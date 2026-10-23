Las empresas europeas concentran el 23% de la inversión tecnológica directa y generan 120.000 empleos en Colombia

François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia

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François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia, dio una entrevista exclusiva a Infobae sobre todo el panorama de trabajo conjunto en tecnología con el sector público y privado. “Hemos identificado un potencial de dos mil millones de euros en proyectos muy interesantes en ciberseguridad, conexión digital e inteligencia artificial”, afirmó.

Roudié explicó que la Unión Europea busca combinar estudios de factibilidad, asistencia técnica y financiación para impulsar proyectos en Colombia y promover la participación de empresas europeas.

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François Roudié, embajador de la Unión Europea en Colombia, en una entrevista exclusiva con Infobae.

La estrategia europea para promover inversiones en Colombia

Roudié dejó claro que la Unión Europea no transmite instrucciones a las empresas ni realiza negocios por cuenta propia. “Las empresas hacen sus estrategias y la tarea de la Unión Europea consiste en presentar a Colombia como un país con oportunidades vinculadas con su población y sus necesidades de infraestructura”.

También, describió el marco que, según dijo, busca ofrecer previsibilidad y seguridad jurídica a las compañías. Incluye el acuerdo de libre comercio, la aproximación regulatoria y condiciones comerciales como aranceles bajos o nulos.

El embajador indicó que la estrategia Global Gateway utiliza fondos de cooperación para financiar estudios de factibilidad y asistencia técnica. Esos recursos permiten reunir al Banco Europeo de Inversiones, la CAF, el BID y otras entidades financieras para estructurar paquetes de financiación.

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Las empresas de origen europeo integraron el 30 % del consorcio que obtuvo la licitación de la primera línea del metro de Bogotá. REUTERS/Yves Herman

Como ejemplo, planteó el caso hipotético de una gobernación o una municipalidad que quisiera construir un ferrocarril. La Unión Europea podría respaldar los estudios y convocar financiación con préstamos a tasas bajas.

Luego, se realizaría una licitación. “Lo que nos gusta, lo que queremos, es ayudar o fomentar que empresas europeas se junten en consorcio y hagan una oferta. Ojalá la ganen”, afirmó.

Roudié citó el caso de la primera línea del metro de Bogotá. El consorcio ganador tenía “un 70% de empresas chinas, pero un 30% de participación europea”, según indicó.

Global Gateway y el potencial de inversión en el sector digital

Un estudio del Banco Europeo de Inversiones y la CAF identificó un potencial de dos mil millones de inversión en iniciativas digitales. Esos recursos contemplan áreas como ciberseguridad, conectividad digital rural y el uso de inteligencia artificial en seguridad.

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El embajador afirmo que el análisis fue presentado a autoridades nacionales y locales. A partir de allí, deberán definir qué iniciativas desean impulsar y qué actores podrían participar en cada proyecto.

“Hay cosas que corresponden a necesidades del país, corresponden a buenas oportunidades de negocios y los expertos que trabajaron en este informe consideran que es maduro para empezar a estructurar quizás un proyecto”, afirmó.

El embajador de la Unión Europea en Colombia, François Roudié, exaltó el talento colombiano ante las empresas europeas.

Roudié aseguró que las empresas europeas cuentan con capacidades en los ámbitos contemplados por esa cartera potencial.

Cooperación, inversión y sostenibilidad de los proyectos

Roudié dijo que el término “cooperación” suele asociarse con donaciones estatales para acciones puntuales, y aclaró que la estrategia europea en Colombia busca fomentar inversiones.

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Los fondos de cooperación se destinan a estudios de factibilidad y asistencia técnica. El objetivo es que bancos, empresas y autoridades cuenten con condiciones para financiar y ejecutar proyectos.

Esos estudios pueden reducir el riesgo de una iniciativa y permitir préstamos con tasas de interés bajas por parte de bancos multilaterales.

Roudié vinculó la participación privada con la generación de empleo y el desarrollo de cadenas de suministro. Añadió que los proyectos deben ser sostenibles desde el punto de vista ambiental, social y económico. “Si no es rentable, no dura”, señaló.

Un estudio del Banco Europeo de Inversiones y la CAF identificó un potencial de dos mil millones de inversión en el sector digital de Colombia. REUTERS/Kai Pfaffenbach

El trabajo con las autoridades colombianas y los cambios de Gobierno

La continuidad de los proyectos depende de las decisiones de cada administración. “Depende del gobierno”, respondió al ser consultado sobre los efectos de los cambios políticos. Señaló que una parte de las iniciativas se desarrolla con alcaldías, gobernaciones y otras autoridades locales. Por eso, sostuvo, las prioridades de cada entidad inciden en los proyectos que pueden avanzar.

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El embajador dijo que el equipo de la Delegación de la Unión Europea mantiene su continuidad. Añadió que la institución establece contactos con las nuevas autoridades para conocer sus planes y conversar sobre las líneas de trabajo.

“Nuestra opinión política no corresponde”, afirmó. “Son los colombianos que deciden lo que quieren”.

Conectividad rural y cierre de la brecha digital en Colombia

Roudié mencionó el proyecto de Camarón y otras iniciativas similares desarrolladas con Colnodo y Mintic. Dijo que esos programas buscan demostrar que es posible llevar conectividad a comunidades rurales.

Según explicó, la selección de los territorios corresponde principalmente a Colnodo por su conocimiento del terreno. La Unión Europea aporta financiación y articula opciones tecnológicas con las entidades involucradas.

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El embajador señaló que la geografía y la extensión de Colombia dificultan el acceso a conectividad en algunas zonas. Añadió que el mercado no siempre llega a territorios donde no existe una oportunidad de negocio inmediata. “Si hay una vereda allá, hay la famosa brecha digital”, dijo.

La Delegación de la Unión Europea garantiza la continuidad de sus programas de desarrollo con cualquier administración nacional o municipal elegida. crédito Presidencia de la República

Para Roudié, la conexión digital se está convirtiendo en un derecho vinculado con el desarrollo, la educación, el acceso a servicios gubernamentales y las operaciones bancarias.

También, afirmó que las autoridades públicas deben actuar en las zonas donde el mercado no llega. “Hay que hacer un esfuerzo y ver cómo hacer para, en cierta medida, sustituir al mercado o, más bien, llevar el mercado a la vereda”, señaló.

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El trabajo interno de la Delegación de la Unión Europea

La Delegación de la Unión Europea en Colombia reúne a unas 50 personas, incluido el personal de apoyo administrativo y los conductores, explicó Roudié. Entre 15 y 20 trabajan en políticas públicas, asuntos políticos, medios y otras áreas operativas. En los asuntos digitales, señaló, intervienen entre tres y cuatro personas que también tienen otras responsabilidades.

El embajador describió una estructura con equipos dedicados a la promoción de inversiones, el comercio, los asuntos políticos y los medios. Dijo que esa organización exige aprovechar las competencias de cada integrante.

Roudié afirmó algo clave para Colombia, la delegación aplica el principio de “una sola delegación”. Con ese esquema, distintas personas pueden aportar a un mismo tema desde sus áreas de conocimiento. “Intentamos aprovechar las competencias de cada uno”, concluyó.

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