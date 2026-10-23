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WhatsApp ahora muestra quién está detrás de una llamada desconocida para evitar estafas

Al recibir una llamada desconocida la aplicación emite en la pantalla datos claves como el país de origen y grupos compartidos con el emisor

El logotipo de WhatsApp al lado de una pantalla de llamada entrante en modo oscuro con un número de Estados Unidos
La función de WhatsApp se activa por defecto y no requiere descargas adicionales. (Fotocomposición Infobae)
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WhatsApp, la aplicación de Meta, implementó una función que permite identificar quién está detrás de una llamada desconocida antes de responder, una alternativa útil para reducir el riesgo de estafas telefónicas o llamadas spam.

La nueva herramienta facilita discernir la legitimidad de una llamada entrante de un número que no figura en la agenda, lo que representa un recurso adicional para tener mayor seguridad si es seguro contestar.

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Qué datos ofrece la identificación de llamadas desconocidas en WhatsApp

La identificación de llamadas desconocidas en WhatsApp entrega datos relevantes sobre el origen de la comunicación. En dispositivos Android, la pantalla muestra datos como el país asociado al número y señala si existe algún grupo compartido con el emisor.

WhatsApp muestra en la pantalla varios detalles del emisor para tomar una decisión informada antes de contestar. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)
WhatsApp muestra en la pantalla varios detalles del emisor para tomar una decisión informada antes de contestar. (Foto: EFE/Marcelo Sayão)

La función se activa de forma automática al recibir una llamada de un número no registrado en la agenda. Este mecanismo permite analizar la situación antes de contestar, lo cual resulta esencial ante el aumento de fraudes telefónicos.

Los estafadores suelen recurrir a la urgencia para obtener una respuesta rápida. Por esta razón, la identificación previa contribuye a minimizar los riesgos.

De qué forma silenciar llamadas de números desconocidos en WhatsApp

La aplicación integra la opción de silenciar llamadas de números desconocidos como medida complementaria de seguridad. Esta función se activa desde el menú de privacidad: se debe ingresar en “Ajustes”, elegir “Privacidad”, seleccionar “Llamadas” y activar “Silenciar las llamadas de números desconocidos”.

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(WhatsApp)
Es posible activar el silenciador de llamadas desconocidas en WhatsApp para evitar interrupciones de llamadas no deseadas. (Foto: WhatsApp)

Cuando la opción está habilitada, el teléfono no suena al recibir la llamada, aunque el registro queda disponible en la pestaña “Llamadas” y en las notificaciones. El usuario conserva la posibilidad de revisar el historial y devolver la llamada si lo considera pertinente.

Asimismo, desde el chat correspondiente se puede acceder al mensaje que informa “Se silenció la llamada de un número desconocido”. Este recurso disminuye las interrupciones no deseadas y aporta una barrera adicional frente a contactos desconocidos.

Cómo operan las llaves de acceso y cuántas se pueden agregar en WhatsApp

La seguridad en el acceso a la aplicación se ha reforzado mediante la incorporación de llaves de acceso biométricas. WhatsApp permite iniciar sesión utilizando métodos como la huella dactilar, el reconocimiento facial (Face ID) o el código de bloqueo de pantalla.

WhatsApp ha implementado llaves de acceso para reducir el riesgo de robos de cuentas. (Foto: Europa Press)
WhatsApp ha implementado llaves de acceso para reducir el riesgo de robos de cuentas. (Foto: Europa Press)

El proceso para habilitar estas llaves consiste en ingresar a “Ajustes”, seleccionar “Cuenta” y luego “Llaves de acceso”. Allí se pueden registrar los métodos biométricos disponibles en cada dispositivo, tanto Android como iOS.

La verificación biométrica aporta una capa de seguridad más robusta que los códigos tradicionales, porque reduce la posibilidad de accesos no autorizados y evita la dependencia de claves fáciles de ser interceptadas.

De qué forma se refuerza la verificación en dos pasos en WhatsApp

Otra medida clave para proteger la cuenta es la verificación en dos pasos. Antes este sistema requería un PIN de seis dígitos, pero la última actualización amplió las opciones.

Ahora, los usuarios pueden establecer contraseñas más extensas, con caracteres especiales y letras, lo que eleva el nivel de seguridad. El cambio se realiza desde “Ajustes”, en la sección “Cuenta”, accediendo al apartado “Verificación en dos pasos”.

contraseñas y protección virtual - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los usuarios pueden establecer contraseñas más complejas y seguras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos en ciberseguridad sugieren evitar combinaciones simples o predecibles, como secuencias numéricas básicas. Se debe utilizar claves alfanuméricas complejas para dificultar el acceso de extraños.

Si la clave actual corresponde a una secuencia sencilla, se aconseja modificar cuanto antes para aprovechar los beneficios de esta actualización.

Qué señales indican que un mensaje sospechoso en WhatsApp

WhatsApp advierte sobre la aparición de mensajes sospechosos y ofrece pautas para identificarlos. Entre las señales más comunes se encuentran errores ortográficos o gramaticales, solicitudes de información personal, enlaces desconocidos, promesas de premios o inversiones y pedidos de pago para mantener la cuenta activa.

La aplicación otorga libertad para decidir si se responde, se añade el contacto, se bloquea o se reporta el mensaje recibido. WhatsApp es una plataforma gratuita y nunca exige pagos para continuar utilizándola. Cualquier solicitud de dinero debe considerarse tentativa de estafa.

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