Del cuaderno al QR: los pagos digitales pueden aumentar un 30% las ventas de pequeños negocios

Diferentes tipo de negocios pueden implementar soluciones digitales para agilizar transacciones y llevar registros más organizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La digitalización y la inclusión financiera aún son un reto para las micro y pequeñas empresas de Colombia, donde muchos negocios llevan sus cuentas en cuadernos, operan principalmente en efectivo y tienen dificultades para acceder a productos financieros ajustados a sus ingresos.

En ese escenario, los pagos digitales aparecen como una herramienta para ordenar la operación, facilitar los cobros y llegar a clientes fuera del barrio, la ciudad o incluso el país.

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El presidente de Mastercard para Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam y Guyana, Federico Martínez, señaló que las soluciones de pago deben responder a necesidades concretas de cada negocio. “Un link de pago o QR le puede permitir vender a alguien fuera de su ámbito normal o su ciudad o hasta su departamento”, afirmó.

Los pagos digitales pueden facilitar ventas fuera del barrio, la ciudad y el departamento donde opera un negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez agregó que una encuesta aplicada por un aliado de la compañía mostró que los comercios que incorporaron productos financieros, sumado a la recepción de pagos, registraron 30% más ventas.

Por qué cobrar con QR puede ampliar el alcance de un negocio

Un código QR, una billetera digital o un enlace de pago reducen la dependencia del efectivo y abren alternativas para compradores que prefieren pagar desde el celular. Para un comercio pequeño, esa posibilidad puede traducirse en ventas a distancia, reservas anticipadas y pedidos que no requieren la presencia física del cliente en el local.

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Martínez explicó que el valor de estas herramientas no se limita a procesar una transacción. “Yo no soy un proveedor, soy un aliado”, señaló al describir el papel que pueden asumir las entidades que ofrecen pagos, cuentas, tarjetas y financiamiento.

La adopción de una billetera digital suele ser uno de los primeros pasos para que microempresas incorporen nuevas herramientas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la digitalización no parte del mismo nivel en todos los casos. Para algunos comercios, el primer paso puede ser abrir una cuenta o descargar una billetera digital. Otros ya reciben pagos electrónicos y necesitan crédito, control de inventarios o herramientas para administrar sus finanzas.

Veruschka Zilveti, directora de Colombia y coordinadora de Operaciones Andinas de Fundación Capital, aseguró que el acompañamiento debe ajustarse a esa realidad. “Si tú haces todo a mano, el primer paso para la inclusión financiera va a ser una cuenta, una billetera digital y después quizás empieces a usar un QR para los cobros”, indicó.

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Qué posición ocupan los pagos digitales en el comercio electrónico colombiano

Los medios de pago digitales ya concentran una gran parte de las operaciones en línea del país. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el segundo trimestre de 2025 el débito directo a cuenta a través de PSE representó el 63,9% de las transacciones.

Durante el segundo trimestre de 2025, PSE concentró el 63,9% de las transacciones de comercio electrónico en Colombia, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra refleja que una gran parte de los consumidores se habituó a pagar desde sus cuentas bancarias. Para los pequeños comercios, aceptar estas opciones puede ser un requisito para competir en canales digitales, donde la falta de medios de pago limita la posibilidad de cerrar una venta.

Cómo pasar del registro manual a una gestión digital más ordenada

La adopción de pagos digitales puede aportar información sobre las ventas, pero es más útil cuando se articula con registros de gastos, inventario y flujo de caja.

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Martínez planteó que la transformación no exige sistemas complejos desde el inicio. “Muchas de las empresas ni siquiera tienen un software que integra y administra los principales procesos, así lo primero que se debe hacer es preguntarse ¿dónde puedo registrar mis gastos, mis cobros, más o menos un inventario básico”.

La digitalización brinda mayores chances de acceder a créditos y otros productos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto es relevante para negocios que todavía manejan sus operaciones en papel. Martinez señaló que registrar cuánto entra, cuánto sale y qué productos tienen mayor rotación permite tomar decisiones sobre compras, precios y liquidez.

Asimismo, puede ayudar a construir una trayectoria financiera que facilite el acceso a servicios como cuentas, créditos o seguros adaptados al tamaño y la actividad de cada empresa.

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Qué iniciativas fortalecen la digitalización empresarial en Colombia

El programa Mastercard Strive Colombia, que combinó canales digitales con asistencia presencial a través de una estrategia denominada Tech-Touch, llegó a 110.705 micro y pequeñas empresas y 47.680 comenzaron a utilizar herramientas digitales y financieras, como pagos digitales, ventas en línea o sistemas de control de inventarios.

Zilveti destacó que la cercanía tiene peso en la adopción: “Una persona de tu mismo territorio que es microempresario como tú y te empieza a contar cómo una aplicación le ayuda a llevar mejor las finanzas del negocio, eso convence a la gente”.