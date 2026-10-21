Deportes

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

El entrenador habló luego del triunfo de su equipo ante Vasco da Gama en el Maracaná

Guardar

El entrenador de Boca Juniors Rodolfo Arruabarrena valoró el funcionamiento del equipo en el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama, resultado que le permitió al conjunto argentino clasificarse a la final de la Copa Sudamericana tras remontar la serie de semifinales en el estadio Maracaná. “Han hecho un partido a mi entender muy bueno, merecedores de pasar a la final en los dos partidos”, afirmó el técnico sobre la actuación de sus jugadores.

El entrenador explicó que el equipo interpretó de manera correcta las exigencias del encuentro desde el inicio. “Hoy entendimos cómo teníamos que jugar el partido, hicimos los goles en los momentos justos, no tuvimos esos apuros sobre todo en cancha de Boca en el primer tiempo”, señaló. Arruabarrena relacionó ese control con procesos anteriores del club en competiciones continentales. “Es mérito de Boca que lo ha sufrido en semestres anteriores donde han tenido que remar, hemos podido cumplir el primer objetivo que era llegar a la final”, agregó.

PUBLICIDAD

El entrenador dedicó un tramo de la conferencia a explicar la resolución futbolística que tomó respecto al ingreso de Leandro Paredes, capitán del equipo, quien arrancó el partido en el banco de suplentes tras recuperarse de un desgarro sufrido once días antes. “Ha sido una semana difícil para Paredes, por todo lo que se comentó. Obviamente que el resultado me da la razón, pero tampoco creo que la tenga”, reconoció Arruabarrena.

El técnico detalló el criterio futbolístico detrás de la decisión de hacerlo ingresar en el complemento. “Fue una decisión difícil, entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo con un trajín del equipo rival con cansancio”, explicó. El capitán xeneize terminó anotando el gol que selló la clasificación, a pocos minutos del cierre del encuentro. “Lo importante es que no sintió nada el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante pero es un capitán, un líder, y lo ha demostrado, sacando el gol, desde el banco, en el día a día”, sostuvo el entrenador.

PUBLICIDAD

Arruabarrena también destacó la actuación de Rodrigo Battaglia, quien completó 60 minutos en cancha después de haber vuelto a jugar el viernes pasado ante Talleres luego de diez meses sin sumar participación. El entrenador relacionó ese desempeño con la capacidad defensiva del equipo frente al gol de descuento convertido por Vasco da Gama en el segundo tiempo. “Hoy merecimos pasar, más allá del gol de ellos defendimos bien y supimos aprovechar las oportunidades”, afirmó.

Consultado por los fundamentos del funcionamiento colectivo, Arruabarrena trasladó el mérito al plantel. “Los protagonistas son los jugadores, si no están convencidos de lo que queremos dentro del campo y la idea de entrenamiento, es imposible”, sostuvo. El técnico definió al grupo con el que trabaja en términos de compromiso. “Tengo un grupo de jugadores inteligentes, con ganas de hacer historia”, agregó.

Pese a la clasificación, el entrenador evitó anticipar objetivos mayores y pidió mantener un enfoque gradual. “Esperemos ir pasito a pasito, partido a partido, no hemos logrado nada”, señaló, antes de dirigir la atención hacia el próximo compromiso del equipo en el campeonato local.

El técnico expresó de manera directa la dimensión emocional del resultado alcanzado en Brasil. “Alegría, no hay adjetivo que pueda expresar en este momento. Es una victoria importante, hacía muchísimo que no se lograba”, afirmó. El entrenador recordó un antecedente reciente ante un rival de la misma liga. “Con San Pablo tuvimos la oportunidad de ganar hace poquito atrás y no se logró, hoy sí ante un rival importante que viene de una seguidilla de partidos interesantes”, explicó. Arruabarrena valoró además el nivel de inversión del conjunto rival en el armado de su plantel. “Han invertido mucho en jugadores de mucha calidad y nosotros estuvimos a la altura y mucho más”, sostuvo, antes de proyectar el objetivo final del certamen. “Esperemos en un mes demostrar y representar al hincha de Boca en esa final”, añadió.

El entrenador también se refirió al aporte de los futbolistas surgidos de las divisiones juveniles del club, un tema que identificó como un eje personal de su gestión. “Lo hablamos, saben lo que significa para mí las divisiones inferiores, pero si los chicos no me demuestran hambre y ganas, no tendrían oportunidades”, explicó. En este encuentro jugaron “Jagger Herrera”, Di Lollo, Milton Delgado y Leo Flores. Arruabarrena reconoció el trabajo del cuerpo técnico de las categorías formativas en ese proceso. “Eso es mérito de las inferiores del club, de los entrenadores, de Mariano Herrón, que siempre estoy molestando y sacando jugadores”, afirmó, en referencia al entrenador de la Reserva de Boca.

Pese a la clasificación, el técnico remarcó que el equipo no debe perder el foco en el campeonato local. “Ya vendrá la final que es importante, pero hay que sacar el chip y pensar en Independiente, un rival duro, y hay que mantener esa posición en la tabla anual”, advirtió el entrenador, en relación al próximo compromiso de Boca, programado para el domingo por el Torneo Clausura.

El equipo de La Ribera se puso en ventaja con el madrugador tanto de cabeza de Lautaro Di Lollo y luego amplió la ventaja con el gol de Miguel Merentiel que tras una corrida definió con precisión ante la salida del arquero Léo Jardim. El ritmo fue frenético y con espacios en el fondo, donde los dos conjuntos buscaron golpear: por el lado de Boca Juniors, ampliar la diferencia para intentar cerrar la serie y Vasco da Gama, intentar repetir la fórmula del triunfo en el primer cotejo.

En el complemento, el elenco local fue superior y consiguió el descuento de José Luis Rodríguez que igualó la serie de forma parcial. Sin embargo, el agónico tanto de Paredes le permitió al equipo xeneize ratificar su remontada y acceder a la final. En dicho encuentro lo espera el vencedor de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que llevarán a cabo la revancha este miércoles en la capital uruguaya. En la ida el Galo goleó 3-0.

El partido decisivo se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia. El recinto tendrá un aforo en partes iguales para cada equipo. Boca Juniors viajará a tierras cafeteras para intentar alcanzar su tercer título en este certamen que supo conquistar en 2004 y 2005.

El presente del equipo boquense es inmejorable con el liderazgo en la Tabla Anual de la Liga Profesional, la lucha arriba en su zona en el Torneo Clausura y es semifinalista de la Copa Argentina. Luego del éxito en Río de Janeiro, la delegación de Boca Juniors volverá a Buenos Aires y comenzará a preparar el partido ante Independiente, este domingo desde las 17:00 en Avellaneda.

Temas Relacionados

Boca JuniorsVasco da GamaCopa SudamericanaRodolfo Arruabarrena

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El Xeneize dio el golpe en Brasil y eliminó a Vasco Da Gama. Así, mantiene chances en todos los frentes que disputa

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

El capitán volvió con lo justo luego de su lesión y fue el héroe para el Maracanazo ante Vasco da Gama

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

Los mejores memes que dejó la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana: del “verdadero” Vasco al “lamento” de River

Las redes sociales reaccionaron al triunfo xeneize en el Maracaná con comparaciones futbolísticas y guiños al pasado del club, tras la eliminación de Vasco da Gama

Los mejores memes que dejó la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana: del “verdadero” Vasco al “lamento” de River

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize ofreció una muestra de carácter en el estadio Maracaná para reponerse al 0-1 de la ida en Buenos Aires y adueñarse de la revancha en Río de Janeiro. Leandro Paredes marcó el gol de la clasificación. Espera en la definición por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

El Xeneize eliminó a Vasco Da Gama en el Maracaná e irá por otra vuelta olímpica internacional

Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

MALDITOS NERDS

‘Heavy Metal Death Can’ lleva su terror submarino retro a PlayStation 5 y Xbox Series

‘Heavy Metal Death Can’ lleva su terror submarino retro a PlayStation 5 y Xbox Series

‘Cleaner Company’ confirma su estreno en PC y habilita una demo jugable

‘Super Meat Boy 3D’ recibe un personaje jugable de ‘MOUSE: P.I. for Hire’

Meta Quest y SteamVR recibirán ‘Payday: Aces High’ el 5 de noviembre

HBO reúne a Nicolas Cage y Antonio Banderas en la temporada 5 de ‘True Detective’

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”

Atarashii Gakko! regresa a México para el concierto más grande de su historia: “De inmediato sentimos el deseo de volver”

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía salvadoreña pide USD 95.3 millones para 2027 e impulsará las denuncias desde teléfonos móviles con IA

Fiscalía salvadoreña pide USD 95.3 millones para 2027 e impulsará las denuncias desde teléfonos móviles con IA

Molineros advierten que tras el terremoto peligra la próxima cosecha de arroz en Panamá

Por qué el pan no es solo un alimento: su increíble historia, del hambre a la revolución

Casi dos toneladas de cocaína decomisadas en Costa Rica: enfrentamiento a balazos con narcotraficantes deja dos detenidos

Siete de cada diez restaurantes en Costa Rica incumplen normas de precios y se exponen a multas de hasta USD 40 mil