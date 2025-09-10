Microsoft exige regreso a la oficina tres días por semana

En febrero de 2026, los trabajadores deberán estar presentes tres días a la semana. (Reuters)

Microsoft ha comunicado una reforma en su política de trabajo flexible: a partir de 2026, exigirá que sus empleados retornen a la oficina al menos tres días cada semana. El cambio, anunciado por Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de recursos humanos, no busca reducir el personal, sino optimizar la organización y fortalecer la colaboración entre equipos.

El proceso será por etapas, comenzando con la sede de Seattle y ampliándose gradualmente al resto de las oficinas en Estados Unidos e internacionales. Con ello, Microsoft se suma a otras grandes tecnológicas que adoptaron normativas similares, en el contexto de una industria que migra nuevamente hacia una mayor presencialidad tras la pandemia de COVID-19.

Por qué Microsoft exige el regreso a la oficina

El retorno obligatorio a la oficina responde, según Microsoft, a la necesidad de mejorar la cohesión interna para satisfacer mejor a los clientes. A través de un comunicado publicado en el blog de Microsoft y firmado por Amy Coleman, se señala que “esta actualización no se trata de reducir el personal. Se trata de trabajar juntos para satisfacer las necesidades de nuestros clientes”.

Así, el objetivo se centra en maximizar la productividad a través de la cooperación presencial, en un momento de grandes apuestas estratégicas para la empresa.

La nueva normativa desplaza la política anterior, en la que la compañía fomentaba la flexibilidad y el teletrabajo, considerados como sello distintivo de su cultura corporativa. Hace algunos años, Microsoft se mostraba como exponente de un modelo donde los empleados podían desempeñar sus responsabilidades de manera remota, siempre que la productividad no disminuyera.

Según la dirección, el contacto presencial motiva y empodera más a los equipos, logrando mejores resultados. Bajo esta nueva visión, el tiempo en la oficina debe ser “intencionado e impactante”.

El proceso de implementación de la política será gradual. La primera etapa abarca a aquellos empleados de la sede de Seattle que residan a menos de 80 kilómetros, quienes en febrero de 2026 deberán estar presentes tres días a la semana.

Qué excepciones prevé Microsoft a la nueva presencialidad obligatoria

Microsoft detalló excepciones a la regla general de presencialidad. Amy Coleman subrayó que el personal con desplazamientos inusualmente largos o complejos, por ejemplo, si implica el uso de varios medios de transporte, podrá quedar exento del requisito de acudir presencialmente. Estas personas podrán mantener el teletrabajo o un modelo menos restrictivo.

La exención alcanza también a empleados de sectores específicos, como ventas, gestión de cuentas, consultoría y marketing, funciones que demandan flexibilidad para reunirse con clientes o socios. De este modo, Microsoft reconoce la diversidad operativa de los distintos puestos y mantiene un margen de maniobra para preservar la eficiencia y la agilidad comercial en contextos particulares.

No obstante, el comunicado advierte que algunos equipos podrán requerir una presencia incluso mayor a los tres días fijados. “Cada empresa hará lo que mejor se adapte a su equipo, lo que significa que algunos grupos se desviarán de nuestras expectativas generales”, sostuvo Coleman, según información difundida por The Verge.

Según el comunicado de Microsoft, el contacto presencial motiva y empodera más a los equipos. (Europa Press)

Pandemia e inteligencia artificial: cómo influyen en el giro laboral de Microsoft

El punto de quiebre en la cultura laboral de Microsoft llegó durante la pandemia de COVID-19. Ante la emergencia sanitaria, la empresa envió a su personal a casa e impulsó el trabajo remoto utilizando sus propias tecnologías de comunicación y colaboración en línea. Ese periodo consolidó la imagen de Microsoft como referente en la defensa del teletrabajo adaptable.

Sin embargo, la situación cambió en el escenario pospandémico. Las nuevas exigencias del sector tecnológico, marcadas por la creciente competencia en inteligencia artificial y la necesidad de rentabilizar inversiones millonarias, aceleraron la migración hacia modelos laborales híbridos o presenciales.

El mismo comunicado oficial conecta la decisión con el actual momento histórico: la urgencia por mantener el liderazgo en inteligencia artificial y rentabilizar la apuesta de Satya Nadella en ese campo influye decisivamente en la reestructuración del trabajo. La dirección afirma ahora que la colaboración cara a cara resulta insustituible para potenciar la creatividad y alcanzar resultados más ambiciosos.

Trabajadores en una oficina. (Freepik)

Microsoft repite el camino de Google, Amazon y Meta

Microsoft no se mueve de forma aislada. Empresas como Google, Amazon y Meta han establecido regulaciones similares, imponiendo a su personal la presencialidad entre tres y cinco días por semana. El nuevo rumbo marca el final de la era del teletrabajo predominante en las grandes tecnológicas, experimentada tras la irrupción del COVID-19.

La actual convergencia hacia modelos mixtos y presenciales revela una tendencia sectorial: tras un período de máxima flexibilidad, la industria parece redescubrir el valor de la interacción directa y la colaboración in situ en el impulso de la innovación y el crecimiento.

Este viraje impacta tanto en la cultura organizacional de las compañías como en la vida diaria de los empleados, al tiempo que modifica el mercado laboral y las expectativas de flexibilidad que se consolidaron en los últimos años. La nueva política, aunque no elimina el trabajo remoto para todos, reduce su alcance y lo resignifica, poniendo fin a la etapa en la que la flexibilidad total era la norma en Microsoft.