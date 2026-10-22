Un empresario murió tras volcar en la Ruta 3: su padre falleció en el mismo camino siete años atrás

El vuelco se produjo en el kilómetro 2.868 de la Ruta Nacional 3, en un tramo recto entre Río Grande y Tolhuin con condiciones óptimas de transitabilidad

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Santiago Felipe Fiocchi, un empresario oriundo de Tierra del Fuego de 38 años, murió este miércoles en un brutal vuelco sobre la Ruta Nacional 3 cuyas causas todavía no pudieron ser determinadas. El siniestro ocurrió en el mismo camino donde, siete años antes, había fallecido su padre en otro accidente de tránsito.

El despiste se produjo a la altura del kilómetro 2.868, en el sector de estancia San Luis, un tramo ubicado entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin. Fiocchi conducía solo una coupé Toyota 86 GR y, según los primeros informes, circulaba con aparente destino final en Tolhuin. Sobre el asfalto quedaron marcadas las huellas de frenada y del posterior desvío hacia la banquina de tierra, de acuerdo con lo publicado por el medio regional Resumen Policial.

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El tramo donde se registró el siniestro es una recta que, según los primeros reportes, presentaba condiciones óptimas de transitabilidad. Tras salirse de la calzada, el vehículo continuó varios metros por el descampado, dio numerosos tumbos y terminó apoyado sobre su lateral derecho. El Toyota quedó a casi 100 metros del punto de despiste, una distancia que, según fuentes de la investigación, daría cuenta de que el conductor circulaba a una velocidad elevada, aunque al cierre de esta nota no se habían difundido resultados de pericias que lo confirmaran.

Los equipos de emergencia que llegaron al lugar encontraron a Fiocchi sin signos vitales en el interior del deportivo, con el cinturón de seguridad puesto. Esa circunstancia —que el conductor llevara el cinturón colocado y que el accidente ocurriera en plena recta— abrió interrogantes sobre qué fue lo que provocó la pérdida de control.

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Santiago Fiocchi tenía 38 años y estaba al frente de Patagonia Maquinarias, una empresa con concesionarias de John Deere en tres provincias patagónicas

Entre las posibilidades que se barajan, una tiene que ver con un factor frecuente en las rutas de la Patagonia sur: la presencia de guanacos en el camino, un problema que suele derivar en accidentes. Sin embargo, cuando los equipos de emergencia arribaron a la zona, no divisaron animales en los alrededores.

La otra causa que podría explicar el despiste es el uso del celular al volante. Esta opción, no obstante, está prácticamente descartada: en el sector donde se produjo el vuelco no hay señal de telefonía celular.

Las marcas de frenada y las huellas observadas en el lugar forman parte de los elementos que los investigadores analizarán para reconstruir la secuencia del siniestro. Por el momento, las causas permanecen sin determinarse.

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La muerte de su padre en la misma ruta, en 2019

El Toyota 86 GR terminó apoyado sobre su lateral derecho a casi 100 metros del punto donde abandonó la calzada

La muerte de Santiago Fiocchi tiene un antecedente que la vuelve aún más estremecedora para su entorno. Su padre, Pablo Fiocchi, había fallecido en mayo de 2019, a los 60 años, también como consecuencia de un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 3.

Pablo Fiocchi era el fundador y socio gerente de Patagonia Maquinarias, la empresa familiar que administra concesionarias oficiales de John Deere en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, además de comercializar maquinaria pesada de otras marcas en la región. El empresario circulaba en una moto por un sector más urbano de la misma ruta, en la zona de Campamento YPF de Río Grande, cuando fue embestido por una camioneta que salía de lo que entonces era la obra en construcción del miniestadio de la ciudad.

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Tras esa pérdida, un Santiago Fiocchi de apenas 31 años asumió la conducción de la compañía. Desde entonces y hasta este miércoles, dirigió la firma con sede en Río Grande. En el equipo de gestión no estaba solo: según la información disponible en el perfil de LinkedIn de la empresa, dos de sus hermanas lo acompañaban, una como directora de administración y finanzas y la otra en el área de marketing y publicaciones corporativas.

Siete años después, la familia volvió a quedar enlutada en el mismo camino. Las actuaciones judiciales continúan abiertas para esclarecer qué provocó que el Toyota 86 GR abandonara la calzada y terminara volcado a casi un centenar de metros de la ruta.

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