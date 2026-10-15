Tecno

YouTube Music empezó a etiquetar las canciones creadas con inteligencia artificial

Deezer recibe casi 90.000 temas totalmente generados por IA al día, mientras Spotify y Apple Music preparan sus propios filtros

A diferencia de otras plataformas, YouTube optó por un enfoque de divulgación y no de bloqueo. GOOGLE BLOG
A diferencia de otras plataformas, YouTube optó por un enfoque de divulgación y no de bloqueo. GOOGLE BLOG
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YouTube Music comenzó a mostrar etiquetas que identifican las canciones creadas principalmente con inteligencia artificial generativa, incluidas aquellas cuya composición y voces fueron producidas por un modelo. La función también se extenderá a la aplicación principal de YouTube, según anunció la compañía en su blog oficial.

La etiqueta aparece directamente en la pantalla del reproductor, donde el oyente puede tocarla para abrir un menú con más información sobre el rol que tuvo la inteligencia artificial en esa grabación en particular.

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YouTube explicó que combina las declaraciones de sus socios discográficos con herramientas propias de detección automática para identificar los temas sintéticos.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Que una canción lleve la etiqueta de IA no la vuelve inelegible para monetizarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la documentación de ayuda de Google, los sellos y distribuidores deben clasificar cada lanzamiento bajo una de tres categorías: “Fully Gen AI” para canciones enteramente generadas por un modelo, “Partly Gen AI” cuando un artista incorporó componentes de IA junto a elementos grabados en vivo, y “No Gen AI” para el resto, categoría que incluye el uso de correctores de afinación como Auto-Tune.

Una etiqueta, no una restricción

A diferencia de otras plataformas, YouTube optó por un enfoque de divulgación y no de bloqueo. Que una canción lleve la etiqueta de IA no la vuelve inelegible para monetizarse, y la compañía remarcó que la medida busca darle “claridad” al oyente sobre lo que escucha, no limitar qué contenido puede circular.

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La postura es coherente con sus propios productos: YouTube mantiene activa Dream Track, una herramienta que permite a creadores seleccionados generar bandas sonoras con versiones sintéticas de las voces de artistas que participan voluntariamente del programa, de acuerdo con la documentación de soporte de la plataforma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La función también se extenderá a la aplicación principal de YouTube, según anunció la compañía en su blog oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La avalancha de música sintética

El anuncio llega en medio de un crecimiento acelerado de la música generada por IA en los servicios de streaming. Deezer informó en julio que recibía casi 90.000 canciones totalmente generadas por inteligencia artificial por día, según datos recogidos por TechCrunch.

Esa plataforma ya etiqueta las grabaciones que detecta como sintéticas, las excluye de sus recomendaciones algorítmicas y de las listas editoriales, y retiene las regalías de las reproducciones que considera fraudulentas. El mismo día del anuncio de YouTube, Deezer confirmó que sumará una opción para que los usuarios filtren por completo la música hecha con IA.

Lo que hacen Spotify, Apple Music y Tidal

Spotify aplica desde 2025 sus propias etiquetas de IA junto con un filtro antispam para detectar cargas masivas de temas generados automáticamente.

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Deezer informó en julio que recibía casi 90.000 canciones totalmente generadas por inteligencia artificial por día. (Imagen ilustrativa Infobae)

Apple Music, por su parte, planea introducir etiquetas bajo el nombre “Made With AI” como parte de un sistema más amplio de clasificación que llamó AI Transparency Tags, previsto para más adelante este año, según reportó la revista especializada Variety.

Tidal eligió el camino más estricto entre las grandes plataformas: etiqueta las grabaciones que identifica como completamente generadas por IA, permite a los oyentes desactivarlas y las excluye directamente de la atribución de regalías, una diferencia clave frente al modelo de simple divulgación que adoptó YouTube.

El sistema de YouTube todavía no define con qué frecuencia actualizará sus detecciones automáticas ni qué ocurre si un sello discográfico omite declarar el uso de IA en un lanzamiento, algo que la compañía no detalló en su anuncio reciente.

Spotify y YouTube Music
Spotify aplica desde 2025 sus propias etiquetas de IA junto con un filtro antispam para detectar cargas masivas de temas generados automáticamente.

Cómo empezar a usar YouTube Music

Para usar YouTube Music, puedes descargar la aplicación en un celular con iOS o Android. También es posible ingresar desde un navegador web. En ambos casos, debes iniciar sesión con tu cuenta de Google.

La pantalla principal ofrece recomendaciones basadas en tus gustos y hábitos de escucha. También incluye la pestaña Samples, diseñada para descubrir fragmentos de canciones nuevas.

La plataforma cuenta con una barra de búsqueda que permite encontrar música por el nombre de un tema o de un artista. También admite búsquedas a partir de partes de la letra de una canción.

Una mujer sonriente con cabello rizado y diadema corre al aire libre con audífonos blancos, ropa deportiva marrón, frente a árboles y edificios.
La suscripción a YouTube Music Premium elimina la publicidad y habilita la reproducción en segundo plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El catálogo de YouTube Music reúne canciones oficiales, actuaciones en vivo, remezclas y temas independientes. Durante la reproducción, el usuario puede alternar entre escuchar solo el audio y ver el videoclip oficial con un toque.

La versión gratuita permite acceder al contenido disponible, aunque incluye anuncios. La suscripción a YouTube Music Premium elimina la publicidad y habilita la reproducción en segundo plano, incluso si se bloquea la pantalla o se abre otra aplicación.

Finalmente, el plan Premium también permite descargar canciones para escucharlas sin conexión a internet.

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