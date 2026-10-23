Política

Once diputados libertarios viajarán a Río de Janeiro para el cierre de campaña de Flavio Bolsonaro

La comitiva participará el sábado de la caravana final antes del balotaje brasileño. Referentes del peronismo van al búnker de Lula. Todos en la búsqueda de la foto del triunfo

Gino Visconti
El diputado riojano Gino Visconti
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El presidente Javier Milei está recorriendo los países en donde hay elecciones con candidatos afines a su posicionamiento ideológico. Pero dejando de lado la elección de los Estados Unidos, que tiene un particular interés para el Gobierno argentino, la atención libertaria se concentra en lo que va a suceder este fin de semana en Brasil.

El domingo compiten por la segunda vuelta el presidente Inácio Lula Da Silva y Flavio Bolsonaro y, aunque el candidato de la derecha brasileña evitó nombrar al presidente argentino en el último debate, los libertarios locales están decididos a brindarle todo el apoyo posible. Y tienen además la autorización de la Casa Rosada para hacerlo.

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Es por eso que mañana partirá una delegación conformada por 11 diputados de La Libertad Avanza que tienen como misión participar del último tramo de la campaña del hijo del expresidente detenido por intentar llevar adelante un golpe de Estado.

“Estamos yendo hoy a Brasil (Río de Janeiro) donde se hará la caravana junto a un grupo de diputados de LLA para apoyar a Flavio Bolsonaro. Yo, como presidente del Grupo Parlamentario de Amistad con el país vecino, y siendo representante de LLA, considero que su posible victoria puede ser un gran puntapié para afianzar la relación entre Argentina y Brasil y para explotar mucho más la relación comercial, además de lo que supondría simbólicamente ganarle a la izquierda”, afirmó a Infobae el diputado riojano Gino Visconti.

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Javier Milei y Flavio Bolsonaro (REUTERS)
Javier Milei y Flavio Bolsonaro (REUTERS)

La delegación, que según confirmaron fuentes de la presidencia de la Cámara de Diputados se paga de sus ingresos el viaje, está conformada por Visconti; Andrés Marcelo Leone (Buenos Aires); María Cecilia Ibáñez (Córdoba); María Virginia Gallardo (Corrientes); Alfredo Gonzales (Jujuy); Johanna Sabrina Longo (Buenos Aires); Gladys Humenuk (Buenos Aires); María Lorena Villaverde (Río Negro); Gabriela Muñoz (Neuquén); Luis Miguel Rodríguez (Tierra del Fuego); Jorge Santiago Pauli (Tierra del Fuego).

Los legisladores viajan para participar de lo que será la caravana que prepara el equipo de campaña de Bolsonaro para este fin de semana en la icónica ciudad de Brasil que es uno de los bastiones del bolsonarismo. La caravana será el último acto de campaña del senador y está planificada que comience el sábado a las 14 horas. La misma tiene planeado recorrer 1,6 km, desde la Praça do Ó hasta la casa del ahora detenido en Brasilia, expresidente Jair Bolsonaro, en la exclusiva zona de Barra da Tijuca (Río de Janeiro).

En la primera vuelta Lula obtuvo 3.847.143 de votos frente a los 4.831.246 que cosechó Bolsonaro en Río de Janeiro.

La campaña se muda

Pero el mundo libertario no es el único que le presta atención a las urnas del vecino país. Desde los sectores de la oposición siguen de cerca también el recorrido del presidente Lula. A diferencia de LLA, que viajará ahora para la segunda vuelta, hubo varios referentes del peronismo y del socialismo que viajaron en la primera vuelta. En esta ocasión también habrá representación del peronismo. Algunos lo harán pagando de su bolsillo y otros fueron invitados por el Partido dos Trabalhadores.

Cristina Kirchner, Teresa García y Mayra Mendoza en el PJ Nacional
Teresa García junto a Mayra Mendoza

Ese es el caso de la diputada Teresa García, dirigente muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, quien estará en el proceso electoral invitada por el PT. Se espera que se sumen otros dirigentes. Se especula con que vuelva a participar el senador Eduardo Wado de Pedro quien acompañó a los dirigentes del PT durante la primera vuelta.

En el mundo libertario entienden que si gana Bolsonaro hay un beneficio para la Argentina pero, principalmente, para la reelección de Milei. “No va a quedar ningún país socialista en la región. Si Lula pierde el clima nos va a ayudar a nosotros”, se entusiasma uno de los legisladores que forma parte de la comitiva libertaria.

Por el lado de la oposición argentina la mirada es menos eufórica y aspiran a una recuperación de Lula en el último tramo.

Todos buscan una foto ganadora el domingo a la noche que les genere un impulso de cara al 2027.

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