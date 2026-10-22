El gesto de Robert De Niro que emocionó a Saula Benavente a seis meses de la muerte de Luis Brandoni

Luis Brandoni y Robert De Niro caminando por el centro porteño durante el rodaje de Nada (RSFotos)

Guardar

A casi seis meses de la muerte de Luis Brandoni, una carta manuscrita de Robert De Niro sumó un gesto personal al homenaje que Saula Benavente dedicó al actor argentino en sus redes sociales. La productora, directora y guionista compartió imágenes de su historia junto a Beto y exhibió el mensaje que el protagonista de Taxi Driver envió a la familia.

La nota, escrita sobre una tarjeta personalizada, llevó la firma de “Bob y familia”. “¡Mis más profundas condolencias! Con amor, Bob y familia”, dice el texto que Benavente mostró entre las postales de viajes, funciones, encuentros familiares y escenas de la vida cotidiana que reunió en Instagram.

PUBLICIDAD

El actor estadounidense agregó una posdata con una explicación por el tiempo transcurrido desde el fallecimiento de Brandoni: “¡Por favor, perdona que me haya tomado tanto tiempo en enviar esta nota de condolencia!”. El contenido de la carta salió a la luz después de la publicación de Benavente y reflejó la cercanía que mantuvieron los intérpretes durante décadas.

La carta que Robert de Niro le escribió a la viuda de Luis Brandoni a 6 meses de su muerte

Cabe destacar que el vínculo entre De Niro y Brandoni comenzó a finales de 1986, en Nueva York, cuando el artista argentino trabajaba en Made in Argentina. En ese contexto, el actor norteamericano lo invitó a celebrar la Nochebuena junto a su familia. A partir de aquel encuentro, construyeron una amistad que atravesó idiomas, distancias y proyectos profesionales.

PUBLICIDAD

La relación tuvo una expresión pública en 2023, cuando De Niro participó de Nada, la serie dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat. El estadounidense asumió un papel secundario en la producción argentina, donde compartió escenas con Brandoni. La ficción exhibió la complicidad que ambos sostenían lejos de las cámaras y acercó esa amistad al público.

La carta apareció dentro de un álbum que Saula Benavente publicó al cumplirse casi seis meses de la muerte del actor. La realizadora eligió fotos frente a espejos de hotel, abrazos, eventos, paseos, lecturas y viajes. Entre los registros también incluyó imágenes de los dos en el campo, en museos y en espacios íntimos, con un gato sobre el diario que Brandoni leía en una mesa.

PUBLICIDAD

Saula Benavente recordó al actor en un nuevo mes aniversario de su fallecimiento

“Van a ser seis meses. Y a medida que se acumulan, la tristeza va acomodándose y cotizan cada vez más todas esas cosas que hicimos juntos”, escribió Benavente. Su texto recordó los 13 años de relación y puso el foco en las experiencias que compartieron, desde los recorridos por distintos lugares hasta las lecturas en voz alta y los momentos junto a amigos.

“Qué maravilla esos viajes, las lecturas en voz alta, las batallas que dimos. Qué maravilla los amigos y el haber sido así, cómplices”, expresó la guionista. Su despedida terminó con una frase dirigida al hombre al que su círculo más cercano llamaba Beto: “A sus pies la eternidad, Sr. Beto”.

PUBLICIDAD

Benavente conoció a Brandoni en 2013, durante una celebración organizada por Claudio Segovia. Ella desarrolló su carrera como productora, directora y guionista, además de crecer en una familia vinculada al mundo escénico: es hija del escenógrafo Saulo Benavente y de la vestuarista Graciela Galán. Él ocupaba un lugar central en el teatro, el cine y la televisión nacional.

La pareja mantuvo una dinámica particular. Cada uno conservó su casa, Brandoni en Retiro y Benavente en Palermo, aunque compartían viajes, salidas, proyectos y una vida afectiva cercana. En una entrevista durante la pandemia, el actor explicó que esa decisión les permitía sostener su relación sin la rutina de la convivencia. También construyó un vínculo con Baldomero, hijo de Saula, a quien acompañó en salidas al teatro.

PUBLICIDAD

Brandoni murió el 20 de abril, a los 86 años, en el Sanatorio Güemes. El actor permanecía internado desde el 11 de abril a raíz de un hematoma subdural que sufrió tras una caída en su domicilio. El homenaje de Benavente recuperó la intimidad de sus años juntos y sumó la carta de De Niro como una señal del afecto que Brandoni despertó también fuera de la Argentina.