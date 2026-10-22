Economía

“No hay atajos”: el economista que invitó Milei a la reunión de Gabinete se metió en el debate sobre si la gente llega a fin de mes

Alberto Ades atribuyó parte del malestar social actual al retiro de subsidios y transferencias que, según planteó, se financiaron durante años con deuda, emisión y pérdida de reservas

El economista Alberto Ades disertó en la última reunión de Gabinete.
Alberto Ades participó de la última reunión de Gabinete convocada por Javier Milei en la Casa Rosada. (Foto: Alberto Ades en X)
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El economista Alberto Ades, invitado por el presidente Javier Milei a la última reunión de Gabinete, sostuvo que la percepción de muchas familias de no llegar a fin de mes está asociada, en parte, a la corrección de un nivel de consumo que consideró insostenible. Su planteo se conoció después de que el jefe de Estado cuestionara el uso de esa expresión en intervenciones públicas y redes sociales.

Ades partió de una pregunta recurrente sobre el contraste entre el bienestar que parte de la población recuerda de los años del kirchnerismo y las restricciones que hoy enfrentan los hogares. “La realidad es que una parte importante de aquel bienestar era, sencillamente, insostenible”, afirmó en un extenso posteo de X.

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Según su diagnóstico, los subsidios a los servicios públicos, las jubilaciones y pensiones sin aportes suficientes y otras transferencias estatales permitieron durante años “sostener un nivel de consumo superior al que la economía podía financiar de manera permanente”.

El economista explicó que esa diferencia se cubrió mediante “déficits fiscales financiados con deuda”, emisión monetaria y consumo de activos. En ese listado incluyó las reservas internacionales, el deterioro de la infraestructura y la falta de reposición de bienes de capital por la baja inversión.

Alberto Ades
El economista argentino radicado en Nueva York planteó que parte del consumo de años anteriores no era sostenible.

Para ilustrar su argumento, Ades recurrió a la comparación con una familia que gasta por encima de sus ingresos. “¿Qué diríamos de alguien que, durante años, mantiene un nivel de vida superior al que permiten sus ingresos, endeudándose, gastando sus ahorros y vendiendo los activos familiares acumulados durante décadas?”, preguntó. Su respuesta fue que “está viviendo una ficción. Y que, tarde o temprano, esa ficción se termina”.

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El experto en finanzas planteó que el actual malestar por las tarifas, los ingresos o la pérdida de ciertos beneficios debe leerse dentro de ese proceso de corrección. “Cuando hoy muchas familias sienten que no llegan a fin de mes porque tienen que pagar una proporción mayor del costo de los servicios públicos, o porque el Estado ya no puede seguir financiando determinados beneficios, están experimentando, al menos en parte, las consecuencias de haber vivido durante años con un nivel de consumo que no era sostenible”, señaló.

Ades remarcó que su explicación no supone desconocer los efectos distributivos del programa económico. “Por supuesto, el ajuste tiene costos, y esos costos no siempre se distribuyen de manera uniforme”, remarcó. A la vez, pidió diferenciar entre el origen de los desequilibrios y las medidas aplicadas para reducirlos: “Tampoco podemos confundir la eliminación de un desequilibrio con la causa del desequilibrio”.

En ese sentido, rechazó la idea de que el país hubiera sido más rico antes y más pobre ahora. “No es que antes éramos más ricos y ahora somos más pobres. Es que una buena parte de aquella prosperidad se financiaba consumiendo ingresos futuros y patrimonio acumulado”, afirmó.

La conclusión de Ades apuntó a las condiciones necesarias para recomponer el poder adquisitivo sin repetir esos mecanismos. “El verdadero desafío no es volver a un nivel de vida financiado con deuda y consumo de activos, sino construir uno que podamos sostener con nuestros propios ingresos”, indicó. Luego enumeró los factores que, a su juicio, deberían respaldar ese proceso: “Y eso requiere inversión, productividad y crecimiento. No hay atajos”.

Fotografía en blanco y negro de Alberto Ades con anteojos, traje oscuro, camisa clara y corbata a rayas
El economista afirmó que la recuperación del poder adquisitivo requiere inversión, productividad y crecimiento.

La crítica de Milei a la frase

Las declaraciones de Ades se insertan en una discusión que Milei abrió en los últimos días. El Presidente calificó la expresión “no llegar al 20 del mes” como “una pelotudez del tamaño de una casa” y la atribuyó al kirchnerismo.

En un mensaje posterior, Milei cuestionó a periodistas e investigadores que difundieron estudios sobre las dificultades económicas de los hogares. “Propongo que demuestren no ser tan precarios y contesten: ¿cómo vive durante 10 días una persona sin comer y sin beber?”, escribió en la red social X.

La controversia se produjo después de que la consultora Zentrix informara que dos de cada tres argentinos dijeron que sus ingresos les alcanzan hasta el día 20 de cada mes. El informe registró proporciones mayores entre los menores de 40 años y los sectores de ingresos bajos. Otro relevamiento, de la consultora Mide, señaló que el 53% de los consultados se endeuda para completar sus gastos mensuales.

Quién es Alberto Ades

Alberto Ades cobró centralidad en las últimas semanas tras participar de la última reunión de Gabinete convocada por Milei en la Casa Rosada a comienzos de octubre. Doctor en Economía por la Universidad de Harvard y estratega global en Vector Alpha, vive en Nueva York desde hace más de 30 años y mantiene un vínculo de consulta con el Presidente.

Su carrera incluye puestos en BofA Merrill Lynch, Citigroup y Goldman Sachs. En sus intervenciones recientes expresó respaldo al equilibrio fiscal, aunque también advirtió sobre la necesidad de evitar un atraso cambiario, reactivar el crédito y avanzar con reformas tributarias, previsionales y de coparticipación.

Durante una exposición en la Universidad de Buenos Aires, Ades definió la postura del Gobierno como un “compromiso mesiánico con el equilibrio fiscal”. También alertó que en 2027 habrá “una pared de vencimientos y mucha incertidumbre política”.

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