Educación de Honduras plantea extender la jornada en escuelas en 2027

La Secretaría de Educación iniciará en 2027 una jornada extendida piloto en el Instituto Jesús Milla Selva. EFE/Gustavo Amador

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La Secretaría de Educación proyecta ampliar el tiempo de permanencia de los estudiantes en los centros educativos a partir de 2027, con el inicio de un plan piloto en el Instituto Jesús Milla Selva, ubicado en el Distrito Central.

La iniciativa busca complementar las clases regulares con alimentación escolar y actividades orientadas al desarrollo de habilidades artísticas, deportivas y manuales.

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La ministra de Educación, Arely Argueta, anunció que el programa funcionará inicialmente en un centro educativo en Tegucigalpa, donde los estudiantes permanecerían en las instalaciones desde las 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde. Los resultados de esta primera experiencia servirían para determinar si el modelo puede extenderse a otros centros.

La funcionaria explicó que la Secretaría sostuvo reuniones con directores de instituciones educativas para analizar la organización de la jornada y preparar su puesta en marcha. La propuesta pretende que los centros educativos no se concentren exclusivamente en la enseñanza académica, sino que también ofrezcan espacios para otras actividades formativas.

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Uno de los componentes centrales del proyecto será la entrega de dos raciones de alimentación escolar durante la jornada. Argueta sostuvo que la medida busca apoyar a las familias y permitir que los padres permanezcan en sus actividades laborales mientras sus hijos continúan dentro de los centros educativos.

¿Qué abarca la propuesta?

Para llevar adelante la propuesta, la Secretaría deberá definir cómo se distribuirán los alimentos, qué personal estará a cargo de las actividades complementarias y cómo se organizarán los horarios de clases, alimentación y recreación.

Las autoridades educativas no han presentado un presupuesto detallado ni una estimación del costo total del plan piloto. EFE/Gustavo Amador

La disponibilidad de espacios adecuados será otro factor determinante. Mantener a los estudiantes durante ocho horas en una institución exige condiciones apropiadas para el desarrollo de las clases, el consumo de alimentos y las actividades físicas, además de servicios básicos y mecanismos de supervisión.

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Mario Alas, investigador y coordinador del Observatorio de la Educación de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), considera que la jornada extendida puede representar una alternativa positiva para los estudiantes hondureños, especialmente si contribuye a mantenerlos en el sistema educativo y garantiza su alimentación diaria.

En declaraciones a Infobae, Alas señaló que ampliar el tiempo de permanencia escolar puede favorecer a los estudiantes, aunque advirtió que la implementación de este modelo implica costos elevados y requiere cambios que van más allá de modificar el horario de clases.

Entre los principales desafíos identificó la inversión en infraestructura, la actualización curricular y la necesidad de establecer políticas sociales que acompañen la iniciativa. También destacó la importancia de mejorar los salarios docentes y garantizar meriendas de calidad.

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Sus observaciones sitúan la discusión en aspectos esenciales para la viabilidad del proyecto: extender la jornada no consiste únicamente en mantener abiertas las instalaciones durante más horas, sino en contar con los recursos y las condiciones necesarias para que ese tiempo adicional se traduzca en beneficios educativos.

La jornada extendida incorporará talleres de arte, actividades deportivas y manualidades para complementar las asignaturas académicas. EFE/ Gustavo Amador/Archivo

Infraestructura y presupuesto

La puesta en marcha del plan piloto en un solo instituto permitirá a las autoridades identificar algunas de las necesidades operativas del modelo. No obstante, una eventual expansión a otros centros educativos exigiría considerar las diferencias en matrícula, infraestructura, disponibilidad de personal y condiciones de cada comunidad.

Las condiciones del personal docente forman parte de esa discusión. Alas señaló la necesidad de mejores salarios como parte de las políticas de acompañamiento que requiere la medida.

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La permanencia dentro de los centros educativos también dependerá de otros factores, por lo que la jornada extendida no puede considerarse por sí sola una solución a todos los problemas de deserción o rezago escolar. Su alcance deberá medirse a partir de resultados concretos y de las condiciones en que se aplique.