Christian Asinelli, vicepresidente de CAF: “Las provincias que antes eran inviables hoy están en la escena mundial”

Asinelli: "Las provincias que antes eran inviables hoy están en la escena mundial"

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Las provincias que durante años fueron consideradas económicamente inviables hoy atraen grandes inversiones y ocupan un lugar en la escena internacional. Así lo sostuvo Christian Asinelli, vicepresidente de CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe-, quien destacó el potencial de distritos como Catamarca, Jujuy y San Juan, y advirtió que el desafío es transformar la llegada de capitales en más empleo, productividad y valor agregado para las economías locales.

“Hoy esas mismas provincias están en la escena mundial, en los grandes eventos, trayendo grandes inversiones”, afirmó Asinelli en diálogo con Infobae en Vivo. En ese sentido, destacó las oportunidades que se abren para las jurisdicciones vinculadas con proyectos de litio y cobre, aunque remarcó que la llegada de capitales no garantiza por sí sola un proceso de desarrollo sostenido.

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El desafío, según planteó, consiste en lograr que esas inversiones no se limiten a la extracción y exportación de materias primas, sino que impulsen una transformación productiva capaz de generar puestos de trabajo de calidad, fortalecer a las empresas locales y ampliar la participación argentina en las cadenas globales de valor.

Asinelli vinculó este planteo con las perspectivas de crecimiento de la economía mundial y regional. De acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) a las que hizo referencia, el mundo crecería un 3,1%, mientras que América Latina y el Caribe avanzaría alrededor de un 2,3%.

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Dentro de la región, varios países tuvieron revisiones a la baja en sus estimaciones: Chile registró el mayor recorte, de 1,8 puntos porcentuales, seguido por Argentina, con 1,4 puntos; Uruguay, con 0,5 puntos, por cuestiones vinculadas con la sequía, y Colombia, con 0,1 puntos.

Christian Asinelli, vicepresidente de CAF

Frente a ese escenario, el directivo subrayó la importancia de mejorar la productividad como condición para sostener el crecimiento y convertirlo en desarrollo. “La gente no come informes”, sostuvo, al advertir que los indicadores económicos suelen reflejar situaciones que la población ya experimenta en su vida cotidiana, como las dificultades para llegar a fin de mes o la evolución de los precios.

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Por eso, consideró necesario adoptar una visión integral de la economía y colocar la productividad en el centro de las políticas de desarrollo. En ese marco, señaló que el informe del FMI también pone el foco en las condiciones necesarias para que la inversión extranjera directa tenga un impacto duradero sobre las economías receptoras.

La llegada de capitales extranjeros no garantiza por sí sola un aumento de la productividad, del empleo o del comercio. Para Asinelli, existen tres condiciones fundamentales para que esos recursos se traduzcan en beneficios concretos para las economías locales.

La primera es la participación de las pequeñas y medianas empresas en los proyectos de gran escala. La actividad minera, por ejemplo, necesita proveedores de servicios de alimentación, transporte, infraestructura y montaje de campamentos, entre otros. La posibilidad de que las firmas locales se integren a esas operaciones permite ampliar el impacto económico de las inversiones más allá de la actividad extractiva.

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El segundo requisito es la incorporación de ciencia y tecnología para generar empleos de calidad y mayor valor agregado. El tercero consiste en vincular la producción con las cadenas globales de valor, de manera que los países no se limiten a exportar recursos naturales, sino que desarrollen capacidades para procesarlos y participar en etapas más complejas de la producción.

El litio es uno de los ejemplos centrales de ese desafío. Argentina, Bolivia y Chile conforman el denominado triángulo del litio, una región que concentra más de la mitad de las reservas mundiales, según señaló Asinelli. El potencial de esos recursos abre oportunidades para atraer inversiones, pero también plantea la necesidad de desarrollar proveedores, tecnología y procesos industriales que permitan ampliar el valor generado en los países productores.

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Asinelli destacó las oportunidades que se abren para las jurisdicciones vinculadas con proyectos de litio y cobre

“Las inversiones pueden venir, pero los recursos se pueden ir”, advirtió. En ese sentido, remarcó que el ingreso de divisas por exportaciones es importante para la balanza comercial y de pagos, aunque el objetivo debe ser que una parte mayor de los beneficios permanezca en los territorios donde se desarrollan los proyectos.

El caso de las provincias mineras ilustra el cambio de perspectiva que planteó el directivo. Distritos que durante años fueron considerados sin posibilidades de crecimiento hoy participan de proyectos de alcance internacional y atraen el interés de grandes inversores.

Para Asinelli, el desafío es aprovechar esa oportunidad para construir una estructura productiva más amplia. En lugar de limitarse a extraer y exportar litio, por ejemplo, el objetivo debería ser desarrollar capacidades tecnológicas e industriales que permitan incorporar valor a ese recurso antes de que llegue a los mercados internacionales.

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También destacó el caso de San Juan, donde, según señaló, existe desde hace años una mayor aceptación social de la actividad minera, lo que contribuye a generar un derrame económico más amplio. A su entender, el desarrollo de proyectos de cobre puede profundizar ese proceso, siempre que esté acompañado por infraestructura y proveedores capaces de responder a las necesidades de la actividad.

En ese punto, la conectividad vial aparece como una condición central. Asinelli adelantó que CAF destinará USD 160 millones a obras en la Ruta Nacional 40, en el tramo vinculado con San Juan, una vía que consideró estratégica para el transporte y la integración productiva. La ruta necesita inversiones para mejorar su estado y facilitar el traslado de los recursos que se extraen en la región.

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