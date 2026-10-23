Brasil, EEUU y la visita del Papa: qué piensan los argentinos sobre los eventos políticos de noviembre

Una acuarela retrata a Javier Milei junto al papa León XIV y al senador brasileño Flavio Bolsonaro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

Durante las próximas semanas se sucederán una serie de acontecimientos electorales y diplomáticos que tendrán como protagonistas a varios líderes de la derecha global cercanos al presidente Javier Milei. El balotaje en Brasil, los comicios legislativos de Estados Unidos y la visita del Papa León XIV a la Argentina tendrán influencia directa sobre el escenario político local y darán señales al oficialismo de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El último informe de La Sastrería, la consultora de Raúl Timerman y Juan Carlos Malagoli, puso el foco en las pruebas que enfrentará lo que denomina la “banda del fenómeno barrial”: Donald Trump (Estados Unidos), Benjamin Netanyahu (Israel), Flavio Bolsonaro (Brasil) y Santiago Abascal (España). Y, en esa línea, propone como principal interrogante qué piensan los argentinos sobre lo que se viene.

PUBLICIDAD

El primer evento señalado por el informe es el balotaje presidencial de Brasil, fijado para el 25 de octubre. Allí competirán el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, y Flavio Bolsonaro, del Partido Liberal e hijo del ex mandatario Jair Bolsonaro.

El balotaje en Brasil

Si bien la primera vuelta terminó sin grandes diferencias entre ambos candidatos -Bolsonaro obtuvo el 47,03% de los votos mientras que Lula alcanzó el 45,16%-, el informe advierte que nunca un candidato que quedó segundo en la primera vuelta logró revertir ese resultado en un balotaje. También se destaca el contundente apoyo del presidente argentino a Bolsonaro (“Milei all in”) durante la campaña.

PUBLICIDAD

En ese sentido, el 47,8% de los consultados contestó que preferiría que gane Lula, contra 31,7% que optó por Bolsonario y 14,9 que mostró indiferencia. No obstante, una amplia mayoría (55,6%) consideró que un triunfo de Bolsonaro le “convendría” al gobierno de Milei, mientras que el 21% cree que una victoria de Lula sería más beneficiosa para el libertario.

La conveniencia de Milei

El segundo punto de atención serán las elecciones legislativas de medio término de Estados Unidos, previstas para el 3 de noviembre, donde se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. El dato destacable es que Trump podría perder la mayoría en ambas Cámaras que tuvo hasta el momento.

PUBLICIDAD

La evolución de Trump en el Congreso puede tener impacto en el posicionamiento internacional de Milei, dado que ambos comparten una agenda política que incluye la defensa del libre mercado, la confrontación con gobiernos de izquierda y una visión común sobre la influencia estadounidense en la región.

El apoyo de Trump a la Argentina

Al consultar a los argentinos, una amplia mayoría contestó que el apoyo de Trump a Milei antes de las legislativas de 2025 lo favoreció electoralmente: 37,7% consideró que mucho, 22,6% bastante y 14,8% “un poco”. En tanto que apenas un 15,4% entendió que no lo favoreció.

Por otro lado, mientras el 37,9% aseguró tener una imagen positiva de los Estados Unidos (15,9% muy buena, 22% buena), el 54% manifestó tener imagen negativa (41,1% muy mala, 12,9% mala). Y en la misma línea, el 51,6% de los encuestados opinó que el apoyo de Estados Unidos es negativo para el país. El 38,5% consideró que es positivo y el 9,9% aseguró no saber.

PUBLICIDAD

La imagen de los argentinos sobre Estados Unidos

La visita del papa León XIV a la Argentina, programada entre el 8 y el 11 de noviembre, es otro de los eventos bajo análisis. Será el retorno de un pontífice tras casi 40 años, ya que el último fue Juan Pablo II en 1987, cuando recorrió diez ciudades y encabezó la segunda Jornada Mundial de la Juventud ante un millón de personas en Buenos Aires.

Según el informe, la visita de León XIV será “incómoda” para el gobierno nacional. En ese sentido, contrapone los antecedentes de Milei, que llegó a calificar al papa Francisco como “el representante del maligno en la tierra”, con las posturas del nuevo Papa sobre el rol del mercado, el desarrollo sin regulaciones de la inteligencia artificial y los conflictos bélicos, en línea con la doctrina social de la Iglesia.

PUBLICIDAD

La inclinación religiosa

El relevamiento arrojó que 59,5% de los argentinos se identifica como católico, mientras que 14,5% aseguró ser evangélico, 10,4% agnóstico, 8,1% ateo, 0,7% judio y 0,4 islámico.

Por otro lado, contrastaron la imagen del presidente Milei con la del Papa. El libertario registró 37,7% de imagen positiva (19% muy buena y 18,7 buena), mientras que León XIV obtuvo un 56,7% (24% muy buena y 32,7% buena).

La consideración sobre Milei y el Papa

La imagen negativa de Milei trepó al 60,8% (51,1% muy mala y 9,7% mala) y la del Papa fue de apenas 10,7% (5,5% muy mala y 5,2% mala).