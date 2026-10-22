Tecno

Del cuaderno al QR: los pagos digitales pueden aumentar un 30% las ventas de pequeños negocios

La incorporación de links de pago y billeteras virtuales facilita que microempresas lleguen a clientes fuera de su zona y ordenen sus ingresos, gastos e inventarios

Una mujer escanea con su teléfono móvil un código QR sobre el mostrador de un negocio artesanal frente a la vendedora.
Diferentes tipo de negocios pueden implementar soluciones digitales para agilizar transacciones y llevar registros más organizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La digitalización y la inclusión financiera aún son un reto para las micro y pequeñas empresas de Colombia, donde muchos negocios llevan sus cuentas en cuadernos, operan principalmente en efectivo y tienen dificultades para acceder a productos financieros ajustados a sus ingresos.

En ese escenario, los pagos digitales aparecen como una herramienta para ordenar la operación, facilitar los cobros y llegar a clientes fuera del barrio, la ciudad o incluso el país.

PUBLICIDAD

El presidente de Mastercard para Colombia, Ecuador, Venezuela, Surinam y Guyana, Federico Martínez, señaló que las soluciones de pago deben responder a necesidades concretas de cada negocio. “Un link de pago o QR le puede permitir vender a alguien fuera de su ámbito normal o su ciudad o hasta su departamento”, afirmó.

Una comerciante tras un mostrador señala una tableta mientras una cliente sostiene un teléfono con un código QR frente a un lector.
Los pagos digitales pueden facilitar ventas fuera del barrio, la ciudad y el departamento donde opera un negocio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Martínez agregó que una encuesta aplicada por un aliado de la compañía mostró que los comercios que incorporaron productos financieros, sumado a la recepción de pagos, registraron 30% más ventas.

Por qué cobrar con QR puede ampliar el alcance de un negocio

Un código QR, una billetera digital o un enlace de pago reducen la dependencia del efectivo y abren alternativas para compradores que prefieren pagar desde el celular. Para un comercio pequeño, esa posibilidad puede traducirse en ventas a distancia, reservas anticipadas y pedidos que no requieren la presencia física del cliente en el local.

PUBLICIDAD

Martínez explicó que el valor de estas herramientas no se limita a procesar una transacción. “Yo no soy un proveedor, soy un aliado”, señaló al describir el papel que pueden asumir las entidades que ofrecen pagos, cuentas, tarjetas y financiamiento.

La adopción de una billetera digital suele ser uno de los primeros pasos para que microempresas incorporen nuevas herramientas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La adopción de una billetera digital suele ser uno de los primeros pasos para que microempresas incorporen nuevas herramientas financieras. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la digitalización no parte del mismo nivel en todos los casos. Para algunos comercios, el primer paso puede ser abrir una cuenta o descargar una billetera digital. Otros ya reciben pagos electrónicos y necesitan crédito, control de inventarios o herramientas para administrar sus finanzas.

Veruschka Zilveti, directora de Colombia y coordinadora de Operaciones Andinas de Fundación Capital, aseguró que el acompañamiento debe ajustarse a esa realidad. “Si tú haces todo a mano, el primer paso para la inclusión financiera va a ser una cuenta, una billetera digital y después quizás empieces a usar un QR para los cobros”, indicó.

Qué posición ocupan los pagos digitales en el comercio electrónico colombiano

Los medios de pago digitales ya concentran una gran parte de las operaciones en línea del país. Según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, durante el segundo trimestre de 2025 el débito directo a cuenta a través de PSE representó el 63,9% de las transacciones.

Manos sostienen un teléfono celular con aplicación de pagos en pantalla. Un dedo índice toca la pantalla. Fondo con personas desenfocadas.
Durante el segundo trimestre de 2025, PSE concentró el 63,9% de las transacciones de comercio electrónico en Colombia, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La cifra refleja que una gran parte de los consumidores se habituó a pagar desde sus cuentas bancarias. Para los pequeños comercios, aceptar estas opciones puede ser un requisito para competir en canales digitales, donde la falta de medios de pago limita la posibilidad de cerrar una venta.

Cómo pasar del registro manual a una gestión digital más ordenada

La adopción de pagos digitales puede aportar información sobre las ventas, pero es más útil cuando se articula con registros de gastos, inventario y flujo de caja.

Martínez planteó que la transformación no exige sistemas complejos desde el inicio. “Muchas de las empresas ni siquiera tienen un software que integra y administra los principales procesos, así lo primero que se debe hacer es preguntarse ¿dónde puedo registrar mis gastos, mis cobros, más o menos un inventario básico”.

Dos manos sostienen un teléfono celular sobre una mesa de madera con una pantalla que muestra la notificación de un crédito aprobado.
La digitalización brinda mayores chances de acceder a créditos y otros productos financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto es relevante para negocios que todavía manejan sus operaciones en papel. Martinez señaló que registrar cuánto entra, cuánto sale y qué productos tienen mayor rotación permite tomar decisiones sobre compras, precios y liquidez.

Asimismo, puede ayudar a construir una trayectoria financiera que facilite el acceso a servicios como cuentas, créditos o seguros adaptados al tamaño y la actividad de cada empresa.

Qué iniciativas fortalecen la digitalización empresarial en Colombia

El programa Mastercard Strive Colombia, que combinó canales digitales con asistencia presencial a través de una estrategia denominada Tech-Touch, llegó a 110.705 micro y pequeñas empresas y 47.680 comenzaron a utilizar herramientas digitales y financieras, como pagos digitales, ventas en línea o sistemas de control de inventarios.

Zilveti destacó que la cercanía tiene peso en la adopción: “Una persona de tu mismo territorio que es microempresario como tú y te empieza a contar cómo una aplicación le ayuda a llevar mejor las finanzas del negocio, eso convence a la gente”.

Temas Relacionados

Pagos digitalesCódigos QRVentasNegociosBilleteras digitalesTecnología-noticiasMundo FintechColombia-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presentan un robot guardaespaldas que se interpone ante un agresor armado para salvar vidas

Unitree Robotics afirma que el H2-X puede alcanzar una autonomía máxima aproximada de ocho horas

Presentan un robot guardaespaldas que se interpone ante un agresor armado para salvar vidas

Cuáles son los 7 juegos que abandonarán PS Plus Extra y Premium en noviembre de 2026

El servicio de suscripción renovará su catálogo el 17 de noviembre con la salida de siete títulos, entre ellos GTA V y Red Dead Redemption 2

Cuáles son los 7 juegos que abandonarán PS Plus Extra y Premium en noviembre de 2026

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

eBay suprimirá aproximadamente mil puestos laborales mientras concentra inversiones en moda usada, artículos de lujo autenticados, coleccionables y productos reacondicionados

Una popular plataforma de compras recortará 1.000 empleos y cambiará su estrategia de negocios

Cómo funciona PHP, qué es y por qué un fallo en su sistema pone en riesgo la seguridad de miles de páginas web

Las vulnerabilidades en PHP llevaron a organismos internacionales a recomendar actualizaciones urgentes para proteger servidores y datos confidenciales

Cómo funciona PHP, qué es y por qué un fallo en su sistema pone en riesgo la seguridad de miles de páginas web

Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

La disposición no alcanza a todo el personal de Xbox en el mundo. Su aplicación queda restringida a un segmento puntual de trabajadores

Microsoft reduce el trabajo remoto en Xbox con la exigencia de cuatro días presenciales

DEPORTES

La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

La FIFA confirmó la sede del Mundial de Clubes Femenino: la suma que recibirá cada federación

Murió Leonardo Cohen Arazi, uno de los condenados en la causa por abuso en Independiente: cumplía prisión domiciliaria

El gesto de Antonela Roccuzzo con un niño en medio de la revolución que generó Messi en España: “Qué pareja con clase”

Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado: la canción especial que eligió para comunicarlo

La sentencia de Esteban Ocon cuando le preguntaron por la joya de Ferrari que lo dejará sin lugar en la Fórmula 1

TELESHOW

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

La reacción de Sabrina Rojas tras los rumores de romance con Franco Mastantuono: "Me agarró pudor"

Lorna sufrió una crisis en Cuestión de Peso: “Ya lo probé y me hizo muy mal”

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

Anita B Queen, la telonera argentina de ascendencia coreana de BTS, explicó el fenómeno que desató el grupo

INFOBAE AMÉRICA

iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma

iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma

Cuáles son los rasgos más confiables para los peritos forenses al identificar un rostro y qué lugar ocupa la IA

Una reforma obstaculiza que cientos de graduados de Derecho en Panamá obtengan su idoneidad

Educación de Honduras plantea extender la jornada en escuelas en 2027

Más de 300 prófugos se entregaron voluntariamente a la Policía Nacional dominicana en los últimos meses