GTA VI ya supera las 6 millones de copias vendidas: este es el dinero ganado por Rockstar

Grand Theft Auto VI generó más de 630 millones de dólares en reservas antes de su llegada al mercado. (Rockstar)

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Grand Theft Auto VI aún no se ha lanzado y ya apunta a ser uno de los juegos más vendidos. Según estimaciones de la firma de análisis Sensor Tower, el título de Rockstar Games ya generó más de 630 millones de dólares solo en preventas.

El dato se conoció a casi un mes del estreno mundial, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S, a la espera de su llegada a PC.

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Las cifras de preventa de GTA 6 que baten récords

Hasta el 20 de octubre de 2026, Sensor Tower contabilizó 6,45 millones de copias preordenadas, lo que representaría ingresos por USD 630 millones antes del lanzamiento oficial. Otro relevamiento de la misma firma, citado por el medio Game Industry, ubicó la cifra en 6,1 millones de unidades y USD 594 millones, una variación que responde a mediciones realizadas en distintos momentos.

Según las estimaciones disponibles, y convierte al título en el lanzamiento con mayor volumen de reservas de los últimos años.

El nuevo juego de Rockstar Games superó en un 150% las preventas de otros estrenos de gran escala en Estados Unidos. (Rockstar Games)

Sensor Tower también comparó el desempeño del juego con otros grandes estrenos recientes. En Estados Unidos, GTA VI consiguió un 150% más de preventas que cualquier otro lanzamiento de gran escala en los últimos años, de acuerdo con ese análisis.

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Las proyecciones apuntan a que el fenómeno recién comienza. Hay estimaciones que calculan que el juego podría superar las 20 millones de unidades vendidas en sus primeros días en el mercado, una cifra que multiplica varias veces el umbral que otras compañías consideran un éxito comercial, generalmente entre uno y tres millones de copias.

En qué consola se ha vendido más: PlayStation o Xbox

Los números de Sensor Tower muestran una diferencia marcada entre plataformas. El 74% de las preventas corresponde a PlayStation 5, mientras que el 26% restante se reparte en Xbox Series X|S, una proporción que equivale a una ventaja de tres a uno a favor de la consola de Sony.

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Las cifras consideran únicamente ventas digitales. La edición física del título no tendría, según estos análisis, un peso comparable, aunque se espera que una parte de los jugadores opte igualmente por adquirir la caja física del juego en tiendas.

PlayStation 5 concentra el 74% de las compras anticipadas digitales y supera ampliamente a Xbox Series X|S. (Rockstar)

Otro dato relevado es la preferencia por la versión más cara del catálogo. Más del 80% de los usuarios que reservaron el juego eligieron la llamada Edición Ultimate, con un valor cercano a los 100 dólares, que incluye contenidos bloqueados en la versión estándar.

Ese comportamiento se suma a una tendencia que ya se observaba en otros títulos de la industria, donde las versiones premium ganaron terreno frente a las ediciones básicas en los últimos años.

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Cómo ha sido el salto en el equipo de desarrollo

La inversión en GTA 6 superaría los mil millones de dólares y parte de ese gastó se da en la escala del equipo d producción detrás del juego. Según reveló Jason Schreier, periodista de Bloomberg, el equipo de producción artística de Rockstar pasó de entre 5 y 6 personas durante el desarrollo de GTA V a 65 integrantes en GTA VI.

El crecimiento equivale a multiplicar por diez el tamaño de ese equipo en los 13 años transcurridos desde el lanzamiento de la entrega anterior. Esa diferencia también implica un salto en los costos de desarrollo, con unos 60 sueldos adicionales respecto a la producción previa, además de los activos materiales e inmateriales necesarios para sostener ese equipo ampliado.

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El equipo de producción artística de Rockstar Games creció de seis integrantes en GTA V a 65 especialistas para la nueva entrega.

El resultado esperado es un juego con menor dependencia de elementos reutilizados y un nivel de detalle mayor al de entregas anteriores. No se conoce el tamaño exacto del equipo artístico que trabajó en Red Dead Redemption 2, aunque se estima una cifra intermedia entre los 6 de GTA V y los 65 de GTA VI.

Esa producción anterior introdujo la función de climatología dinámica, que regresará en GTA VI y que, dado el clima cambiante de la región ficticia de Leonida, inspirada en Florida, promete tener un peso mayor dentro de la experiencia de juego.