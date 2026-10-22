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Vuelve la Promoción al fútbol argentino luego de 15 años: cómo será su implementación

La decisión fue consensuada en la reunión de Comité Ejecutivo de la AFA de este jueves. Los detalles

El Comité Ejecutivo de AFA se reunió y resolvió la vuelta de la promoción (X: @afa)
El Comité Ejecutivo de AFA se reunió y resolvió la vuelta de la promoción (X: @afa)
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La promoción volverá a jugarse en el fútbol argentino después de 15 años. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió el regreso de los duelos de promociones en las diferentes divisiones del ascenso, una medida que se aplicará a partir de la próxima temporada desde la Primera Nacional hacia abajo.

Según informó TyC Sports, la decisión se tomó durante la reunión del Comité Ejecutivo de la entidad desarrollada este jueves. El esquema no involucrará a la Liga Profesional, la primera división del fútbol argentino, sino que se implementará desde la segunda categoría hacia las divisiones siguientes.

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“Con el compromiso y la responsabilidad de seguir dándole lo mejor al fútbol argentino, tratamos temas institucionales, ejes clave de gestión y de planificación de las competiciones”, escribió Claudio Tapia, presidente de la AFA, en su cuenta de X (antes Twitter).

Promoción River-Belgrano 2011
La promoción volverá a jugarse en el fútbol argentino (Foto Baires)

El nuevo formato propone que los dos últimos equipos de cada zona de la Primera Nacional descenderán de manera directa, sin necesidad de disputar ninguna serie adicional. El cambio se produce en el escalón inmediato inferior: el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados a la AFA jugará una serie de promoción contra un rival de la Primera B, mientras que el antepenúltimo de los indirectamente afiliados enfrentará a un equipo del Federal A.

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El esquema se replica en las categorías siguientes. Tanto en la Primera B como en la Primera C, la tercera y la cuarta categoría del fútbol argentino respectivamente, habrá una promoción para ascender y otra para descender, además de los ascensos y descensos directos que ya existen en cada una de esas divisiones.

El sistema de promociones no es una novedad absoluta en el fútbol argentino. Se jugó entre las temporadas 1999/2000 y 2011/2012, con series de ida y vuelta en las que el equipo que buscaba el ascenso ejercía de local en el primer partido, mientras que la revancha se disputaba en la cancha del equipo que peleaba por la permanencia. Ese formato le daba al club que defendía la categoría una ventaja adicional: jugar de local en la definición y, además, le alcanzaba con un empate en el resultado global para asegurarse la permanencia.

Aquel período dejó varios duelos que quedaron en el recuerdo del ascenso argentino, algunos de ellos con la participación de clubes de mayor historia en el fútbol local. Racing Club le ganó la serie a Belgrano en la temporada 2007/2008 y se mantuvo en la máxima categoría. San Lorenzo, por su parte, superó a Instituto en la edición 2011/2012, la última vez que se jugó este sistema antes de su eliminación. El caso inverso lo protagonizó River Plate, que perdió la categoría frente a Belgrano en la promoción de la temporada 2010/2011, uno de los episodios más recordados de la historia reciente del club de Núñez.

Ahora, 15 años después de la última vez que se disputó una serie de este tipo, las promociones regresarán al fútbol argentino. La medida busca generar un mecanismo adicional de competencia entre las categorías inferiores del ascenso, sin modificar el funcionamiento de la Liga Profesional, que mantendrá su sistema actual de ascensos y descensos sin series de promoción.

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