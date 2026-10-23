América Latina

¿Qué eventos prepara El Salvador para 2027?

El Salvador proyecta una agenda de eventos deportivos y musicales para 2027, con el regreso del Ironman 70.3, nuevos torneos de surf y artistas mencionados por la ministra de Turismo

El Salvador albergará de nuevo el triatlón internacional Ironman 70.3 en febrero de 2027. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
El Salvador albergará de nuevo el triatlón internacional Ironman 70.3 en febrero de 2027. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
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El Salvador volvería a recibir el Ironman 70.3 en febrero de 2027, además de nuevos torneos de surf y otros espectáculos durante los primeros meses del año, según afirmó Morena Valdez, ministra de Turismo, en el programa radial El corre corre.

Valdez señaló que la programación busca consolidar al país como sede de competencias y presentaciones artísticas. “Para nosotros va a ser importantísimo los primeros tres meses”, dijo, sin detallar el calendario completo ni las fechas de todos los anuncios mencionados durante la entrevista.

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La ministra mencionó a Andrea Bocelli y Chayanne entre los artistas que llegarían al país. Los conductores del programa también citaron una presentación de Alejandro Sanz en noviembre y otra de Bocelli en diciembre. Además, Valdez indicó que Fonseca actuaría por primera vez en la Costa del Sol como cierre de un torneo de pesca del marlín.

Valdez anunció una competencia juvenil de la World Surf League (WSL) en La Bocana. Según explicó, El Salvador ya había albergado torneos juveniles de la Asociación Internacional de Surf (ISA), pero no un certamen juvenil de la WSL. La funcionaria consideró que este tipo de competencia puede atraer a familias, ya que los deportistas adolescentes suelen viajar acompañados.

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La ministra afirmó que los participantes de estos eventos podrían volver al país después de competir, esta vez como visitantes. También recordó que el Ironman tuvo su primera edición en El Salvador durante 2026 y que su regreso está previsto para febrero de 2027.

Nuevos torneos se tienen previstos para el próximo año. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
Nuevos torneos se tienen previstos para el próximo año. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

Surf City proyecta competencias vinculadas con Los Ángeles 2028

Alejo Campos, director de Surf City, afirmó que todos los torneos de surf que se realicen en El Salvador durante 2027 formarán parte del circuito olímpico. Según sostuvo, esa condición pondría al país bajo la atención de atletas, federaciones y organizaciones que participan en la ruta hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Campos también aseguró que Punta Roca albergaría una fecha del Championship Tour en 2028, pocas semanas antes de los Juegos Olímpicos. Según su explicación, de esa competencia saldrían cerca de 20 atletas con clasificación directa, aunque no detalló la cifra oficial de plazas ni el mecanismo de asignación. “Van a venir a El Salvador a buscar su puesto olímpico”, afirmó.

El director ofreció estas declaraciones desde El Sunzal, sede del ISA World Longboard Championship. Campos indicó que el torneo reunió a representantes de 37 países y definía medallas de oro en las categorías masculina y femenina, además de una clasificación por países.

Campos explicó que el campeonato es organizado por la Asociación Internacional de Surf, entidad que reúne a federaciones de distintos países. Añadió que el longboard busca incorporarse al programa olímpico en futuras ediciones, pero precisó que esta disciplina no estará incluida en Los Ángeles 2028.

El funcionario también se refirió a cupos para los Juegos Panamericanos de Lima vinculados con el campeonato de longboard, aunque no detalló la cantidad de plazas disponibles.

Oceanman, gastronomía e Iberojet marcaron la agenda de octubre

El certamen de natación en aguas abiertas Oceanman congregó a más de 800 participantes en el lago de Ilopango. (Redes de Oceanman)
El certamen de natación en aguas abiertas Oceanman congregó a más de 800 participantes en el lago de Ilopango. (Redes de Oceanman)

Valdez calificó octubre como un mes de alta actividad turística. Mencionó la realización de Oceanman en el lago de Ilopango, dentro del parque revitalizado de Apulo. El evento consistió en competencias de natación en aguas abiertas y, según la ministra, reunió a más de 800 participantes procedentes de distintos lugares del mundo.

La funcionaria afirmó que Oceanman tuvo su primera edición en El Salvador y atribuyó su desarrollo a la organización, los guardavidas y la coordinación entre instituciones gubernamentales. También citó la Semana Morazánica, período en el que, según dijo, llegaron más de 50 mil visitantes hondureños y se superaron los registros de años anteriores.

Valdez se refirió además a la Semana de la Gastronomía y a una cena benéfica prevista con chefs españoles reconocidos por la Guía Michelin. Según explicó, la actividad se realizaría junto con una aerolínea europea, como parte de la promoción de conexiones entre El Salvador, España y otros países europeos.

La ministra mencionó a Iberojet y afirmó que su ruta comenzó el 14 de septiembre. Sostuvo que la conexión aérea busca atraer visitantes que permanezcan más tiempo en el país y generen un mayor gasto turístico.

Turismo reporta 3.5 millones de visitantes hasta septiembre

El Salvador registró 3.5 millones de visitantes internacionales hasta septiembre de 2026 con una meta anual de 4.2 millones. (Foto cortesía MITUR)
El Salvador registró 3.5 millones de visitantes internacionales hasta septiembre de 2026 con una meta anual de 4.2 millones. (Foto cortesía MITUR)

Valdez afirmó que El Salvador acumuló 3.5 millones de visitantes internacionales hasta septiembre de 2026 y mantiene la meta de alcanzar 4.2 millones al 31 de diciembre.

Según dijo, los turistas de Centroamérica permanecen entre tres y seis días, mientras que quienes llegan de Estados Unidos, Canadá, Europa y Suramérica se quedan entre seis y 12 días.

La funcionaria señaló que los fines de semana largos en países vecinos impulsan las llegadas. Mencionó un feriado reciente en Guatemala, reflejado, según relató, en la presencia de vehículos de ese país en Surf City. También citó visitas procedentes de Honduras, Costa Rica y Panamá.

Valdez calculó que entre octubre y diciembre podrían ingresar entre 300 mil y 500 mil visitantes por mes, con mayor movimiento durante noviembre y diciembre por Navidad, fin de año y los viajes de salvadoreños residentes en el exterior. Pese a esa proyección, evitó anticipar el cumplimiento de la meta ante posibles fenómenos naturales, emergencias sanitarias u otros factores externos.

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