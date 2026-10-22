La historia que la velocista Marileidy Paulino guardó en su diario y ahora se convierte en película en República Dominicana

AME8557. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 22/10/2026.- Fotografía cedida que muestra a Yisneidy Alcántara (i) interpretando a la velocista dominicana Marileidy Paulino (d) en la película 'Marileidy'. EFE/ Aneury de la Cruz /Marileidy / SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

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Marileidy Paulino cumplirá 30 años el próximo 25 de octubre y llega a esa fecha con el título de primera dominicana en ganar una medalla de oro olímpica en su especialidad, los 400 metros. El logro llegó en París 2024, con un registro de 48 segundos y 17 centésimas.

Esa trayectoria, marcada por las carencias de su infancia, se convirtió esta semana en película. Marileidy se estrenó este jueves en los cines de República Dominicana, según informó EFE, agencia internacional de noticias.

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La cinta narra los episodios que marcaron su vida antes de la gloria deportiva

La producción estuvo a cargo de Jessica Hasbún y Kelvin Liria. El filme recurre a anotaciones del propio diario de la velocista para reconstruir los momentos que antecedieron a su consagración en el atletismo mundial.

Marileidy repasa las dificultades económicas de sus inicios y su transformación en una de las principales figuras del atletismo global, con el objetivo declarado de inspirar a jóvenes deportistas que atraviesan situaciones similares a las que ella vivió en Nizao, el pueblo del sur del país donde nació.

La protagonista del filme es otra atleta, Yisneidy Alcántara. Entre los pasajes más duros que se retratan figuran los recuerdos que la propia Paulino compartió durante la premiere: en sus comienzos llegó a alimentarse con vasos de agua con azúcar para sostener su entrenamiento.

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AME8557. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 22/10/2026.- Fotografía cedida que muestra a Yisneidy Alcántara interpretando a la velocista dominicana Marileidy Paulino en una escena de la película 'Marileidy'. EFE/ Aneury de la Cruz /Marileidy / SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

“Pienso que la película es reflejo de la situación que muchos jóvenes deportistas están atravesando. Ahí podemos apreciar cómo el esfuerzo, la necesidad y la perseverancia pueden hacer que aunque estemos abajo podemos llegar a estar arriba y mantenernos”, dijo Paulino a EFE durante la presentación.

De rechazar el atletismo a dominar la Liga Diamante

Antes de convertirse en referente mundial de los 400 metros, la dominicana practicaba balonmano. Un entrenador le recomendó cambiar de disciplina, propuesta que ella rechazó en varias ocasiones.

“No me gustaba el atletismo, pero una vez le tomé respeto comprendí que debía disciplinarme y trabajar duro para sobresalir, porque si otros miraban el talento que tenía, lo que debía hacer era corresponder a esas expectativas”, señaló la corredora, según recogió la agencia.

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AME8557. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 22/10/2026.- Fotografía cedida que muestra a Yisneidy Alcántara interpretando a la velocista dominicana Marileidy Paulino en una escena de la película 'Marileidy'. EFE/ Aneury de la Cruz /Marileidy / SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Ese cambio de rumbo derivó en una carrera que hoy la tiene como dominadora de la Liga Diamante en cuatro ediciones: 2022, 2023, 2024 y 2026.

En este último año ganó ocho pruebas internacionales. Entre esos triunfos se cuentan sus victorias en Doha, Mónaco, Londres, Silesia (Polonia) y la final de Bruselas, además de un nuevo récord en París con 48 segundos y 48 centésimas.

Los Juegos Centroamericanos marcaron su temporada ante su propio público

El 5 de agosto pasado, Paulino corrió los 400 metros en los Juegos Centroamericanos y del Caribe bajo un fuerte aguacero, sin rivales que le hicieran sombra, y fue ovacionada por miles de personas que no se movieron pese a la lluvia.

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Esa carrera le dejó un nuevo récord personal: 48 segundos y 94 centésimas.

Dos días antes había guiado a República Dominicana al oro en el relevo 4x400 metros, con un tiempo de 3 minutos, 10 segundos y 57 centésimas, marca que quedó como récord para Centroamérica y el Caribe.

AME8557. SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA), 22/10/2026.- Fotografía cedida que muestra a Yisneidy Alcántara interpretando a la velocista dominicana Marileidy Paulino en una escena de la película 'Marileidy'. EFE/ Aneury de la Cruz /Marileidy / SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

La velocista también se impuso en Londres en la primera edición del World Athletics Ultimate Championship y cerró su temporada en Athlos, la prueba exclusiva para atletas profesionales femeninas disputada en la capital británica.

Ese recorrido incluye además su paso por Tokio 2020, donde obtuvo plata individual y por equipos en el 4x400, y su título mundial en Budapest 2023.

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Este año, World Athletics, organismo rector del atletismo internacional, la nominó como deportista del año, reconocimiento que corona una temporada en la que, según sus propias palabras recogidas por EFE, no piensa detenerse.

“Hoy en día puedo decir que he motivado a muchos jóvenes y seguiré motivándolos porque Marileidy no se detiene. Seguirá luchando mientras tenga vida y salud, con Dios por delante”, expresó la atleta.

Los productores del filme esperan que la historia llegue en particular a estudiantes y deportistas jóvenes, como mensaje de perseverancia frente a los obstáculos, según informó EFE.