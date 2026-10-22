Panamá

Una reforma obstaculiza que cientos de graduados de Derecho en Panamá obtengan su idoneidad

La Ley 500 de 2025 modificó los requisitos para ejercer la abogacía y generó dificultades para quienes iniciaron sus estudios bajo normas anteriores. La Asamblea Nacional impulsa dos proyectos para facilitar el acceso a la profesión.

Ilustración de un hombre vestido con traje sosteniendo un portafolio negro, con una balanza de la justicia y un mazo de juez sobre una mesa.
La Asamblea Nacional analiza dos propuestas para modificar los requisitos que deben cumplir los graduados de Derecho para obtener su idoneidad profesional en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Asamblea Nacional abrió la discusión de dos propuestas para modificar los requisitos de idoneidad de los abogados, después de que cerca de mil graduados de Derecho enfrentaran dificultades para obtener la autorización profesional. Las iniciativas buscan corregir los efectos de la Ley 500 de 2025, aunque plantean soluciones diferentes.

Los anteproyectos fueron presentados por Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, y Manuel Cheng, vicepresidente del Legislativo. Ambas iniciativas fueron prohijadas por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales, pero una establece excepciones para antiguos estudiantes y la otra flexibiliza las evaluaciones.

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La controversia comenzó con los cambios introducidos en la regulación profesional. Durante 38 años, la Ley 9 de 1984 permitía solicitar la idoneidad con el título universitario. Posteriormente, la Ley 350 de 2022 incorporó un examen de competencias, mientras que la Ley 500 de 2025 estableció otras alternativas.

La última reforma contempló tres mecanismos para obtener la autorización profesional: aprobar un examen, publicar una tesis en una revista especializada o realizar tres meses de servicio voluntario. Sin embargo, el examen quedó reservado para quienes comenzaron la carrera después de la promulgación, limitando las opciones anteriores.

Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, propone un régimen transitorio para proteger a quienes comenzaron sus estudios de Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. Tomada de la AN
Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional, propone un régimen transitorio para proteger a quienes comenzaron sus estudios de Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. Tomada de la AN

En la práctica, los estudiantes anteriores a la reforma quedaron exentos del examen, pero no de las demás exigencias. Quienes se graduaron mediante seminarios, prácticas o materias de maestría no podían utilizar la alternativa de tesis. Además, la obligación de publicarla en una revista especializada complicó ese mecanismo.

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El servicio voluntario también generó dificultades porque los horarios disponibles y las restricciones sobre las oficinas autorizadas representaban obstáculos para graduados que ya tenían empleo. Aunque algunos trabajaban como asistentes legales, debían completar una práctica adicional que podía retrasar su incorporación formal al ejercicio profesional.

La primera iniciativa, presentada por Castañedas, propone crear un régimen transitorio para quienes iniciaron Derecho antes del 24 de noviembre de 2025. La excepción comprendería a graduados y estudiantes matriculados, incluidos aquellos con tesis pendientes. Las nuevas exigencias continuarían aplicándose a quienes ingresaron posteriormente.

El anteproyecto busca que los beneficiarios puedan solicitar su idoneidad conforme a los requisitos anteriores, según el momento en que comenzaron sus estudios. También establece un plazo máximo de 60 días para resolver solicitudes y contempla revisar expedientes pendientes, suspendidos, devueltos o rechazados por la reforma.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Cerca de mil graduados de Derecho enfrentan dificultades para obtener la idoneidad profesional debido a los requisitos establecidos por la legislación vigente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta de Cheng sigue otro camino: mantener las tres alternativas, pero hacerlas accesibles para todos los aspirantes. Su texto permitiría presentar el examen a graduados y estudiantes con materias completadas. Además, eliminaría la obligación de publicar la tesis, sustituyéndola por una certificación universitaria.

En cuanto al servicio voluntario, Cheng propone mantener los tres meses, equivalentes a 480 horas, pero permitir horarios flexibles. Los aspirantes podrían completar la práctica en jornadas parciales, nocturnas o durante fines de semana. Las horas comenzarían a acumularse desde el segundo año universitario, con certificación institucional.

La iniciativa también ampliaría los espacios autorizados para realizar la práctica, incluyendo oficinas judiciales, departamentos de audiencias y dependencias con funciones jurídicas. Asimismo, permitiría reconocer tesis y horas de servicio anteriores a la reforma, además de presentar nuevamente solicitudes rechazadas por requisitos de publicación o prácticas.

Castañedas sostiene que su propuesta pretende evitar que estudiantes y graduados queden atrapados entre normas diferentes, mientras Cheng plantea ajustar las evaluaciones sin eliminar los estándares profesionales. Ambas iniciativas coinciden en reducir la incertidumbre que ha dificultado obtener la idoneidad, aunque sus mecanismos son distintos

Ambos proyectos de ley fueron prohijados por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y ahora deberán iniciar su discusión en primer debate. Cortesía
Ambos proyectos de ley fueron prohijados por la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional y ahora deberán iniciar su discusión en primer debate. Cortesía

El Colegio Nacional de Abogados expresó una posición favorable a las propuestas legislativas. Su representante, Alexander Hepburn, señaló que existe preocupación por cerca de mil licenciados que terminaron sus estudios sin conseguir la autorización profesional.

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