Elon Musk y Anthropic tienen ideas opuestas sobre quién debe beneficiarse de la riqueza creada por la IA

Elon Musk y Anthropic tienen ideas diferentes sobre cómo deberían repartirse las ganancias de la IA. (X - Anthropic)

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El avance de la inteligencia artificial (IA) ha abierto un debate sobre cómo distribuir la riqueza que generará esta tecnología y qué responsabilidad deben asumir las empresas que la desarrollan.

Mientras Anthropic propone destinar parte de su participación empresarial a un fondo de beneficio público, Elon Musk plantea un modelo diferente, entregar acciones de sus compañías directamente a los ciudadanos para que también puedan beneficiarse de su crecimiento.

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Las dos iniciativas parten de una preocupación común: la concentración de riqueza que podría producirse a medida que los sistemas de IA automaticen tareas y transformen el mercado laboral. Sin embargo, sus propuestas difieren en la forma de canalizar esos recursos y en quiénes deberían recibirlos.

Anthropic, uno de los principales laboratorios de inteligencia artificial de Estados Unidos, se ha comprometido a destinar el 5% de sus acciones a un Fondo de Beneficio Público, sujeto a la aprobación de sus accionistas. La iniciativa busca contribuir a afrontar las consecuencias sociales del desarrollo de esta tecnología.

Anthropic propone dar un 5% de sus ganacias al Fondo de Beneficio Público. REUTERS/Carlos Barria/File Photo

Musk, por su parte, ha planteado la posibilidad de distribuir acciones de SpaceX entre los niños estadounidenses. De esta manera, los menores podrían beneficiarse de la evolución financiera de la compañía a largo plazo, aunque el valor de sus participaciones dependería de los resultados futuros de la empresa.

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Anthropic propone destinar parte de sus acciones al beneficio público

La propuesta de Anthropic se enmarca en el debate sobre las consecuencias económicas de la automatización y la responsabilidad de las empresas que desarrollan modelos avanzados de inteligencia artificial.

Dario Amodei, director ejecutivo de la compañía, ha advertido en varias ocasiones sobre el posible impacto de la IA en el empleo. Según sus previsiones, la automatización podría provocar la desaparición de una parte importante de los puestos administrativos de nivel inicial en los próximos cinco años.

El razonamiento parte de que los modelos de inteligencia artificial pueden asumir tareas que actualmente realizan trabajadores, lo que permitiría a las empresas reducir costes y modificar sus necesidades de contratación. Los empleos de oficina que requieren actividades repetitivas o procesos susceptibles de automatización figuran entre los más expuestos a esta transformación.

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Anthropic reconoce que el avance acelerado de la IA y la automatización afectarán varios puestos de trabajo. (Europa Press)

Ante este escenario, Anthropic plantea destinar el 5% de sus acciones a un fondo de beneficio público. La iniciativa busca que una parte del valor económico generado por la compañía pueda utilizarse para atender necesidades colectivas.

No obstante, el alcance de esta propuesta dependerá de su aprobación y de cómo se concrete el funcionamiento del fondo, incluidos los mecanismos para administrar los recursos y decidir su destino.

Elon Musk quiere repartir acciones de SpaceX entre los niños

La propuesta de Elon Musk plantea una vía diferente para distribuir parte de la riqueza empresarial. En lugar de canalizar los recursos mediante una estructura filantrópica, el empresario ha planteado entregar acciones de SpaceX a los niños estadounidenses.

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La iniciativa permitiría que los menores recibieran participaciones en la compañía y pudieran beneficiarse de una eventual revalorización con el paso del tiempo. No se trataría de un pago en efectivo, sino de activos financieros cuyo precio dependería del desempeño de SpaceX y de las condiciones del mercado.

Elon Musk plantea entregarle acciones de SpaceX a niños estadounidenses. REUTERS/Evan Vucci/File Photo

Tomando como referencia una valoración estimada de la empresa, el reparto podría representar alrededor de 11.000 millones de dólares. Sin embargo, esa cifra es una estimación vinculada al valor de las acciones y no equivale a una cantidad garantizada para cada beneficiario.

La diferencia con el modelo de Anthropic es relevante. Mientras la propuesta de Musk busca que los ciudadanos participen directamente en el crecimiento de una empresa, la iniciativa del laboratorio de IA pretende destinar recursos a objetivos de beneficio público.

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Dos propuestas que abren el debate sobre la riqueza de la IA

Aunque sus mecanismos son distintos, ambas iniciativas abordan una misma cuestión: quién debería beneficiarse de la riqueza que genere la inteligencia artificial y qué obligaciones tienen las compañías que impulsan su desarrollo.

La automatización podría aumentar la productividad y los ingresos de las empresas, pero también plantea interrogantes sobre el desplazamiento de trabajadores, la desigualdad económica y la distribución de las ganancias derivadas de esta tecnología.

Las propuestas de Anthropic y Musk representan dos alternativas para afrontar parte de estos desafíos. Sin embargo, ninguna garantiza por sí sola que los beneficios de la IA alcancen a toda la población ni que quienes pierdan su empleo reciban el apoyo necesario.

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Elon Musk sostiene que los niños deben beneficiarse de la riqueza que produce la IA. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

Por ello, el debate también involucra a los gobiernos y a las instituciones públicas. Las políticas de formación profesional, protección social y adaptación del mercado laboral serán determinantes para responder a los cambios que provoque la automatización.

La filantropía empresarial y el reparto de participaciones pueden contribuir a distribuir recursos, pero no sustituyen las medidas públicas necesarias para afrontar las consecuencias económicas y sociales de una tecnología cuyo impacto todavía está en desarrollo.