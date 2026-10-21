Honduras se prepara para la posible llegada del primer frente frío de la temporada con lluvias intensas

Las lluvias y los chubascos continúan afectando sectores del norte de Honduras debido a una vaguada en los niveles medios de la atmósfera. (Foto: Archivo)

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Las lluvias que afectan a varias regiones de Honduras podrían intensificarse durante el fin de semana debido a la posible llegada del primer frente frío de la temporada, un fenómeno que mantiene bajo monitoreo a los especialistas del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El meteorólogo Alberto López explicó que existe la posibilidad de que una masa de aire frío alcance Centroamérica entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre.

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De concretarse su ingreso, el sistema podría generar precipitaciones de fuerte intensidad, actividad eléctrica y un ligero descenso de las temperaturas, especialmente en sectores del norte del país.

El experto aclaró que el fenómeno todavía se encuentra bajo vigilancia y que su evolución dependerá de la trayectoria y el desplazamiento de la masa de aire hacia la región.

Por ello, las autoridades mantienen seguimiento a las condiciones atmosféricas antes de determinar con mayor precisión el alcance de sus posibles efectos.

San Pedro Sula figura entre las ciudades que podrían enfrentar inundaciones urbanas si se registran precipitaciones intensas durante el fin de semana. (Foto: Cortesía)

Mientras se monitorea la posible llegada del frente frío, una vaguada en los niveles medios de la atmósfera continúa favoreciendo la formación de nubosidad, lluvias y chubascos en distintas zonas del territorio hondureño.

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Según la información proporcionada por López, las precipitaciones afectan principalmente a la región norte y podrían extenderse a departamentos como Cortés, Santa Bárbara, Yoro, Atlántida, Copán y el norte de Comayagua durante esta semana.

Las lluvias se presentarían con mayor frecuencia durante las tardes y noches, aunque la intensidad y distribución de las precipitaciones dependerán de la evolución de las condiciones meteorológicas.

La posible combinación de estos factores atmosféricos con la llegada de una masa de aire frío podría aumentar la cantidad de agua acumulada en algunas localidades, especialmente en aquellas que ya presentan suelos saturados o problemas de drenaje.

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Entre las principales preocupaciones se encuentran las inundaciones urbanas y los deslizamientos de tierra en sectores montañosos, debido a que las lluvias intensas pueden provocar acumulaciones de agua en calles, colonias y comunidades vulnerables.

Los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Yoro y Atlántida están entre las regiones donde se prevén lluvias durante esta semana. (FOTO: Proceso HN)

El meteorólogo advirtió que, si se concreta el ingreso del fenómeno frío y se registran las precipitaciones previstas, varias localidades del norte hondureño podrían enfrentar mayores riesgos de inundación.

Entre las ciudades bajo especial atención figuran San Pedro Sula, El Progreso, Villanueva, Choloma, Puerto Cortés y Omoa, donde las lluvias intensas podrían generar complicaciones en áreas urbanas y sectores con antecedentes de acumulación de agua.

Las zonas montañosas también requieren vigilancia por la posibilidad de deslizamientos, especialmente en comunidades ubicadas cerca de laderas o en terrenos susceptibles a la saturación del suelo.

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Ante este escenario, López pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) y seguir las recomendaciones de prevención que emitan las autoridades.

El especialista insistió en que la posible llegada del frente frío todavía no constituye un escenario confirmado, por lo que es necesario observar la evolución del sistema antes de establecer con mayor certeza la intensidad de las lluvias y las zonas que resultarían más afectadas.

Unas 190 familias, equivalentes a más de 700 personas, enfrentan las consecuencias de las inundaciones en las zonas aledañas al Lago de Yojoa. (Foto: Cuerpo de Bomberos)

A la vigilancia meteorológica se suma la situación de las comunidades cercanas al Lago de Yojoa, donde las inundaciones continúan afectando a decenas de familias que enfrentan dificultades para regresar a sus viviendas.

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De acuerdo con los datos proporcionados por el experto de Cenaos, alrededor de 190 familias, equivalentes a más de 700 personas, permanecen afectadas por los niveles de agua que mantienen anegadas distintas zonas.

La situación permanece bajo evaluación, mientras las condiciones meteorológicas podrían prolongar las dificultades para las personas que esperan regresar a sus hogares. La eventual llegada de nuevas precipitaciones representa un factor adicional de preocupación para estas poblaciones.

Las comunidades afectadas necesitan que los niveles de agua disminuyan para recuperar la normalidad, pero la continuidad de las lluvias complica ese proceso y mantiene la incertidumbre sobre cuándo podrán volver a sus viviendas.

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