Xbox ya despidió a 1.868 empleados y prepara tres rondas más de recortes hasta enero de 2027

Xbox despedirá a más empleados este mes de octubre.

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Xbox despedirá a más empleados este mes, en noviembre próximo y en enero de 2027, según confirmó su CEO, Asha Sharma, en una entrevista con la revista Fortune. La división de Microsoft ya recortó 1.868 puestos de los 3.200 que planea eliminar en un año.

Sharma asumió el cargo en febrero pasado, designada por el CEO de Microsoft, Satya Nadella, para revertir el declive de la marca de videojuegos tras la salida del histórico ejecutivo, Phil Spencer. Desde entonces lidera lo que varios empleados describen como la reestructuración más profunda en la historia de Xbox.

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Los próximos recortes se suman a los que ya comenzaron cinco meses después de la llegada de la nueva CEO, cuando la compañía anunció el plan de eliminar el 20% de su plantilla. Entre los despedidos hay empleados que trabajaban en Xbox desde hace décadas, lo que implica, según fuentes citadas por Fortune, la pérdida de conocimiento acumulado dentro de la empresa.

Xbox proyecta un rediseño del servicio Game Pass con suscripciones a la carta y la llegada de un dispositivo portátil para fines de 2027. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

La forma en que se ejecutaron los recortes, repartidos en varias tandas a lo largo de un año, generó además desgaste interno: parte del personal se siente bajo una amenaza constante sobre si su puesto será el próximo en desaparecer.

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“No estamos aquí para hacer lo mínimo necesario y tener solo un buen negocio”, dijo Sharma a Fortune. “Estamos acá para ser la empresa de entretenimiento número uno.”

Xobx, un negocio de USD 21.000 millones con márgenes bajos

Xbox es un negocio de USD 21.000 millones que combina hardware, estudios creativos y miles de títulos de videojuegos. Pese a esa escala, su margen de ganancias ronda el 3%, entre un tercio y un décimo del nivel que manejan sus competidores.

La división de videojuegos de Microsoft registra un margen de ganancias del 3% frente a ingresos de 21.000 millones de dólares. (XBOX)

Las consolas de la generación actual de Xbox vendieron apenas un poco más de un tercio de las unidades que vendió la PlayStation 5, de Sony, de acuerdo con estimaciones de terceros citadas por Fortune. El costo de los componentes de hardware también subió por la escasez de chips de memoria.

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La compra de Activision Blizzard por USD 69.000 millones en 2023 convirtió a Xbox en el tercer negocio de Microsoft por ingresos, pero también, complicó su operación. Matt Booty, director de contenidos de Xbox, reconoció que la empresa “no conectó los puntos” entre sus distintas apuestas en los últimos cinco años.

La sospecha de una venta o escisión de Xbox

La magnitud de los recortes alimentó versiones, entre empleados actuales y exempleados, de que Microsoft prepara a Xbox para una eventual venta, escisión o conversión en una subsidiaria independiente.

Judson Althoff, a cargo del área comercial de Microsoft, negó esa posibilidad: “Asha es una de las mejores líderes que tenemos en toda la compañía. No la hubiéramos puesto al frente de un negocio que pensamos vender”, afirmó, aunque reconoció que “habrá mucha especulación” sobre el futuro de la división.

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Las ventas de la generación actual de consolas Xbox alcanzaron poco más de un tercio de las unidades colocadas por PlayStation 5. (REUTERS/Kevork Djansezian/File Photo)

Joost van Dreunen, profesor de la Universidad de Nueva York especializado en videojuegos, planteó un escenario distinto: a medida que Microsoft destina más dinero a infraestructura de inteligencia artificial, podría verse obligado a desprenderse de negocios que no generan esos retornos.

“Si ese es el futuro que se viene, Xbox se volvería cada vez más atractivo para una venta que financie el futuro de la IA en la empresa”, dijo el profesor.

Una consola nueva de Xbox con Microsoft para 2028

Sharma impulsa además un rediseño de Game Pass con planes a la carta y prepara el lanzamiento de un dispositivo portátil de nueva generación para fines de 2027, además de una consola sucesora para fines de 2028. El proyecto interno, conocido como Helix, tiene un costo proyectado de entre USD 1.200 y USD 1.800 para el consumidor, según estimaciones preliminares de la compañía.

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Xbox tiene hoy unos 100 millones de usuarios activos por día, lejos de la meta de mil millones que fijó Sharma para la plataforma. El uso de consolas repuntó interanualmente tras la caída del año anterior, y la ejecutiva dijo que espera que las mejoras financieras se reflejen a partir del año fiscal 2027 de Microsoft.

El próximo punto de control será el informe trimestral de resultados de Microsoft, previsto para este mes, que mostrará si la reestructuración empieza a traducirse en números. Sharma, por su parte, dijo que no tiene un plazo definido para su gestión al frente de la marca.

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