la semana por encima del 5,5% y en la rueda de ayer cerró en 6,0%, el mayor valor desde mediados de abril de 2025, luego de la unificación cambiaria. Mientras siga habiendo pocos dólares cables ofertados en el mercado y se mantengan las restricciones sobre algunos arbitrajes, este valor puede mantenerse elevado”, aportó IEB.

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El dólar al público terminó sin variantes a $1.550 para la venta, según la referencia del Banco Nación. En la semana el billete minorista subió 15 pesos o 1 por ciento. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.549,77 para la venta y $1.496,32 para la compra.

El dólar blue quedó ofrecido sin cambios a $1.565, para anotar una suba semanal de 10 pesos o 0,7 por ciento.

“A pesar de que la presión por dolarizarse continuó activa en la plaza cambiaria, el organismo rector monetario aceleró el paso de su intervención”, expresó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

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“La dinámica de octubre muestra una marcada aceleración respecto al bimestre previo, multiplicando de forma sustancial el promedio diario de adquisiciones y llevando el acumulado anual por encima de los USD 15.700 millones. No obstante, este impulso no llegó a reflejarse en las reservas brutas”, concluyó Morales.