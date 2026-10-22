“¿Qué hacés por tus afiliados?“: nuevo round en la feroz pelea de dos líderes de gremios estatales

Andrés Rodríguez y Rodolfo Aguiar se siguen peleando por las paritarias de los estatales

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En otro round de su fuerte pelea, los líderes de los dos principales sindicatos estatales volvieron a intercambiar acusaciones, pero en un tono más elevado, a raíz de los aumentos salariales del sector público, firmados por la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y rechazados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

Esta nueva secuencia del feroz enfrentamiento que mantienen comenzó luego de que titular de ATE, Rodolfo Aguiar, dijo al canal A24: “Milei destruyó el 50% del poder adquisitivo del salario del sector público, pero no lo hizo solo, no impuso por decreto esas paritarias a la baja, hay otro sindicato que lo firmó, que es UPCN, de Andrés Rodríguez, no hay que andar con indirectas”.

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La réplica no hizo esperar. En un comunicado, el sindicato que lidera Rodríguez, secretario adjunto de la CGT, expresó su “rechazo” a las declaraciones de Aguiar y advirtió que “los discursos combativos deben traducirse en mejoras para quienes representamos”.

La última paritaria de los estatales agravó la pelea entre UPCN y ATE

“La defensa de los trabajadores exige resultados concretos y responsabilidad en cada negociación”, consideró UPCN, que le preguntó a su adversario de ATE: “¿Qué respuestas concretas ofrecen a los trabajadores quienes pretenden desacreditar permanentemente la tarea de nuestra organización? ¿Qué aumentó conseguiste en las negociaciones?“.

En ese sentido, puntualizó: “Aguiar, tenés que revisar tu política ideologizada: sos minoría, no manejás la paritaria pero cobrás el aporte solidario y no tenés obra social ¿Qué hacés por tus afiliados?

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En el comunicado, el sindicato conducido por Rodríguez destacó que “el accionar de quienes nos atacan está marcado por una evidente contradicción: mientras públicamente cuestionan nuestra labor, han firmado las mismas actas paritarias que UPCN en organismos nacionales como ANSES y ACUMAR, y han convalidado acuerdos a la baja en la provincia de Río Negro”.

Andrés Rodríguez, al inaugurar un sanatorio de UPCN en Zárate

Agregó que “a nivel nacional proclaman el rechazo de las paritarias, pero suscriben los documentos formales para garantizarse el cobro del aporte solidario”. “Por eso, Aguiar, todos sabemos que mentís y les mentís a los trabajadores”, dijo en uno de sus párrafos más duros.

“Nuestra organización continuará desarrollando su tarea con responsabilidad, presencia y compromiso, defendiendo el salario, preservando los puestos de trabajo, tutelando la carrera administrativa y acompañando a cada trabajador y trabajadora frente a las decisiones del gobierno nacional”, sostuvo UPCN.

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Para finalizar, remarcó: “La confianza de los trabajadores se construye mediante la representación cotidiana. La afiliación sindical es voluntaria y son los trabajadores quienes voluntariamente nos eligen. Nuestra historia y nuestra presencia en los lugares de trabajo sostienen ese vínculo. Por eso los estatales no se dejan engañar por cantos de sirena y continúan eligiendo a UPCN, la organización mayoritaria en la administración pública nacional, para tutelar sus derechos y velar por su bienestar y el de sus familias”.

Rodolfo Aguiar, en un acto de ATE

La anterior pelea se registró a fines de agosto pasado, luego de que Aguiar, de impronta combativa, rechazó el aumento del 6,8%, más un bono de $80 mil, para el período septiembre-diciembre, que fue firmado por Rodríguez en la paritaria estatal, y dijo que, “con la ayuda de UPCN, el Presidente cumple lo que dijo y sigue recortando los salarios en el sector público; después de la firma, deben estar festejando juntos”.

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Rodríguez consideró que “quien ataca e intenta dividir a los trabajadores y a sus representantes, con una lógica de noticia falsa, no comprende el valor de mantener vigentes los convenios colectivos de trabajo, la negociación salarial y la preservación de los puestos de trabajo”. Y finalizó con una dura réplica: “​Si son tan fuertes y combativos, ¿por qué no logran ellos los aumentos salariales?“.

El líder de UPCN, que está al frente del sindicato más representativo de la administración pública nacional desde hace más de 3 décadas, es uno de los principales directivos de la CGT y pertenece al sector dialoguista. Compite por la afiliación de los trabajadores del sector público con el titular de ATE Nacional, un ultraopositor al gobierno de Javier Milei, de impronta combativa, cuyo sindicato pertenece a la CTA Autónoma.

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De por sí, cada vez que la administración libertaria convoca a los sindicatos para definir la paritaria de los estatales, UPCN termina firmando el aumento salarial y ATE siempre lo rechaza por insuficiente (aunque, según denunció Rodríguez, igual rubrican las actas para “garantizarse el cobro del aporte solidario”).