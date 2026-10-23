Crimen y Justicia

Caso de Nancy Godoy: imputaron a cuatro de los detenidos como autores del crimen de la docente

Ireneo Zarza, Nahuel Rojas y el capataz de apellido Sandoval fueron acusados de femicidio. A Rosa Leguizamón la imputaron del delito de homicidio simple. Pedirán la prisión preventiva

Nancy Estela Godoy
Nancy Godoy fue vista por última vez el pasado 7 de octubre (María Carmen Arganaraz)
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La Justicia de la provincia de Corrientes imputó formalmente este viernes a cuatro de los detenidos como autores del crimen de Nancy Godoy, la docente desaparecida desde el 7 de octubre en el departamento de Esquina.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que se trata de Ireneo Zarza, capataz de la estancia “El Curupí” (lugar donde funciona la escuela donde dictaba clase); Rosa Leguizamón, quien vio por última vez a Godoy; la pareja de ésta, Nahuel Rojas; y otro capataz de apellido Sandoval.

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Los tres hombres fueron acusados del delito de femicidio, mientras que Leguizamón fue imputada del de homicidio simple.

Más medidas

Durante el día de hoy se llevará a cabo la audiencia de coerción, donde se pedirá la prisión preventiva de los cuatro acusados sin un límite de tiempo. En cuanto a Ernesto Ezequiel Bordón, el quinto detenido, las fuentes señalaron que la Justicia lo imputó ayer del delito de falso testimonio. También seguirá preso.

Mientras avanza el expediente en este sentido, este viernes se sumará, además, una nueva medida de prueba que podría arrojar algo de luz sobre lo ocurrido con la mujer.

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Según confirmaron fuentes judiciales a Infobae, personal especializado inspeccionará tres pozos de agua antiguos, ubicados cerca de la escuela donde la docente dictaba clases.

El procedimiento contará con la presencia de Javier Mosquera, uno de los fiscales que tiene su cargo al expediente. Se trata de una medida -aclararon- que deberá llevarse con suma precaución para que la estructura de los pozos no se desmorone, debido a su antigüedad. Lo único que adelantaron a este medio respecto al operativo es que “hay expectativa”.

La sospecha sobre los capataces

La detención de Zarza se concretó el miércoles en horas de la noche. Los testimonios recogidos ubican al sospechoso en un “puesto tapera” situado a unos 150 metros de la escuela, lugar en el que el hombre solía dormir, en las horas previas a la desaparición de la docente.

Los mismos testimonios indican que en ese puesto el capataz acostumbraba beber whisky y que, bajo esas circunstancias, se tornaba agresivo.

Ireneo Zarza, detenido por el femicidio de la docente nancy godoy
Ireneo Zarza, uno de los acusados

Ese patrón de conducta forma parte de los elementos que la Fiscalía reunió para sostener la imputación. En el mismo operativo fue detenido Sandoval, cuyo rol aún no fue aclarado, aunque también recibió la misma imputación.

El papel de Rosa Leguizamón y los objetos hallados en un allanamiento

La pesquisa también apunta a una segunda persona que podría haber facilitado el crimen: Rosa Leguizamón, detenida el martes por la noche. Según la investigación, Leguizamón le mintió a Godoy sobre la posibilidad de regresar ese fin de semana a la ciudad de Esquina, al asegurarle que nadie de la estancia volvería a ese lugar.

A esto se suma que Leguizamón también habría falseado la fecha en la que supuestamente iba a asistir a una fiesta de doma en la localidad de Sauce. Estas inconsistencias forman parte de los indicios que la llevaron a ser una de las sospechosas.

El dato más concreto contra ella surgió del allanamiento realizado el miércoles en su casa de esa localidad: se hallaron una campera de color negro y dos alpargatas que, según la pesquisa, serían de la docente. Esas prendas serán exhibidas hoy a los familiares de Godoy para su reconocimiento.

Continúa la búsqueda de Nancy Godoy, la docente rural desaparecida en Corrientes
Uno de los operativos de búsqueda para dar con la mujer

La mujer fue detenida durante la noche del martes junto a su pareja, Nahuel Rojas, luego de que la Fiscalía detectara contradicciones y ocultamiento de información en sus declaraciones.

El quinto detenido

La causa que investiga la desaparición de la docente suma ahora cinco arrestos. El listado lo completa Ernesto Ezequiel Bordón, preso desde el lunes bajo la acusación de falso testimonio.

La vivienda de Bordón había sido allanada y él había sido demorado durante el fin de semana. Según se informó, el hombre habría manifestado que Godoy fue víctima de un crimen, aunque su versión no pudo ser corroborada, motivo por el cual fue detenido.

Durante el allanamiento, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas. Los elementos fueron enviados a peritar para determinar si las manchas corresponden a sangre humana y, en ese caso, avanzar con los cotejos que disponga la investigación.

Sin embargo, su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración carece de validez porque su defendido habría sido presionado y maltratado durante su detención.

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