Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado: la canción especial que eligió para comunicarlo

Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado (@daniosvaldobv)

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Daniel Osvaldo recibió el alta después de permanecer casi un mes internado por un derrame pleural originado en una infección dental que no fue tratada a tiempo. El exfutbolista, con pasado en Boca Juniors y la selección de Italia, había ingresado de urgencia durante la noche del 24 de septiembre y atravesó su recuperación en dos hospitales del conurbano bonaerense.

La infección comprometió con mayor intensidad el pulmón derecho y obligó a su ingreso en terapia intensiva. Luego pasó a terapia intermedia, donde continuó bajo controles médicos hasta completar la evolución favorable. El propio Osvaldo reveló que le dieron el alta del hospital mediante una historia de Instagram.

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El exdelantero compartió una imagen desde su casa, sentado en un sillón y con un cuadro de Diego Maradona de fondo. La publicación estuvo acompañada por la canción Going Home de The Rolling Stones, que se destaca por el estribillo con frases como “Me voy a casa”, “No puedo aguantar otro día” y “Pero preferiría ver a mi chica”.

Daniel Osvaldo estuvo internado casi un mes internado por un derrame pleural originado en una infección dental que no fue tratada a tiempo (@daniosvaldobv)

En una entrevista exclusiva con Infobae Al Amanecer, Daniel Osvaldo explicó que una caries sin tratamiento fue el punto de partida de la infección pulmonar que motivó su internación. La afección avanzó después de que la pieza dental se infectara y alcanzó el pulmón derecho, lo que obligó a su ingreso a terapia intensiva ante el riesgo que implicaba el cuadro. El músico señaló que los médicos le explicaron que su condición física previa influyó en la respuesta de su organismo. Según su evaluación, los años de actividad deportiva contribuyeron a que pudiera afrontar una situación que había llegado a comprometer su vida.

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Durante la internación, los profesionales le extrajeron la muela afectada y, después de ese procedimiento, comenzó a registrar una evolución favorable, según contó a Infobae Al Amanecer. Aun así, el exfutbolista continuó bajo controles médicos y los especialistas realizaron estudios para descartar que otro factor haya intervenido en el origen o la evolución de la infección. La caries no fue el único elemento que incidió en su estado de salud, ya que Osvaldo también tenía las defensas bajas cuando enfrentó la enfermedad. Tras varios días de internación, el exjugador de 40 años pudo regresar a su casa.

Días antes del alta, Osvaldo había difundido una foto desde su habitación del Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, en Monte Grande. Allí posó junto a su padre, Raúl, y aseguró que su estado evolucionaba de manera favorable.

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Daniel Osvaldo celebró la victoria de Boca en el hospital (@daniosvaldobv)

La recuperación también coincidió con la clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana 2026. El exfutbolista siguió desde el centro médico el triunfo 3-1 ante Vasco da Gama en el Maracaná, resultado que selló un 3-2 global para el equipo argentino.

En una de sus historias, mostró un muñeco de Diego Armando Maradona con la camiseta de Boca y escribió: “Gracias D10s”. En otra, apareció de espaldas frente a un televisor que transmitía el partido, vestido con la camiseta alternativa del club y con el nombre y número de Leandro Paredes. La tercera publicación mostró a Osvaldo sobre una camilla hospitalaria junto a su amigo Germán Salis. Ambos celebraron el triunfo y el pase a la definición continental mientras el exjugador continuaba su recuperación.

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Antes de regresar a la Argentina, Osvaldo desarrolló una carrera en el fútbol europeo con pasos por Italia, España, Inglaterra y Portugal. Jugó en Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter de Milán y Porto, además de haber sido convocado por la selección de Italia.

Su última etapa como profesional fue en Banfield, en 2020. Después se dedicó a la música con su banda Barrio Viejo y tenía previsto un show para el 31 de octubre antes de que la internación modificara sus planes.