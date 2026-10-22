La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

La cantante de RKT opinó acerca del adelanto que compartió su expareja, que muchos leyeron como una indirecta a sobre su relación (Video: Puro Show-El Trece)

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Tres meses después de su resonada ruptura con Luck Ra, La Joaqui decidió hablar sobre la nueva canción que el artista cordobés prepara junto a Khea y que, según parece, contiene referencias directas a su expareja. En diálogo con Puro Show (El Trece), la cantante eligió la cautela y la distancia para responder a la polémica, aunque dejó entrever que el contenido del adelanto no le resultó indiferente.

El detonante del cruce fue el video promocional que Luck Ra publicó para anticipar el tema “El que se la queda pierde”. En la pieza, el cordobés aparece vestido con un conjunto de cocinero y dice: “Ya está la hamburguesa, caballero”. Poco después entra Khea y le pregunta por la comida, aunque la conversación cambia de rumbo cuando el artista responde que está “renegando con la perdida”. “¿Qué comida con qué?”, replica Khea antes de ofrecerle un trago. Luego le plantea el cambio de situación que introduce la canción: “Ya fue ‘Hola perdida’, amigo. Ahora es ‘El que se la queda pierde’”.

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Consultada sobre si había visto el adelanto, la cantante fue directa: “No, elijo no escuchar, pero él es un chico libre, puede ser feliz como quiera”. Y cuando el cronista insistió en la cuestión de comercializar con el desamor, pidió mesura: “Dejémoslo tranquilo al pibe”.

Lo cierto es que la publicación del tema generó un efecto inmediato. Tiago PZK, actual pareja de La Joaqui, reaccionó en redes con un posteo en el que aparecía recostado, sonriente y mirando a cámara, con una gorra clara y dos emojis sobre los ojos. Si bien no escribió ningún comentario, la imagen fue interpretada como una respuesta burlona al adelanto del cordobés. Poco después, el cantante eliminó la publicación.

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Luck Ra anunció su próxima canción con una fuerte indirecta a La Joaqui: "El que se la queda pierde"

Consultada por el cronista sobre si le había pedido a Tiago que borrara el posteo, La Joaqui lo negó: “No, no, él es... el gordo hace lo que quiere. Él es así”. Y cuando le preguntaron si a su pareja le había molestado la canción, respondió entre risas: “Es un hombre muy protector”. Aunque luego restó dramatismo: “¿Qué le va a molestar? Está haciendo música, está en la suya”.

Sobre el tema central, la artista fue interrogada acerca de si sentía que la canción estaba dirigida a ella. “No lo sé. Tal vez él se siente así”, respondió. Y al ser consultada sobre si alguien que compartió tanto tiempo con ella sería capaz de hacer algo semejante, marcó distancia: “No, yo ya no lo conozco. Hace cuatro meses que ni lo veo”. Sin embargo, reconoció que la situación no le era del todo ajena: “Soy una persona. Obviamente, hay cosas que a uno le pueden doler o no”.

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Ante la insistencia, la cantante también se refirió de forma más amplia a la relación con su ex: “Él es libre de ser feliz como quiera, la verdad”.

La reacción de Tiago PZK tras el anuncio del nuevo tema de Luck Ra (Instagram)

El cronista también le planteó una reflexión más amplia sobre el uso del desamor y las rupturas como material para comercializar canciones. La Joaqui se mostró tajante: “Chicos, cada cual es libre de ser feliz como quiera, ¿o no?”. Además, descartó que su single Yakuza —lanzado en plena separación— hubiera sido una respuesta calculada a la ruptura: “No, Yakuza lo venía trabajando hace dos meses ya, chicos”. Y recordó que muchas de sus propias letras abordan situaciones ficticias: “Escuchá mi tema Terapia de choque. Tenía pareja y decía me escapé de mi marido. Escuchá Butaquera, nadie me había engañado”.

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Ante la insistencia periodística sobre si respondería con una canción propia, la cantante fue contundente: “No, ni en pedo”. Y agregó: “No, no le haría lo mismo”. Cuando el cronista le señaló que esa negativa implicaba cierto reconocimiento de que el tema iba dirigido a ella, aclaró: “No siento que me lo hizo a mí. Siento que puede ser sugerente porque si no, no lo hubieran levantado todos los medios”.

El momento más directo del intercambio llegó sobre el final. El cronista le preguntó qué respondería ella en una canción si Luck Ra le dijera “el que se la queda pierde”. La Joaqui no dudó: “No le respondería en una canción. Es una persona con la que dormí dos años. ¿Cómo le voy a decir algo así?”. Y cerró con una frase que dejó abierta la puerta a una conversación fuera de cámara: “En privado sin duda le escribo”.

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