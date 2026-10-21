Uncharted: The Nathan Drake Collection ya se puede jugar en PC a 120 FPS

(YouTube Stargames Benchmarks)

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Uncharted: The Nathan Drake Collection ya puede ejecutarse de forma nativa en Windows gracias a un trabajo de ingeniería inversa asistido por inteligencia artificial. Los tres títulos que componen la recopilación (Uncharted: El tesoro de Drake, Uncharted 2: El reino de los ladrones y Uncharted 3: La traición de Drake) dejan así de estar limitados a las plataformas de Sony y llegan a ordenador con un rendimiento que alcanza los 120 FPS.

El responsable del proyecto es el desarrollador conocido como SuperMedo, la misma persona detrás de un port similar para Bloodborne. El avance resulta posible porque el hardware de las consolas no deja de ser, en esencia, hardware de PC encerrado en un ecosistema cerrado, una barrera que la inteligencia artificial ha ayudado a simplificar a la hora de portar títulos exclusivos de PlayStation.

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Cómo funciona el port de Uncharted a PC

El sistema parte del código x86-64 original de los juegos de PS4, que se ejecuta de manera directa sobre la CPU del ordenador. Sobre esa base se añade una capa de compatibilidad que sustituye las funciones propias de la consola, de modo que el sistema operativo de Windows pueda interpretar correctamente las llamadas que originalmente estaban pensadas para PlayStation 4.

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La parte gráfica se resuelve mediante un renderer basado en el emulador shadPS4, que traduce ese apartado visual a la API Vulkan. Este esquema es el mismo que ya se había utilizado en el port de Bloodborne, lo que confirma que la metodología empleada por SuperMedo puede extenderse a otros exclusivos de la plataforma.

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No se trata de una emulación tradicional, sino de una ejecución prácticamente nativa del código original, con una capa intermedia que resuelve las diferencias de arquitectura entre consola y ordenador. Es ese punto el que explica por qué los resultados de rendimiento son tan superiores a los de un emulador convencional.

Rendimiento a 120 FPS y compatibilidad con DLSS y FSR

El launcher reúne los tres juegos de la colección y permite configurarlos para funcionar a 60 o 120 FPS, con la posibilidad de superar ese límite de forma experimental, aunque esta última opción puede generar problemas en el funcionamiento interno de los títulos.

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El port incorpora, además, un conjunto de opciones gráficas propias de una edición pensada específicamente para PC. Entre ellas figura el soporte para NVIDIA DLSS y DLAA, AMD FSR 3.1 y FSR 4, así como generación de fotogramas mediante AMD FSR 3 Frame Generation y NVIDIA DLSS Frame Generation. Los usuarios de tarjetas GeForce RTX 50 pueden recurrir también a Multi Frame Generation.

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A nivel de controles, la recopilación admite teclado y ratón, compatibilidad con mandos y la posibilidad de reasignar por completo los controles, lo que incluye el manejo de la cámara mediante ratón en Uncharted 3.

Las primeras pruebas de rendimiento respaldan estas cifras. Una configuración con un procesador AMD Ryzen 5 7500F y una tarjeta NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER logró mover los juegos a aproximadamente 120 FPS en resolución 1440p nativa.

Otros usuarios reportaron haber completado Uncharted: Drake’s Fortune con una GeForce RTX 4060, con cifras de entre 100 y 120 FPS en 1080p con DLAA activado, aunque en las secuencias más exigentes el rendimiento podía descender hasta los 80 FPS.

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Errores y problemas en esta fase temprana de desarrollo

El proyecto sigue en fase de desarrollo y presenta fallos propios de una versión sin pulir. Se han reportado cierres inesperados durante las partidas, y en un caso concreto un jugador informó de una partida guardada corrupta durante el capítulo 11 del primer Uncharted.

Uncharted 3, por su parte, puede mostrar de forma ocasional artefactos gráficos en determinados personajes. Son incidencias que, de todos modos, resultan menores si se considera que el port todavía no ha recibido ningún parche oficial que corrija estos comportamientos.

El ritmo de actualizaciones, sin embargo, es constante. La versión 0.3.6 ya solucionó varios errores gráficos y un bloqueo asociado a la secuencia del accidente de tren en Uncharted 2. Actualizaciones previas habían corregido, a su vez, problemas de texturas, fallos de renderizado y distintos cierres de los juegos.

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Un segundo proyecto alternativo y cómo conseguir los juegos

Paralelamente al trabajo de SuperMedo existe otro port desarrollado por BilalReloaded, que ofrece resoluciones superiores, soporte para formato ultrapanorámico y otras funciones adicionales pensadas para PC. Este segundo proyecto también se encuentra en fase beta.

Como ocurre con el resto de ports de este tipo, ninguno de los dos incluye archivos del juego. Esto implica que cada usuario deberá volcar su propia copia legítima de Uncharted: The Nathan Drake Collection de PlayStation 4 para poder utilizarla en PC a través de estos sistemas.