Tecno

Cómo tener karaoke gratis en casa con inteligencia artificial: el truco para quitar la voz

AI Karaoke utiliza algoritmos para reducir o eliminar la voz principal sin quitar la base instrumental, sin acudir a apps externas o internet

Una mujer sostiene un micrófono frente a una pantalla con texto, junto a cuatro personas que aplauden sentadas en un sofá.
Esta función permite que los usuarios no tengan que acudir a ninguna app externa o descarga la música de internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Ya no será necesario perder tiempo buscando una pista instrumental para cantar karaoke. Existen parlantes que incorporan una función de inteligencia artificial que reduce o elimina la voz del artista y conserva la base musical de la canción original, sin descargar versiones especiales ni depender de una conexión a internet.

La función, llamada AI Karaoke de LG, permite cantar sobre los arreglos de la grabación original y ajustar la tonalidad de la canción al registro vocal de cada persona.

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Cómo funciona el karaoke con canciones originales

AI Karaoke procesa directamente el audio que se reproduce en el parlante. Sus algoritmos identifican la voz principal de una canción y la reducen o eliminan, mientras mantienen el acompañamiento instrumental de la grabación.

Tres altavoces negros de diversos tamaños con luces circulares magenta y azul alineados en el suelo frente a una pared
El xboom Power 9000 incorpora inteligencia artificial para atenuar o suprimir la voz del intérprete original. (Infobae)

Esto permite cantar sobre la versión conocida de una canción, sin recurrir a una pista de karaoke con arreglos distintos. Es posible modificar la tonalidad sin alterar la base musical utilizada para la interpretación.

El proceso se realiza dentro del dispositivo, por lo que no requiere aplicaciones adicionales ni conexión a internet. La función puede bajar la voz del cantante o eliminarla por completo para que el usuario sea quien interprete la canción.

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La tecnología está disponible en los modelos xboom Power 9000, Power 7000, Power 5000 y Stage 501. Además del karaoke, la línea incorpora herramientas para optimizar el sonido, sincronizar la iluminación y conectar equipos compatibles.

Qué otras características hay en esta línea de parlantes

Las torres de sonido cuentan con potencia RMS certificada por TÜV Rheinland, una medición de salida continua de audio. Incorporan procesamiento inteligente del sonido e iluminación diseñada para acompañar el ritmo de la música, que se gestiona a través de una aplicación móvil que se vincula con los dispositivos.

Un altavoz portátil negro LG XBOOM con luz rosa a la izquierda y el panel de control de un equipo de audio LG con pantalla digital a la derecha
El parlante conserva la música de la grabación mientras reduce la presencia de la voz principal. (Infobae)

Los modelos xboom Stage 501 y Stage 301 tienen sistemas de iluminación sincronizada y un diseño que permite ubicarlos en distintas posiciones o montarlos sobre trípodes. El Stage 501 también integra AI Karaoke.

Entre los parlantes portátiles, el xboom Bounce ofrece hasta 30 horas de autonomía y radiadores pasivos para reforzar los graves.

Los modelos xboom Grab y Rock cuentan con certificación IP67 contra el polvo y el agua, mientras que el xboom Mini, pensado para espacios reducidos, incorpora una cuerda para colgarlo. La familia se completa con xboom Blast y referencias compatibles con Auracast para conectar dispositivos.

Una mano sostiene un altavoz cuadrado con la inscripción xboom y gotas de agua, frente a azulejos y un cabezal de ducha
Toda la línea de parlante tiene la capacidad de resistir exponerse al agua. (Infobae)

Apple Music también tiene una función de karaoke

Apple Music también ofrece una alternativa para cantar canciones sin recurrir a pistas instrumentales. La función Apple Music Sing permite ajustar el volumen de la voz principal en temas compatibles, mientras muestra la letra sincronizada en pantalla para seguir cada verso.

A diferencia de una pista de karaoke tradicional, la herramienta no sustituye la grabación por otra versión.

El usuario puede bajar la voz del artista para cantar solo, mantenerla parcialmente para hacer un dúo o dejarla sin cambios. La experiencia está integrada en la aplicación y requiere una suscripción activa a Apple Music.

Para usarla en un iPhone o iPad, hay que reproducir una canción del catálogo, abrir la vista de letra y tocar el ícono de micrófono. Desde allí, un control deslizante permite regular la presencia de la voz original. Si ese botón no aparece, significa que el tema seleccionado no es compatible con Apple Music Sing.

La aplicación agregó una función para hacer karaoke solos o con amigos.
Apple Music Sing ofrece una opción similar, permite regular la voz del artista en canciones compatibles mientras la letra aparece sincronizada en la pantalla. (Apple)

La plataforma también muestra la letra al ritmo de la canción, palabra por palabra o sílaba por sílaba en determinadas pistas.

Además, incluye canciones con voces de acompañamiento y partes separadas para duetos, una opción diseñada para que dos personas puedan interpretar distintos fragmentos de un mismo tema.

La función es compatible con iPhone 11 o modelos posteriores, además del iPhone SE de tercera generación; también está disponible en iPad Pro de quinta generación o superior, iPad Air de cuarta generación o posterior, iPad mini de sexta generación o superior, iPad de novena generación o posterior y Apple TV 4K de tercera generación o más reciente.

En Apple TV, la experiencia puede ampliarse con un iPhone como micrófono: el teléfono capta y amplifica la voz a través del televisor, mientras las letras aparecen en la pantalla.

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