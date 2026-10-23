La caída de la sociedad occidental

Una columna jónica partida en el centro expone una mitad sólida y otra desmoronada en bloques cúbicos sobre un fondo dividido en dos tonos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las postales recientes de París y Roma no son meras crónicas de la disconformidad social; son síntomas nítidos de una fractura estructural que amenaza la arquitectura misma de Occidente.

El espectáculo de calles históricas cubiertas de humo, adoquines transformados en proyectiles y monumentos republicanos vandalizados bajo consignas de protesta expone una realidad incómoda: la deriva de la manifestación legítima hacia el nihilismo delictivo.

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Para quienes observamos la realidad con la urgencia de decodificarla, estas acciones no representan un hecho aislado, sino la manifestación superficial de corrientes subterráneas mucho más profundas que exigen un diagnóstico sociológico preciso y, sobre todo, una respuesta política firme.

Para orientar la toma de decisiones en el espacio público y civil, el primer imperativo es identificar con precisión a los actores de esta violencia.

No nos encontramos ante la clásica masa obrera de las revoluciones industriales, ni ante un movimiento estudiantil homogéneo buscando reformas programáticas.

Los grupos remanentes que hoy capitalizan la agitación en las capitales europeas se componen de una amalgama compleja: minorías radicalizadas, facciones anarquistas tácticas y sectores marginalizados que han encontrado en la destrucción un fin en sí mismo.

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Su accionar no busca la reforma, sino la impugnación total del sistema. Al arremeter contra el mobiliario urbano y los símbolos estatales, no atacan a un gobierno de turno; atacan el concepto mismo de comunidad y el patrimonio colectivo que sostiene la identidad ciudadana.

Al rastrear las causas profundas de este fenómeno, emergen con claridad los choques culturales de nuestra era. Vivimos en sociedades hiperconectadas pero profundamente atomizadas.

El origen de estas manifestaciones radica en una peligrosa combinación de frustración socioeconómica, la erosión de las instituciones intermedias —como la familia, la escuela y los partidos políticos tradicionales— y una crisis de integración cultural.

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La falta de asimilación de ciertos sectores a los valores fundacionales de la civilización occidental ha creado “guetos ideológicos” y geográficos donde el resentimiento hacia el Estado se cultiva de forma sistemática.

Cuando el contrato social se rompe y los deberes ciudadanos son suplantados por una demanda ilimitada de derechos sin contraprestación, el terreno queda abonado para que la intolerancia reemplace al debate.

Si analizamos las tendencias de cara al futuro, el panorama proyecta una preocupante inercia si no se interviene a tiempo.

El vandalismo, cuando es tolerado o minimizado por la corrección política, tiende a ramificarse.

De no mediar un cambio de rumbo, asistiremos a una balcanización del espacio público, donde las calles dejarán de ser el lugar del encuentro democrático para convertirse en campos de batalla intermitentes.

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La violencia simbólica y material de hoy corre el riesgo de institucionalizarse como el único lenguaje válido de negociación para colectivos que se autoperciben al margen de la ley, erosionando irreversiblemente la predictibilidad política y la paz civil necesarias para el desarrollo económico y social.

Ante este escenario, la construcción de soluciones requiere una claridad estratégica fundamental: es inviable construir consensos desde la claudicación.

El diálogo democrático es una herramienta poderosa, pero posee una condición de posibilidad ineludible: el desarme y el acatamiento del marco legal.

No se puede, bajo ninguna circunstancia, negociar desde la violencia. Conceder demandas bajo la presión del chantaje callejero no apacigua a los radicalizados; por el contrario, convalida sus métodos y deslegitima a las mayorías silenciosas que canalizan sus disidencias a través del voto y los mecanismos constitucionales.

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La resiliencia institucional exige trazar una línea roja infranqueable entre la protesta pacífica y el delito común.

Para encauzar este conflicto hacia una resolución sostenible, la propuesta debe articularse en torno a tres ejes de acción que preserven los valores tradicionales, la república, el orden y la democracia:

Restauración del principio de autoridad y el orden público: El Estado debe ejercer el monopolio legítimo de la fuerza con determinación y sin complejos. La ley debe aplicarse con todo su rigor sobre los responsables materiales e intelectuales del vandalismo. Identificar, juzgar y sancionar estos actos no es autoritarismo; es la defensa elemental de la libertad de los ciudadanos que desean vivir, trabajar y transitar en paz. El orden no es el opuesto de la democracia, sino su principal garantía.

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Reivindicación de los valores republicanos y cívicos: Es urgente revitalizar la pedagogía de los deberes ciudadanos. Las democracias occidentales han descuidado la transmisión transgeneracional de sus principios fundacionales: el respeto a las instituciones, la tolerancia, el laicismo y el valor de la ley. La integración cultural debe pasar de ser una expresión de deseos a un requisito de convivencia: quien habita el suelo republicano debe respetar sus leyes y sus símbolos.

Apertura de canales de diálogo institucionales (sin ceder posiciones): Lograr consensos legítimos implica escuchar las demandas socioeconómicas de fondo —como las reformas en educación, empleo o infraestructura urbana— pero procesándolas exclusivamente a través de los parlamentos, las mesas de concertación técnica y los canales democráticos establecidos. El consenso se busca con los ciudadanos que respetan las reglas del juego, jamás con aquellos que pretenden prender fuego el tablero.

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Para el ciudadano, el empresario y el tomador de decisiones que lee estas líneas con la mirada puesta en el mediano plazo, la conclusión es inequívoca: la estabilidad futura dependerá de la firmeza con la que hoy defendamos las reglas de juego.

Las crisis en París y Roma nos recuerdan que la civilización es un logro frágil que requiere cuidado constante. La toma de decisiones estratégicas en los meses venideros no debe guiarse por el temor a las calles encendidas, sino por la convicción de que los valores de la República —la libertad bajo la ley, el respeto mutuo y el orden democrático— son innegociables.

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Permitir que la violencia dicte la agenda pública sería el principio del fin de la convivencia democrática; recuperar la autoridad de la ley es el único camino para garantizar nuestra libertad.

* El autor es Director de Latin America Invest.-