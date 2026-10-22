Más de 300 prófugos se entregaron voluntariamente a la Policía Nacional dominicana en los últimos meses

La DNCD, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron más de 300 intervenciones y cinco allanamientos en Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. (Foto cortesía Dirección Nacional de Control de Drogas)

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Más de 300 personas prófugas por múltiples delitos, entre ellos homicidios, robos y asaltos, se entregaron voluntariamente a las autoridades de República Dominicana durante los últimos meses, según datos oficiales presentados por la Policía Nacional.

Esto ha ocurrido en medio de un endurecimiento de las acciones policiales para la captura de los delincuentes en las calles del país caribeño.

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El balance fue presentado por el vocero policial, Diego Pesqueira, quien informó que las entregas ocurrieron en medio de operativos y llamados públicos dirigidos a quienes tenían órdenes de arresto pendientes.

La institución no precisó cuántas de las 318 personas estaban buscadas específicamente por homicidio, aunque confirmó que ese delito formó parte de los casos registrados.

Los robos y asaltos fueron los hechos más frecuentes entre los prófugos que se entregaron. La Policía contabilizó 76 casos por esos delitos, que representaron el 23.9% del total. Las autoridades previamente informaron sobre la entrega de cuatro hombres requeridos por homicidios ocurridos en distintas provincias del país.

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La Policía Nacional no informó el lugar exacto del operativo en Dajabón ni precisó si hubo heridos, detenidos o armas incautadas. (Foto cortesía Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM))

Las entregas aumentaron durante octubre

Las estadísticas muestran que las presentaciones voluntarias crecieron con el paso de las semanas. Entre el 17 y el 31 de agosto, 31 personas acudieron a las dependencias policiales.

Durante septiembre se registraron 122 entregas y, entre el 1 y el 21 de octubre, otras 165 personas se presentaron ante las autoridades.

Los casos de agresión y violencia ocuparon el segundo lugar entre los motivos de búsqueda, con 38 personas, el 11,9% del total. Además, 21 prófugos eran requeridos por delitos relacionados con vehículos robados, mientras que 14 enfrentaban acusaciones por delitos sexuales.

El informe policial incluyó otras 45 entregas vinculadas con infracciones de distinta naturaleza. La suma de los casos refleja la diversidad de expedientes que permanecían bajo seguimiento de las autoridades judiciales y policiales.

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A principios de octubre, la Policía Nacional informó que había 53,887 órdenes de arresto pendientes en República Dominicana. La institución aclaró que esa cantidad no equivale necesariamente al mismo número de personas buscadas, debido a que un mismo individuo puede acumular más de una orden judicial.

Un agente policial custodia el acceso al Palacio de Justicia de Santo Domingo Este durante las primeras horas de la mañana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Policía reforzó la búsqueda de personas requeridas por la Justicia

El director de la Policía Nacional, Ernesto Rodríguez García, pidió a los prófugos que se entregaran. El presidente dominicano, Luis Abinader, también instó a las personas requeridas a comparecer de forma voluntaria ante las autoridades.

Los llamados estuvieron acompañados por el refuerzo de las labores de localización y captura, así como por la coordinación entre la Policía y el Ministerio Público. La institución indicó que, tras cada entrega, se activan los procedimientos de investigación y el seguimiento judicial de los expedientes.

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Pesqueira explicó que una persona con una orden de arresto puede acudir a cualquier destacamento policial del país. La entrega puede realizarse de manera individual o con el acompañamiento de familiares, abogados, comunicadores o representantes religiosos.

La Policía precisó que no exige la presentación de armas de fuego como condición para recibir a una persona buscada. En los casos de homicidio, sin embargo, advirtió que la ausencia del arma presuntamente utilizada puede dificultar las investigaciones.

Una vez que el prófugo se presenta ante las autoridades, queda a disposición de los procedimientos establecidos por la Justicia y de las diligencias coordinadas entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

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