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Soledad Pastorutti reveló el delicado estado de salud de su padre tras dedicarle una canción: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”

La cantante presentó su nuevo disco y, al hablar del tema que incluyó en homenaje a su papá, blanqueó un difícil momento familiar

"Mi refugio", la canción que la Sole escribió para su padre, habla de las enseñanzas que él le dejó
"Mi refugio", la canción que la Sole escribió para su padre, habla de las enseñanzas que él le dejó
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Soledad Pastorutti presentó Vale la pena, su nuevo disco, y contó en conferencia de prensa que grabar “Mi Refugio”, la canción dedicada a su padre, Omar, le resultó muy difícil. La artista definió el tema como “un hermoso mimo” para él y admitió que el hombre sufre una enfermedad: “Quizás hoy no entiende exactamente lo que le quiero decir”.

El álbum llegó en el año en que la cantante celebra tres décadas de carrera y reúne diez canciones nuevas. “Mi Refugio” ocupa un lugar personal dentro del trabajo porque funciona como un homenaje a su papá, quien ya no reconoce a su hija ni sabe quién es él mismo.

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“Mi Refugio” repasa las enseñanzas que recibió de su padre

La letra de “Mi Refugio” no describe la enfermedad de Omar. Es una canción de agradecimiento en la que La Sole repasa los valores que aprendió de él, la confianza que depositó en sus deseos y el esfuerzo con el que sostuvo a su familia.

“Me enseñaste lo que es bueno / Lo cara que es la verdad”, canta en uno de los pasajes. También lo recuerda como el hombre que le dio libertad para decidir su propio rumbo: “Me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera”, explicó durante la conferencia.

El tema incluye una frase que, a la luz de las declaraciones de la artista, adquiere una carga especial: “Cómo expresar lo que siento / Ahora que estás y no estás”. Sin embargo, Soledad presentó la composición como un homenaje a su padre y como una forma de agradecerle su presencia en su historia personal y artística.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Omar Pastorutti fue una pieza fundamental en la carrera de Soledad

La versión incluida en el disco fue grabada una sola vez

Durante la conferencia de prensa de presentación de Vale la pena, Soledad contó que la grabación le resultó difícil. Dijo que en el estudio bajaron las luces y que registró la canción frase por frase.

La versión que finalmente integró el álbum fue el demo. “La canción la grabé una sola vez. Es el demo”, señaló. Según relató, no quiso repetirla porque consideró que aquella toma reflejaba con fidelidad el momento que estaba viviendo y que buscar una interpretación más pulida podía alterar ese registro.

Omar lloró al escuchar la canción y reconoció la voz de su hija

Soledad también relató en la conferencia que le hizo escuchar “Mi Refugio” a su papá y que la reacción fue inmediata. “Yo no sé qué entendió, pero lloró”, contó ante la prensa.

Un amigo de la familia, Miguel, le sugirió que retirara la canción porque la emoción podía afectarlo. La artista, sin embargo, destacó un detalle que valoró especialmente: Omar la reconoció en la música. “Primero reconoció mi voz, lo que no es poca cosa”, dijo, notablemente emocionada.

“Mi viejo ya no sabe quién soy”

Este jueves, en diálogo con Marcelo Bonelli por Radio Mitre, Soledad Pastorutti reveló que su padre, Omar Pastorutti, ya no sabe quién es ella. “Mi viejo ya no sabe quién es ni sabe quién soy yo”, expresó.

La artista explicó que atravesó un período largo hasta comprender lo que ocurría y que, aún sin voz por el impacto emocional, debió continuar con sus compromisos laborales.

Omar Pastorutti acompañó a Soledad en cada momento de su carrera hasta antes de desmejorar en su salud
Omar Pastorutti acompañó a Soledad en cada momento de su carrera hasta antes de desmejorar en su salud

“Pero me parece que él merece y él merecía este agradecimiento, porque ha sido un padre, no solo que confió en sus hijas, ha sido un padre muy justo con las dos también. Yo soy la cara más visible de la familia, pero en mi familia siempre fuimos los cuatro como muy unidos, mi mamá, mi papá, mi hermana y yo”, remarcó.

Y agregó: “Además es un tipo que me puso alas y me dio la libertad de volar por donde quisiera, ¿viste? Por eso me da mucha pena lo que está pasando, porque sería un tipo que en la actualidad disfrutaría mucho de sus nietos”.

El recuerdo de ese vínculo atraviesa “Mi Refugio”, la canción con la que La Sole eligió dejar registrado su agradecimiento.

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Soledad Pastorutti

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