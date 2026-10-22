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Anita B Queen, la telonera argentina de ascendencia coreana de BTS, explicó el fenómeno que desató el grupo

La DJ y productora de ascendencia coreana habló en Perros de la Calle sobre los pogos, la emoción de la primera noche y la conexión que la banda construyó con sus seguidores

La DJ Anita B Queen se sinceró luego de haber formado parte de la primera fecha de BTS en el Estadio Único de La Plata y comentó sobre su experiencia (Perros de la Calle - Urbana Play)
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La primera noche de BTS en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata estuvo marcada por la emoción del ARMY argentino, que esperó durante 13 años para ver a la banda surcoreana en el país. Antes de que RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook aparecieran sobre el escenario, Anita B Queen fue la encargada de abrir la velada y quedó en el centro de la escena por su presentación frente a miles de fanáticos. Luego del show, la DJ y productora argentina de ascendencia surcoreana habló en Perros de la Calle (Urbana Play) y contó cómo vivió la experiencia, qué le sorprendió del público y por qué considera que BTS logró convertirse en un fenómeno mundial.

Durante su paso por el ciclo de Andy Kusnetzoff, Anita fue consultada sobre la posibilidad de haber conocido personalmente a los integrantes de BTS. “Yo no tuve la oportunidad de conocerlos formalmente a los chicos todavía. Faltan dos días para poder hacerlo”, contó.

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La conversación surgió a partir de una comparación con otras bandas internacionales, cuyos teloneros suelen tener la posibilidad de encontrarse con los artistas principales después de algunas presentaciones. Anita entendió que algo similar podría suceder durante las fechas restantes del grupo en la Argentina, aunque por el momento el contacto se había limitado a la experiencia compartida dentro del estadio.

Inmigración coreana a la Argentina
La artista compartió su emoción ante la posibilidad de poder ser telonera de la banda (Instagram @anitabqueen)

Más allá de no haber tenido todavía ese encuentro personal, la DJ destacó la manera en que el público argentino recibió a BTS y también su propia participación como telonera. “Ayer dijeron que éramos lo mejor”, afirmó al recordar los comentarios que había escuchado durante la primera noche. “Es posta”, sostuvo la joven. “Yo creo que nos pasa algo que cuando vas a otros recitales no pasa. Más allá de las cosas de ‘somos argentinos’, esto es de verdad”, señaló. “No, es real. Y sé que hay un tema porque parece que hay uno de los integrantes (Jimin) que se asustó de los pogos”, adelantó Anita. De esa manera, dejó planteado que durante el show se produjo una situación vinculada con el movimiento del público y la intensidad con la que los fanáticos acompañaron las canciones.

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La charla luego se orientó hacia el fenómeno mundial de BTS. “Ellos son una banda de K-pop como cualquier otra banda de ese género, que existen un montón y que hay muchas que son muy conocidas y reconocidas a nivel mundial”, explicó la DJ. “Creo que lo que los hizo distinguirse fueron sus valores y lo que le transmitían a sus fans”, sostuvo. “Ellos apoyan mucho a la gente que sufre, a la gente que está sola, a la gente que está deprimida, a la gente que no está teniendo un buen momento”, enumeró. Para Anita, esa postura generó una sensación de refugio entre los seguidores. “Creo que ahí hubo toda una cuestión de sentirse abrazado por un grupo tan grande y siento que mucha gente se refugió ahí, muchísima”, explicó.

La DJ también remarcó que esa identificación no se limitó a Corea del Sur ni a un público específico. Si bien reconoció que la cultura coreana puede ser percibida como más cerrada desde otras partes del mundo, consideró que el mensaje de BTS logró atravesar esa distancia porque hablaba de sentimientos comunes.

A corazón abierto, Anita B Queen reflexionó sobre el peso que tiene BTS en sus seguidores y cómo impacta en la cultura surcoreana (Perros de la Calle - Urbana Play)

De por sí Corea es una cultura muy cerrada y, de repente, que alguien te diga: ‘Che, si vos te sentís rara en esta situación o en este conjunto de gente, si no sentís que es tu lugar, no te preocupes, vos no estás solo. Nosotros también a veces nos sentimos bichos raros’, está todo bien”, explicó. Para Anita, esa forma de hablarle a quienes no se sienten incluidos fue una de las claves de la expansión internacional del grupo.

La conductora del ciclo coincidió en que adolescentes angustiados existen en cualquier país y que esa identificación podía explicar parte del alcance global de BTS. Anita acompañó esa mirada y señaló que el mensaje del grupo consiguió extenderse mucho más allá de Corea. “Yo creo que sí. Y eso se extendió a nivel mundial”, afirmó.

Después de su participación como telonera y de la primera noche del grupo en La Plata, Anita B Queen quedó asociada a una de las jornadas más esperadas por el ARMY argentino. Su mirada sobre BTS estuvo atravesada tanto por lo que observó desde el escenario como por su comprensión del vínculo que la banda construyó con sus seguidores. Para ella, la magnitud del fenómeno no se explica únicamente por la música, sino también por la manera en que sus integrantes lograron acompañar a personas que buscaban sentirse escuchadas y comprendidas.

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