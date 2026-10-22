Cuba

El colapso sobre rieles: la crisis del transporte en Cuba deja a las provincias aisladas y sin combustible

El relato de una joven y sus abuelos desde Matanzas expuso demoras, escasas frecuencias y obstáculos para trasladar medicamentos entre provincias de la isla

La crisis ferroviaria cubana separa a las familias y dificulta el traslado de medicamentos. (Un tren pasa por el molino de azucar 'Uruguay' en Jatibonico, Cuba May 21, 2025 REUTERS/Norlys Perez)
La crisis ferroviaria cubana separa a las familias y dificulta el traslado de medicamentos. (Un tren pasa por el molino de azucar 'Uruguay' en Jatibonico, Cuba May 21, 2025 REUTERS/Norlys Perez)
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Las demoras, la falta de frecuencias y el deterioro de la infraestructura ferroviaria en Cuba quedaron al descubierto en el relato de una familia cubana integrada por dos abuelos y su nieta, que denunció en redes sociales la experiencia de una joven que tardó 28 horas en viajar desde el oriente del país hasta Matanzas.

El video muestra a los tres integrantes de la familia en la terminal de Matanzas, donde relataron las dificultades para reunirse después de más de cinco años sin verse. La joven viajó para entregar medicamentos a parientes que viven en el este de la isla, según explicaron sus abuelos.

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“Tuve la amarga experiencia de viajar en un tren y me pasé tres días. Un recorrido que no llegaba a 700 kilómetros”, afirmó el hombre, que describió el viaje como una situación “terrible”.

Trenes al oriente con salidas cada 16 días

La mujer señaló que los trenes con destino al oriente cubano salen de Matanzas cada 16 días, una frecuencia que limita las posibilidades de traslado de quienes necesitan visitar familiares, llevar medicamentos o resolver asuntos personales en otras provincias.

Varios pasajeros permanecen en un andén techado junto a dos vías de tren con balasto y vagones al fondo.
Varios pasajeros aguardan el paso del convoy sobre el andén cubierto de una estación ferroviaria. (Imagen Ilustrativa Infobae/ recreada a partir de captura de video)

También afirmó que la terminal de ómnibus fue trasladada al mismo edificio ferroviario porque la estación original “está en peligro de derrumbe”. Sostuvo que quedan pocas opciones de transporte terrestre para los pasajeros: servicios arrendados por más de 20.000 pesos cubanos (USD $24.24) y alternativas estatales que, según dijo, cuestan más de USD 60.

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“Para esa sí hay combustible, pero para el pueblo no hay nada”, cuestionó la mujer frente a la cámara.

La situación expuesta por la familia coincide con los datos reconocidos por Eduardo Rodríguez Dávila, ministro de Transporte cubano, quien declaró a Reuters que el transporte público tradicional del país atraviesa uno de sus niveles más bajos. El funcionario estimó que los viajes de pasajeros podrían caer 75% este año frente al anterior y atribuyó parte de la crisis a la falta de combustible. Las rutas de autobuses interprovinciales se redujeron de más de 100 a 21, mientras que las salidas diarias desde La Habana pasaron de 419 a 11.

28 horas de viaje para entregar medicamentos a la familia

La llegada de la sobrina a Matanzas fue el eje del video. Sus abuelos explicaron que realizaron un esfuerzo para conseguir el pasaje, ya que necesitaban que llevara medicamentos a sus familiares en el oriente de Cuba.

Varios pasajeros con mochilas y bolsos esperan y abordan la puerta de un vagón de tren azul en un andén.
Una familia denunció que la escasa frecuencia ferroviaria dificulta las visitas y el traslado de medicamentos, mientras la terminal de ómnibus funciona en un edificio con riesgo de derrumbe, según relataron. (Imagen Ilustrativa Infobae / recreada a partir de captura de video)

“A ella le tocó pasar 28 horas de martirio en este tren, pero gracias a Dios ya está aquí con nosotros”, expresó la mujer. La nieta añadió que las limitaciones del transporte afectan de forma directa a sus abuelos porque les resulta difícil visitar a los parientes que viven lejos.

La escena pone el foco en una crisis que excede el traslado cotidiano. Para muchas familias, los viajes interprovinciales también son una vía para transportar medicinas, alimentos y otros bienes escasos entre localidades separadas por cientos de kilómetros.

El propio Rodríguez Dávila reconoció que los servicios urbanos, interurbanos y de corta distancia sufrieron una caída del 90%, de acuerdo con informaciones difundidas el 22 de octubre.

El contraste con el primer ferrocarril de América Latina

Durante la grabación, los abuelos recordaron que Cuba inauguró su primer ferrocarril en 1837, antes que España y varios países de América Latina. La comparación buscó contrastar ese antecedente histórico con la situación que describieron en la terminal de Matanzas.

“Díganme si en su país los trenes son tan lentos como estos de aquí, porque estos son tortugas”, dijo el hombre.

La familia afirmó que el deterioro de los trenes, las terminales y las frecuencias responde al descuido de las autoridades cubanas. El Gobierno, por su parte, ha vinculado el desplome reciente del transporte a las restricciones de combustible y a la situación económica de la isla.

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