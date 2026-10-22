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Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

La disposición no alcanza a todo el personal de Xbox en el mundo. Su aplicación queda restringida a un segmento puntual de trabajadores

La medida marca un endurecimiento de la política de presencialidad que Microsoft ya había impuesto meses atrás. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)
La medida marca un endurecimiento de la política de presencialidad que Microsoft ya había impuesto meses atrás. (Foto AP/Jae C. Hong, archivo)
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Xbox exigirá a sus trabajadores de la zona de Redmond acudir a la oficina cuatro días a la semana a partir de febrero de 2027, según confirmó la directora de recursos humanos de la división, Jacinda Chislum Pearson, en un comunicado interno.

La medida marca un endurecimiento de la política de presencialidad que Microsoft ya había impuesto meses atrás y confirma que la compañía se suma a la tendencia de otras grandes tecnológicas que buscan recuperar el trabajo en persona tras años de flexibilidad pospandemia.

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La noticia llega en un momento en el que Xbox concentra la atención mediática por varios frentes a la vez: desde el precio estimado de su próxima generación de consolas hasta los posibles cambios en Game Pass. Sin embargo, este anuncio sobre la jornada laboral de sus empleados se ha convertido en uno de los asuntos que más repercusión ha generado en las últimas horas.

Xbox exigirá a sus trabajadores de la zona de Redmond acudir a la oficina cuatro días a la semana a partir de febrero de 2027. REUTERS/Gonzalo Fuentes
Xbox exigirá a sus trabajadores de la zona de Redmond acudir a la oficina cuatro días a la semana a partir de febrero de 2027. REUTERS/Gonzalo Fuentes

Xbox amplía la obligatoriedad del trabajo presencial a cuatro días

La nueva política, revelada primero por The Verge, establece que los empleados de Xbox radicados en la región de Puget Sound deberán cumplir con un mínimo de cuatro jornadas semanales en la oficina a partir del 1 de febrero de 2027.

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El requisito afecta de forma concreta a quienes residan a menos de 50 millas (80 kilómetros) de distancia de Studio D, el complejo de oficinas donde la compañía concentra buena parte de su operación en la zona.

En el memorando interno, Chislum Pearson explicó los motivos detrás de la decisión: “Tenemos miles de empleados de Xbox a distancia de desplazamiento desde Redmond. Aprovechar esa proximidad y trabajar juntos en persona facilita revisar el trabajo, resolver problemas y tomar decisiones sin la carga de programar otra reunión”.

La directora de recursos humanos también enmarcó el cambio como una respuesta directa a las inquietudes manifestadas por el propio personal. Según el comunicado, la compañía busca con esta medida impulsar una mayor colaboración entre equipos que trabajan de manera presencial.

Xbox es una marca de videojuegos y un ecosistema de entretenimiento digital creado y propiedad de Microsoft.  REUTERS/Kevork Djansezian
Xbox es una marca de videojuegos y un ecosistema de entretenimiento digital creado y propiedad de Microsoft.  REUTERS/Kevork Djansezian

El antecedente de Microsoft con el regreso a la oficina

Esta decisión no surge de manera aislada. Microsoft, la empresa matriz de Xbox, ya había implementado previamente una política que obligaba a sus trabajadores a asistir a la oficina tres días por semana.

El nuevo esquema de cuatro días representa, por lo tanto, una ampliación de un día adicional respecto a la exigencia anterior, lo que confirma una tendencia progresiva hacia una mayor presencialidad dentro de la estructura corporativa de la compañía.

Un elemento relevante de la medida es su alcance limitado: no se trata de una política global para toda la plantilla de Xbox, sino de un requisito específico para quienes se encuentran dentro del radio geográfico de 50 millas desde Puget Sound, en Redmond.

La noticia llega en un momento en el que Xbox concentra la atención mediática por varios frentes a la vez. XBOX
La noticia llega en un momento en el que Xbox concentra la atención mediática por varios frentes a la vez. XBOX

Xbox se suma a la tendencia de retorno presencial en el sector tecnológico

El movimiento de Xbox se inscribe dentro de una corriente que contradice la flexibilidad laboral que se extendió tras la pandemia de coronavirus. Numerosas compañías tecnológicas que en su momento apostaron fuerte por el teletrabajo han comenzado a revertir esas políticas en los últimos años.

Rockstar Games figura entre los ejemplos previos de esta tendencia, al haber optado también por reforzar la exigencia de trabajo presencial entre sus empleados.

Con esta nueva política, Xbox confirma que el modelo de oficina continúa ganando terreno frente al teletrabajo dentro de las grandes empresas tecnológicas, al menos para aquellos empleados que, por cercanía geográfica, pueden desplazarse con facilidad hasta sus instalaciones centrales.

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