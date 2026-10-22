Política

La CGT ya recibió señales positivas sobre la visita del Papa, pero podrían reprogramarse algunas actividades

El Episcopado comenzó a enviar las invitaciones a los sindicalistas que participarán el 9 de noviembre del encuentro con el mundo del trabajo. La mesa chica cegetista delibera ante probables cambios en la agenda papal

Un hombre con traje y gafas estrecha la mano a un líder religioso en sotana blanca, con cardenales al fondo
El Papa León XIV saluda a Gerardo Martínez, de la CGT, en un encuentro realizado el 12 de septiembre en el Vaticano
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Una veintena de dirigentes de la CGT ya está recibiendo las invitaciones de la Conferencia Episcopal Argentina para el encuentro con el Papa León XIV que está programado para el 9 de noviembre en el Campus Puerto Madero de la Universidad Católica Argentina (UCA), que contará con la participación de representantes del empresariado y de los movimientos sociales.

Se trata de la señal más concreta que tiene la CGT de que la gira del Sumo Pontífice por la Argentina, Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre, no se cancelaría a pesar de que fue operado por un cáncer de pulmón hace una semana, tras lo cual los médicos aseguraron que el tumor que le extirparon no se había extendido y que él no requerirá de ningún tratamiento adicional.

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Aunque el viaje no está confirmado oficialmente, tampoco fue suspendido e incluso hubo indicios de que se mantendrán los planes de León XIV. Por un lado, reapareció este domingo para encabezar el Ángelus en el Vaticano luego de ser operado. Por otro, durante la audiencia general del miércoles en la plaza de San Pedro, el Papa se detuvo ante una pareja de recién casados santafesinos, escuchó su pedido de que visite el país y respondió con una sonrisa: “Argentina, allá vamos”.

El Papa León saluda antes de celebrar su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer (Foto: Reuters/Yara Nardi)
El Papa León saluda antes de celebrar su primera audiencia general en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer (Foto: Reuters/Yara Nardi)

En nuestro país incluso se pusieron en marcha los preparativos para las actividades programadas en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Por lo pronto, el gobierno porteño arrancará este sábado un operativo especial que impondrá cortes de tránsito durante tres semanas en el barrio de Palermo por el montaje de estructuras y actos previstos en la zona.

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Las autoridades del Episcopado Argentino ya comenzaron a enviar las invitaciones a los sindicalistas, empresarios y representantes de movimientos sociales que participarán del encuentro del Papa con el mundo del trabajo, previsto para el lunes 9 de noviembre.

En ese sentido, los dirigentes de la CGT tendrán el martes próximo un encuentro de su mesa chica para avanzar con los detalles organizativos de otros contactos con León XIV, como la presencia sindical en la misa que oficiará el 11 de noviembre frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján antes de seguir viaje a Perú.

Reunión de la mesa chica de la CGT en la UOCRA
La mesa chica de la CGT, en la última reunión realizada en la UOCRA

De todas formas, a los sindicalistas ya les anticiparon que el Papa reprogramará su agenda en nuestro país a raíz de su cuadro de salud, por lo que se prevé que haya cancelaciones de algunas actividades planeadas.

La CGT se movilizó el 8 de este mes en defensa de la industria nacional y sus líderes advirtieron que “la lucha se va a seguir profundizando” si no hay rectificaciones en la política socioeconómica del Gobierno, aunque, en la práctica, el plan de lucha quedó postergado hasta la finalización de la visita del Papa a la Argentina.

Los líderes cegetistas buscan que León brinde algún mensaje en nuestro país que pueda ser interpretado en contra de la política socioeconómica de Javier Milei y no descartan realizar el quinto paro general en la gestión libertaria durante la segunda quincena de noviembre.

El 12 de septiembre pasado, dos dirigentes de la CGT (Gerardo Martínez y Cristian Jerónimo) y el titular de la el titular de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro Gramajo, participaron de una audiencia privada con el Papa en el Vaticano luego del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, junto a representantes sindicales y empresariales de distintos países.

El Papa León XIV, entre señales de que confirmará su gira por la Argentina, Uruguay y Perú (Foto: Kike Rincón/Europa Press)
El Papa León XIV, entre señales de que confirmará su gira por la Argentina, Uruguay y Perú (Foto: Kike Rincón/Europa Press)

Respecto de la visita de León a la Argentina, hasta ahora está previsto que llegará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre a las 16.30, procedente de Uruguay. Ese día rendirá homenaje al general José de San Martín, participará de una ceremonia en la Casa Rosada, mantendrá una audiencia con Milei y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La agenda del lunes 9 incluirá una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole y una misa multitudinaria ante el Monumento de los Españoles, prevista para las 11.30. También están agendados el encuentro con representantes del mundo del trabajo en la UCA, una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín y la celebración de las vísperas con el Episcopado y un homenaje al Papa Francisco en la Catedral Metropolitana.

Alejandro Gramajo UTEP papá León XIV
El Papa León XIV, con Alejandro Gramajo, del sindicato de los movimientos sociales, en el Vaticano

El martes 10 viajará a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y reunirse con integrantes de la Iglesia local. Por la noche regresará a Buenos Aires para encabezar, a las 20.15, una vigilia con jóvenes en el Monumento de los Españoles.

El miércoles 11, León XIV visitará un establecimiento penitenciario federal y celebrará la misa frente a la Basílica de Luján antes de partir hacia Perú.

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