Honduras

Detención judicial contra dos agentes antiextorsión acusados de tráfico de drogas en Honduras

Un tercer agente señalado en el caso continúa prófugo y tiene una orden de captura vigente

La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico participa en las actuaciones para determinar si hubo irregularidades durante el procedimiento policial. (Foto: Cortesía redes sociales)
La Dirección de Lucha contra el Narcotráfico participa en las actuaciones para determinar si hubo irregularidades durante el procedimiento policial. (Foto: Cortesía redes sociales)
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Dos agentes de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET) recibieron detención judicial en Honduras por el delito de tráfico de drogas agravado, informó el portavoz del Poder Judicial, Ruy Gabriel Barahona.

Los imputados fueron identificados como Ángel Daniel Rodríguez Fuentes y Deyvin Nayin Licona Santos, quienes comparecieron voluntariamente ante las autoridades después de que se emitieran requerimientos fiscales en su contra.

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La resolución judicial establece que ambos permanecerán bajo medida cautelar mientras avanza el proceso penal. El caso involucra también a un tercer agente, contra quien se mantiene vigente una orden de captura porque no se presentó ante los juzgados.

Además del tráfico de drogas agravado atribuido a ambos policías, Rodríguez Fuentes enfrenta una acusación adicional por tenencia ilegal de munición prohibida, según Barahona.

Proceso judicial en marcha

Los delitos están relacionados con perjuicios a la salud pública y al orden público del Estado de Honduras, de acuerdo con la información judicial divulgada.

Hasta el momento no se conocen detalles sobre las circunstancias en que se habrían cometido los hechos, la cantidad o el tipo de droga involucrada, ni las características de la munición incluida en la acusación adicional.

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Tampoco se han divulgado elementos de la investigación que permitan establecer cómo habría participado cada agente en los hechos que se les atribuyen.

Tras dictarse la detención judicial, Rodríguez Fuentes y Licona Santos fueron remitidos a la Dirección de la Policía de Fuerzas Especiales, con sede en Tegucigalpa, donde cumplirán la medida cautelar mientras continúa el proceso.

La detención judicial no equivale a una condena ni determina por sí misma la responsabilidad de los acusados. La situación jurídica de ambos deberá resolverse conforme avance el expediente, con base en los elementos que presente el Ministerio Público y los argumentos de la defensa.

Uno de los agentes acusados enfrenta una imputación adicional por el delito de tenencia de munición prohibida.
Uno de los agentes acusados enfrenta una imputación adicional por el delito de tenencia de munición prohibida.

Audiencia inicial programada

Barahona informó que la audiencia inicial quedó programada para el lunes 26 de octubre a las 10:00, en la sede judicial de San Pedro Sula.

En esa diligencia, el juzgado conocerá los elementos presentados en el caso y determinará si corresponde dictar un auto de formal procesamiento o adoptar otra resolución conforme a las disposiciones legales aplicables. La comparecencia será determinante para definir la continuidad del proceso contra los dos agentes detenidos.

El caso involucra a un tercer funcionario de la DAET que no se presentó ante las autoridades. La orden de captura en su contra continúa vigente, según Barahona, quien no proporcionó la identidad del agente ni detalles sobre su ausencia o ubicación.

La investigación deberá determinar la responsabilidad individual de los tres agentes, sin que la situación procesal de uno implique automáticamente culpabilidad para los demás.

Las autoridades realizan diligencias en una casa de seguridad ubicada en San Pedro Sula para esclarecer el manejo de las sustancias incautadas. (Foto: Cortesía redes sociales)
Las autoridades realizan diligencias en una casa de seguridad ubicada en San Pedro Sula para esclarecer el manejo de las sustancias incautadas. (Foto: Cortesía redes sociales)

El desarrollo de las próximas diligencias judiciales permitirá conocer los elementos que sustentan las acusaciones contra los dos agentes y determinar si el proceso avanza a una etapa posterior.

El caso se encuentra en una etapa inicial, por lo que aún no se han establecido responsabilidades penales contra los agentes señalados. La audiencia programada en San Pedro Sula permitirá avanzar en el análisis judicial de las acusaciones, mientras continúa la búsqueda del tercer sospechoso. Las autoridades no han divulgado mayores detalles sobre los hechos investigados ni sobre las evidencias que sustentan los requerimientos fiscales.

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