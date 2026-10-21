República Dominicana: Un incendio destruyó cuatro viviendas y causó daños parciales en otras dos en Pueblo Nuevo

El Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó cuatro unidades de combate y tres camiones cisterna para sofocar las llamas. (Cortesía: Redes sociales)

Guardar

Un incendio afectó seis viviendas, un área de parqueo y un residencial de 10 apartamentos en el sector Pueblo Nuevo de Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, durante la tarde del martes 20 de octubre. Cuatro inmuebles quedaron destruidos por el fuego y otros dos registraron daños parciales, según informó el Cuerpo de Bomberos de Santiago.

La emergencia comenzó a las 15:38 (hora local) en la calle Gregorio Reyes, donde las llamas se propagaron entre varias estructuras residenciales. El siniestro también alcanzó propiedades cercanas debido a la radiación térmica, que impactó en un complejo habitacional con cerca de 10 apartamentos.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el reporte preliminar difundido por el organismo de socorro, la intervención permitió contener el avance del fuego antes de que se extendiera hacia más viviendas de la zona. El Cuerpo de Bomberos no informó sobre personas lesionadas ni precisó si las familias afectadas tuvieron que ser evacuadas.

Un incendio destruyó cuatro viviendas y provocó daños parciales en otras dos en el sector Pueblo Nuevo de Santiago de los Caballeros. (Cortesía: Cuerpo de Bomberos de Santiago)

Cuatro unidades y tres camiones cisterna participaron del operativo

Para enfrentar el incendio, el Cuerpo de Bomberos de Santiago desplegó cuatro unidades de combate contra incendios y tres camiones cisterna. Los equipos se concentraron en sofocar los focos activos, proteger las viviendas que aún no habían sido alcanzadas y reducir el riesgo de una nueva propagación en el entorno.

PUBLICIDAD

La presencia de camiones cisterna permitió reforzar el suministro de agua durante las tareas de extinción. Ese recurso resulta determinante en incidentes que afectan varias construcciones, donde el fuego puede avanzar entre techos, paredes divisorias y materiales almacenados en patios o áreas comunes.

El parte institucional indicó que el fuego ocasionó pérdidas totales en cuatro viviendas. Otras dos estructuras sufrieron daños parciales, aunque no se detalló el alcance de las afectaciones en cada caso ni el tipo de bienes destruidos dentro de los inmuebles.

También resultó afectado un espacio de estacionamiento. La radiación generada por las llamas alcanzó un residencial ubicado en las cercanías, con aproximadamente 10 apartamentos, lo que obligó a concentrar recursos en la protección de ese edificio.

PUBLICIDAD

El operativo estuvo supervisado por el general Alexis Moscat, intendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, quien coordinó la asignación de recursos para responder a la emergencia, de acuerdo con la institución.

La cercanía entre las edificaciones de Pueblo Nuevo incrementó el peligro de propagación hacia otras estructuras del entorno. (Cortesía: Cuerpo de Bomberos de Santiago)

La conducción operativa de las labores estuvo a cargo del mayor Leonardo Almonte, acompañado por el teniente coronel Luis Cabrera. Ambos encabezaron el despliegue de las unidades en el lugar y las acciones para controlar los sectores donde persistían las llamas.

El incendio se produjo en un área residencial de Pueblo Nuevo, uno de los sectores de Santiago de los Caballeros. La cercanía entre las viviendas y las estructuras aledañas elevó el riesgo de que el fuego alcanzara una mayor cantidad de inmuebles.

PUBLICIDAD

El organismo no difundió todavía una estimación económica de las pérdidas. Tampoco precisó si alguna de las viviendas afectadas presentaba condiciones estructurales que pudieran haber facilitado la expansión del fuego.

Las causas y circunstancias que originaron el incendio serán determinadas por el Departamento Técnico del Cuerpo de Bomberos de Santiago y los organismos competentes. La investigación deberá establecer el punto de inicio del fuego, los materiales involucrados y cualquier otro factor que haya influido en su propagación.