Tecno

YouTube transmitirá en exclusiva Coachella hasta el año 2030

La plataforma anunció que prolonga su alianza con la promotora y mantiene la cobertura del festival de música tras registrar en 2026 su mayor audiencia

Dos personas sentadas de espaldas miran una pantalla de televisión con el texto Coachella y el logotipo de YouTube
YouTube y Goldenvoice renovaron la alianza de transmisión exclusiva del festival de Coachella hasta 2030. (Foto: YouTube)
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Durante el Made On YouTube 2026, la plataforma de Google y Goldenvoice renovaron hasta 2030 su acuerdo para transmitir en exclusiva y a nivel mundial el Festival de Música y Artes de Coachella Valley durante sus dos fines de semana.

La continuidad de la alianza, anunciada por el director global de Música de YouTube, Lyor Cohen, extenderá una relación que comenzó con la emisión del evento en 2012.

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El acuerdo con Goldenvoice cumplirá 15 años en abril de 2027. La edición de Coachella de 2026, además, registró el mayor número de espectadores simultáneos del festival en el servicio de video de Google.

La cobertura de YouTube del festival sumó opciones de vista múltiple desde varios escenarios y venta de productos oficiales. (Foto: Europa Press)
La cobertura de YouTube del festival sumó opciones de vista múltiple desde varios escenarios y venta de productos oficiales. (Foto: Europa Press)

Cómo ha evolucionado la transmisión en directo de Coachella

La cobertura de Coachella pasó de una única señal a transmisiones desde varios escenarios, una opción de vista múltiple, videos breves desde detrás de cámaras y venta de productos oficiales. Asimismo, incluyó participaciones de creadores durante las actuaciones.

Entre los momentos emitidos estuvieron el espectáculo Homecoming de Beyoncé, el debut de BLACKPINK como primer artista asiático en encabezar el cartel y una presentación de Justin Bieber con referencias a videoclips de etapas anteriores de su carrera.

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Los músicos podrán utilizar las transmisiones para presentar álbumes, anunciar giras, realizar colaboraciones, mostrar propuestas visuales y publicar contenido exclusivo desde el festival. La renovación garantiza que esas posibilidades seguirán integradas a la cobertura hasta 2030.

Las transmisiones históricas de Coachella incluyeron el espectáculo Homecoming de Beyoncé y el debut de BLACKPINK. (Instagram: Beyonce)
Las transmisiones históricas de Coachella incluyeron el espectáculo Homecoming de Beyoncé y el debut de BLACKPINK. (Instagram: Beyonce)

Qué novedades presentó YouTube para la creación de videos

A la par del anuncio de Coachella, YouTube presentó una serie de novedades para facilitar la creación, el consumo de videos, la interacción entre usuarios y las formas de generar ingresos. Las novedades abarcan inteligencia artificial, Shorts, televisión, directos y comunidades.

YouTube Studio incorporará Ask Studio, una herramienta basada en Gemini que ayudará a los creadores a analizar sus canales, trabajar sobre sus videos y preparar contenidos para marcas.

La IA podrá generar respuestas para reuniones y propuestas, mientras que el panel ofrecerá orientación sobre borradores, permitirá crear miniaturas adaptadas al estilo de cada canal y comparar hasta tres versiones de un video mediante pruebas A/B.

Un texto en letras blancas dice Ask Studio junto al logotipo de YouTube y una ventana flotante de chat en un fondo oscuro
YouTube Studio integrará la herramienta Ask Studio basada en inteligencia artificial para asistir a los creadores. (Foto: YouTube)

La edición conversacional llegará a Shorts para que los usuarios describan por mensajes los cambios que buscan. La función sugerirá eliminar pausas, reorganizar fragmentos o mejorar el ritmo, aunque mantendrá la posibilidad de editar manualmente.

La herramienta Likeness Detection, destinada a detectar contenidos similares que puedan afectar la identidad de una persona, llegará a los dispositivos móviles con avisos para los creadores. El sistema combinará detección facial y de voz para aumentar su precisión.

Los Shorts sumarán Shorts Series, una opción para organizar videos en temporadas y episodios con miniaturas personalizadas y reproducción secuencial. El formato apunta a relatos por capítulos y microdramas, que concentraron miles de millones de reproducciones en los primeros seis meses de 2026.

Una pantalla de televisión exhibe la interfaz de la serie The Silent Order, junto a un adorno metálico sonriente y una claqueta
La función Shorts Series organizará los videos en temporadas y episodios con reproducción secuencial. (Foto: YouTube)

Los espectadores podrán crear Custom Feeds, selecciones personalizadas de videos basadas en intereses, rutinas o estados de ánimo. En los televisores, la comunidad tendrá la posibilidad de publicar comentarios mediante la voz y, más adelante, también verá las publicaciones de los creadores en pantalla.

Las emisiones en directo incorporarán Watch With a los videos largos para habilitar reacciones en tiempo real, mientras que Go Live Together permitirá encontrar otros creadores para compartir una transmisión.

Por su parte, Live Showdowns añadirá enfrentamientos amistosos con participación del público mediante chats, regalos y Super Chats, y Live Auto-Dubbing traducirá voces en tiempo real para audiencias de otros idiomas; ambas funciones están previstas para 2027.

En cuanto a monetización de los contenidos, YouTube ampliará el etiquetado de productos de Amazon a India y Brasil en las próximas semanas, y a otros mercados antes de fin de año, para que los creadores obtengan comisiones por las ventas generadas desde videos, transmisiones en directo y Shorts.

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