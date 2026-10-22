Sociedad

Un empresario murió tras volcar en la Ruta 3: su padre falleció en el mismo camino siete años atrás

Santiago Fiocchi, de 38 años, conducía solo una coupé Toyota 86 GR cuando se desvió hacia la banquina en plena recta, dio numerosos tumbos y quedó a casi 100 metros del asfalto

El vuelco se produjo en el kilómetro 2.868 de la Ruta Nacional 3, en un tramo recto entre Río Grande y Tolhuin con condiciones óptimas de transitabilidad
El vuelco se produjo en el kilómetro 2.868 de la Ruta Nacional 3, en un tramo recto entre Río Grande y Tolhuin con condiciones óptimas de transitabilidad
Guardar

Santiago Felipe Fiocchi, un empresario oriundo de Tierra del Fuego de 38 años, murió este miércoles en un brutal vuelco sobre la Ruta Nacional 3 cuyas causas todavía no pudieron ser determinadas. El siniestro ocurrió en el mismo camino donde, siete años antes, había fallecido su padre en otro accidente de tránsito.

El despiste se produjo a la altura del kilómetro 2.868, en el sector de estancia San Luis, un tramo ubicado entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin. Fiocchi conducía solo una coupé Toyota 86 GR y, según los primeros informes, circulaba con aparente destino final en Tolhuin. Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de frenada y del posterior desvío hacia la banquina de tierra, de acuerdo con lo publicado por el medio regional Resumen Policial.

PUBLICIDAD

El tramo donde se registró el siniestro es una recta que, según los primeros reportes, presentaba condiciones óptimas de transitabilidad. Tras salirse de la calzada, el vehículo continuó varios metros por el descampado, dio numerosos tumbos y terminó apoyado sobre su lateral derecho. El Toyota quedó a casi 100 metros del punto de despiste, una distancia que, según fuentes de la investigación, daría cuenta de que el conductor circulaba a una velocidad elevada, aunque al cierre de esta nota no se habían difundido resultados de pericias que lo confirmaran.

Los equipos de emergencia que llegaron al lugar encontraron a Fiocchi sin signos vitales en el interior del deportivo, con el cinturón de seguridad puesto. Esa circunstancia —que el conductor llevara el cinturón colocado y que el accidente ocurriera en plena recta— abrió interrogantes sobre qué fue lo que provocó la pérdida de control.

PUBLICIDAD

Santiago Fiocchi tenía 38 años y estaba al frente de Patagonia Maquinarias, una empresa con concesionarias de John Deere en tres provincias patagónicas
Santiago Fiocchi tenía 38 años y estaba al frente de Patagonia Maquinarias, una empresa con concesionarias de John Deere en tres provincias patagónicas

Entre las posibilidades que se barajan, una tiene que ver con un factor frecuente en las rutas de la Patagonia sur: la presencia de guanacos en el camino, un problema que suele derivar en accidentes. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia arribaron a la zona, no divisaron animales en los alrededores.

La otra causa que podría explicar el despiste es el uso del celular al volante. Esta opción, no obstante, está prácticamente descartada: en el sector donde se produjo el vuelco no hay señal de telefonía celular.

Las marcas de frenada y las huellas observadas en el lugar forman parte de los elementos que los investigadores analizarán para reconstruir la secuencia del siniestro. Por el momento, las causas permanecen sin determinarse.

La muerte de su padre en la misma ruta, en 2019

El Toyota 86 GR terminó apoyado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto donde abandonó la calzada
El Toyota 86 GR terminó apoyado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto donde abandonó la calzada

La muerte de Santiago Fiocchi tiene un antecedente que la vuelve aún más estremecedora para su entorno. Su padre, Pablo Fiocchi, había fallecido en mayo de 2019, a los 60 años, también como consecuencia de un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3.

Pablo Fiocchi era el fundador y socio gerente de Patagonia Maquinarias, la empresa familiar que administra concesionarias oficiales de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, además de comercializar maquinaria pesada de otras marcas en la región. El empresario circulaba en una moto por un sector más urbano de la misma ruta, en la zona de Campamento YPF de Río Grande, cuando fue embestido por una camioneta que salía de lo que entonces era la obra en construcción del miniestadio de la ciudad.

Tras esa pérdida, un Santiago Fiocchi de apenas 31 años asumió la conducción de la compañía. Desde entonces y hasta este miércoles, dirigió la firma con sede en Río Grande. En el equipo de gestión no estaba solo: según la información disponible en el perfil de LinkedIn de la empresa, dos de sus hermanas lo acompañaban, una como directora de administración y finanzas y la otra en el área de marketing y publicaciones corporativas.

Siete años después, la familia volvió a quedar enlutada en el mismo camino. Las actuaciones judiciales continúan abiertas para esclarecer qué provocó que el Toyota 86 GR abandonara la calzada y terminara volcado a casi un centenar de metros de la ruta.

Temas Relacionados

Tierra del FuegoRuta 3ChoquesÙltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Firman los traslados, dejan las pizzas y liberamos al policía”: el testimonio de los presos minutos antes del final del motín

El diálogo se produjo con un móvil en vivo de televisión, por teléfono, minutos antes de que el celador fuera liberado. La toma fue en una comisaría en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires

“Firman los traslados, dejan las pizzas y liberamos al policía”: el testimonio de los presos minutos antes del final del motín

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de la joven que había viajado a Córdoba por el Día de la Madre

Tienen 28 y 29 años y fueron arrestados tras seis allanamientos en Villa La Tela. Uno de ellos sería el autor del disparo que mató a Dana Sosa, de 19 años

Detuvieron a dos sospechosos por el crimen de la joven que había viajado a Córdoba por el Día de la Madre

El mapa de los cortes de calle que comenzarán este fin de semana para organizar la visita del Papa León XIV

El GCBA informó que las restricciones comenzarán el 24 de octubre y finalizarán el 14 de noviembre. Los cierres progresivos al tránsito son para montar estructuras y realizar actos públicos

El mapa de los cortes de calle que comenzarán este fin de semana para organizar la visita del Papa León XIV

Motín en una comisaría porteña: tras cinco horas de tensión, liberaron al policía que los presos tomaron de rehén

Personal policial restableció el orden entre los internos en la Alcaidía 1, ubicada en Lavalle al 400. El ministro de Seguridad, Horacio Giménez, confirmó que en un principio fueron tres los uniformados retenidos tras una pelea entre internos

Motín en una comisaría porteña: tras cinco horas de tensión, liberaron al policía que los presos tomaron de rehén

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para el AMBA: cuándo comenzarán las lluvias

El jueves tendrá el período más inestable, con precipitaciones durante la tarde y la noche, antes de un fin de semana nublado con registros térmicos menores. El alerta afecta también a 14 provincias

El Servicio Meteorológico Nacional amplió la alerta amarilla por tormentas para el AMBA: cuándo comenzarán las lluvias

DEPORTES

Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado: la canción especial que eligió para comunicarlo

Daniel Osvaldo recibió el alta médica tras casi un mes internado: la canción especial que eligió para comunicarlo

La sentencia de Esteban Ocon cuando le preguntaron por la joya de Ferrari que lo dejará sin lugar en la Fórmula 1

Vuelve la Promoción al fútbol argentino luego de 15 años: cómo será su implementación

El video de las obras en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata: la chance de que sea sede del Mundial 2030

Revelaron un conmovedor video de Diego Maradona: “Titila esa luz, mirá a la Tota”

TELESHOW

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

Lali Espósito reveló cómo nació la idea de invitar a Tini Stoessel a su último show en River Plate: “Me la jugué”

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

Anita B Queen, la telonera argentina de ascendencia coreana de BTS, explicó el fenómeno que desató el grupo

Soledad Pastorutti reveló el delicado estado de salud de su padre tras dedicarle una canción: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”

El gesto de Robert De Niro que emocionó a Saula Benavente a seis meses de la muerte de Luis Brandoni

INFOBAE AMÉRICA

La historia que la velocista Marileidy Paulino guardó en su diario y ahora se convierte en película en República Dominicana

La historia que la velocista Marileidy Paulino guardó en su diario y ahora se convierte en película en República Dominicana

Laura Fernández plantea endurecer penas por portar armas de guerra en Costa Rica y estudia aplicar medidas de El Salvador

“Esto ha sido una estafa bien planeada”: El desgarrador testimonio de un salvadoreño atrapado en el frente ruso

Detención judicial contra dos agentes antiextorsión acusados de tráfico de drogas en Honduras

El presidente Bernardo Arévalo ordena al Ejecutivo adoptar X-Road para conectar los registros estatales