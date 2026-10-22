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iCAUR explora el futuro de la movilidad robótica y tecnologías de conducción autónoma

El iCAUR International User Summit 2026 presentará nuevos productos de AiMOGA Robot y tecnologías relacionadas con Robotaxi, junto con un espacio dedicado al ecosistema tecnológico de la marca y pruebas de conducción en diferentes terrenos

La plataforma Swift Agile Handling incorpora el sistema i-AWD para distribuir el torque entre las ruedas en milisegundos.
La plataforma Swift Agile Handling incorpora el sistema i-AWD para distribuir el torque entre las ruedas en milisegundos. (iCAUR)
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¿Robots humanoides y taxis que se conducen solos? La industria automotriz explora tecnologías que hasta hace pocos años parecían propias de la ciencia ficción y que ya empiezan a acercarse al uso cotidiano.

Una muestra de esta apuesta se presentó en China, durante el iCAUR International User Summit 2026, realizado en Wuhu entre al 19 y 23 de octubre. Allí, la marca presentó desarrollos relacionados con la robótica y la movilidad autónoma, incluidas exhibiciones del robot AiMOGA y tecnologías de Robotaxi.

Estos anuncios ampliarán el alcance de la cumbre más allá del portafolio automotor. De acuerdo con la información de iCAUR, las novedades permitirán mostrar nuevas perspectivas sobre las aplicaciones de las tecnologías inteligentes, aunque sus funciones y alcances específicos no fueron detallados en el anuncio previo.

La cumbre reunió a más de 500 representantes de usuarios de distintas regiones, socios comerciales y medios internacionales, en una agenda que combinó lanzamientos, pruebas de conducción y actividades de personalización vehicular.

El showroom de la marca dividió su exhibición en tres áreas denominadas Lifestyle Lab, Time Corridor y Creation Hub.
El showroom de la marca dividió su exhibición en tres áreas denominadas Lifestyle Lab, Time Corridor y Creation Hub. (iCAUR)

Un showroom que conecta diseño, tecnología y comunidad

El iCAUR Ecosystem Showroom concentra la propuesta de exhibición de la marca en tres espacios diferenciados: Lifestyle Lab, Time Corridor y Creation Hub. Allí se exhiben los modelos V23 y V27, junto con bocetos de diseño, creaciones de usuarios y productos complementarios del ecosistema.

El recorrido permite observar distintas etapas del desarrollo de los vehículos y su relación con accesorios, interfaces y otras soluciones conectadas, bajo la filosofía “Classic Never Fades | Make It Yours”, que vincula la evolución de los productos con la participación activa de los usuarios en su personalización.

La cumbre también sirvió de escenario para presentar el ecosistema global User-centric Experience, sostenido por cuatro componentes: vehículos personalizados oficiales de iCAUR, el iCAUR Customization Festival y la plataforma iCAUR Club Connect. Esta estructura busca integrar la experiencia y la participación de los usuarios en el desarrollo de productos y soluciones de la marca, un enfoque que distintas marcas de movilidad conectada adoptan como estrategia para fidelizar comunidades globales.

ICAUR presentó avances en movilidad autónoma y tecnologías de Robotaxi durante su cumbre internacional en Wuhu.
ICAUR presentó avances en movilidad autónoma y tecnologías de Robotaxi durante su cumbre internacional en Wuhu. (iCAUR)

Pruebas de conducción en terrenos exigentes

El V Series Test-Drive Camp habilitó la conducción de los modelos V25 y V27 en vías urbanas, terrenos ondulados, tramos con barro, curvas en “S” y otras superficies de mayor complejidad, con el objetivo de evaluar la respuesta de potencia, la estabilidad, el confort de marcha y el comportamiento fuera del asfalto. Estas variables son las que la industria automotriz utiliza habitualmente para medir la madurez de las plataformas de vehículos de nuevas energías (NEV) frente a condiciones reales de uso.

Los vehículos incorporan la Swift Agile Handling Platform, desarrollada por iCAUR específicamente para vehículos NEV, cuya arquitectura modular integra el sistema de propulsión, el chasis y las tecnologías inteligentes en una misma base. Esta plataforma se complementa con el sistema de tracción integral i-AWD, que ajusta la distribución del torque entre las ruedas según las condiciones del terreno, con tiempos de respuesta de milisegundos, una característica relevante para la estabilidad en superficies irregulares y para la seguridad en trayectos de movilidad urbana exigente.

La tecnología Golden REEV para vehículos de rango extendido declara una eficiencia térmica del 44,5%.
La tecnología Golden REEV para vehículos de rango extendido declara una eficiencia térmica del 44,5%. (iCAUR)

La tecnología de rango extendido declara una eficiencia térmica del 44,5%

La tecnología Golden REEV registra una eficiencia térmica declarada por el fabricante del 44,5%, orientada a optimizar la conversión de combustible en energía eléctrica y a extender la autonomía energética de los vehículos de rango extendido. Durante las jornadas de prueba, medios y usuarios evaluaron el comportamiento de estos sistemas en distintas condiciones de conducción, un ejercicio que la marca utiliza como validación pública de sus desarrollos técnicos antes de su llegada a mercados internacionales.

La apuesta por la robótica no es exclusiva de iCAUR dentro del grupo. AiMOGA, la marca de robótica de Chery International, anunció durante la misma semana la apertura de preventas globales de Mobo, su primer robot humanoide de compañía para el hogar, con lo que amplía su presencia hacia el mercado de robótica de consumo. Según datos difundidos por la compañía, ya entregó más de 3.000 unidades de robots AiMOGA en más de 60 países y regiones.

Más de 500 representantes de usuarios, socios comerciales y medios internacionales asistieron al encuentro en China.
Más de 500 representantes de usuarios, socios comerciales y medios internacionales asistieron al encuentro en China. (iCAUR)

Durante la cumbre, iCAUR también presentó el V25, que se sumó a los modelos V23 y V27 para completar la línea V Series bajo el concepto de diseño Future-Classic. Quienes deseen más información pueden consultar su página web oficial.

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