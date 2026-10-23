Guatemala incorpora cuatro aeronaves estadounidenses para enfrentar incendios forestales

El Ejército de Guatemala incorporó tres aeronaves adquiridas por 230 millones de quetzales para combatir incendios forestales y realizar evacuaciones médicas. (Ejército de Guatemala)

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El Ejército de Guatemala incorporó cuatro aeronaves adquiridas en Estados Unidos por 230 millones de quetzales (USD 30 millones) para combatir incendios forestales, realizar evacuaciones médicas y asistir a comunidades aisladas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, encabezó en la Fuerza Aérea Guatemalteca la entrega de tres Turbo Thrush S-2R-T660 y un Twin Otter.

Las aeronaves llegaron al Aeropuerto Internacional La Aurora el 14 de octubre, tras una compra canalizada mediante el programa estadounidense de Ventas Militares al Extranjero. La operación integra un plan de modernización de las fuerzas de tierra, aire y mar del país, según informó el portal especializado infodefensa.com.

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El acto se realizó en la pista de la Fuerza Aérea Guatemalteca, ubicada en la zona 13 de la capital, con la presencia del ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz Ramos, y del encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, Jorgan Andrews.

El Ejército de Guatemala incorporó tres aeronaves adquiridas por 230 millones de quetzales para combatir incendios forestales y realizar evacuaciones médicas. (Ejército de Guatemala)

Aviones con capacidad para agua, espuma y retardantes

Los tres Turbo Thrush, fabricados por Thrush Aircraft, son monomotores turbohélice preparados para operaciones a baja altitud. Cada uno dispone de un motor Pratt & Whitney Canada PT6A, una estructura metálica reforzada y un depósito de 2.500 litros para transportar agua, espuma o retardantes contra el fuego.

La capacidad conjunta de los tres aviones supera los 8.000 litros por carga. Sáenz afirmó que Guatemala contará por primera vez con aeronaves dedicadas específicamente a la extinción de incendios forestales.

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El Twin Otter, un DHC-6 Classic 300-G fabricado por De Havilland Canada, cumplirá tareas de transporte táctico ligero. Su capacidad para despegar y aterrizar en pistas cortas o superficies no preparadas permitirá movilizar personal y suministros, realizar evacuaciones aeromédicas y establecer puentes aéreos hacia poblaciones incomunicadas.

Las nuevas aeronaves operarán junto con la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, los cuerpos de bomberos y las autoridades locales. La coordinación estará a cargo del Centro de Mando y Control de Operaciones Aéreas Multidimensionales de la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Arévalo vinculó la compra con el incendio forestal que afectó al volcán de Agua en febrero de 2024, un mes después de asumir la Presidencia. El fuego abrió una temporada que describió como inédita, con más de 50 días de combate y cerca de mil hectáreas de bosque consumidas antes de que las autoridades lograran controlarlo.

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El mandatario sostuvo que la CONRED encabezó entonces la atención de la emergencia, aunque la respuesta estuvo condicionada por el equipamiento disponible. “Fue en ese momento que iniciamos las gestiones para fortalecer las capacidades con las que protegemos hoy a la población y respondemos con eficacia ante una emergencia”, afirmó durante la ceremonia.

El Ejército de Guatemala incorporó tres aeronaves adquiridas por 230 millones de quetzales para combatir incendios forestales y realizar evacuaciones médicas. (Ejército de Guatemala)

La Reserva de la Biósfera Maya y la próxima temporada seca

La incorporación de los aviones busca reforzar la protección de áreas como la Reserva de la Biósfera Maya y de la biodiversidad guatemalteca. Sáenz señaló que el país se prepara ante la posibilidad de un fenómeno de El Niño de alta intensidad, que podría profundizar la sequía y elevar el riesgo de incendios durante la próxima temporada seca.

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La adquisición incluyó la formación de las tripulaciones y de los técnicos responsables del mantenimiento. El ministro explicó que el objetivo es sostener la capacidad operativa: “Hoy estamos consolidando un sistema de aviación sostenible en el tiempo que comprende las aeronaves, el entrenamiento de las tripulaciones y el mantenimiento”.

Andrews, quien asistió en representación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, definió la entrega como un avance para reforzar la respuesta institucional de Guatemala ante desastres. “Cuando Guatemala se fortalece, Estados Unidos también se fortalece”, declaró el diplomático.

El representante estadounidense remarcó que los equipos no fueron incorporados para fines bélicos. “No son herramientas de combate ni instrumentos de guerra”, sostuvo, sino recursos para salvar vidas y proteger infraestructura crítica.

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El diplomático relacionó la cooperación con el levantamiento previo del embargo militar impuesto por Estados Unidos, una medida que, según Arévalo, amplió las posibilidades de equipamiento para el Ejército de Guatemala. El comandante de la Fuerza Aérea, general Eduardo Recinos Morales, agradeció el acompañamiento del grupo militar de la embajada estadounidense durante la compra y la capacitación.