7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Guardar

El entrenador de Boca Juniors Rodolfo Arruabarrena valoró el funcionamiento del equipo en el triunfo por 3-1 ante Vasco da Gama, resultado que le permitió al conjunto argentino clasificarse a la final de la Copa Sudamericana tras remontar la serie de semifinales en el estadio Maracaná. “Han hecho un partido a mi entender muy bueno, merecedores de pasar a la final en los dos partidos”, afirmó el técnico sobre la actuación de sus jugadores.

El entrenador explicó que el equipo interpretó de manera correcta las exigencias del encuentro desde el inicio. “Hoy entendimos cómo teníamos que jugar el partido, hicimos los goles en los momentos justos, no tuvimos esos apuros sobre todo en cancha de Boca en el primer tiempo”, señaló. Arruabarrena relacionó ese control con procesos anteriores del club en competiciones continentales. “Es mérito de Boca que lo ha sufrido en semestres anteriores donde han tenido que remar, hemos podido cumplir el primer objetivo que era llegar a la final”, agregó.

PUBLICIDAD

El entrenador dedicó un tramo de la conferencia a explicar la resolución futbolística que tomó respecto al ingreso de Leandro Paredes, capitán del equipo, quien arrancó el partido en el banco de suplentes tras recuperarse de un desgarro sufrido once días antes. “Ha sido una semana difícil para Paredes, por todo lo que se comentó. Obviamente que el resultado me da la razón, pero tampoco creo que la tenga”, reconoció Arruabarrena.

El técnico detalló el criterio futbolístico detrás de la decisión de hacerlo ingresar en el complemento. “Fue una decisión difícil, entendí que era el momento idóneo para entrar en el segundo tiempo con un trajín del equipo rival con cansancio”, explicó. El capitán xeneize terminó anotando el gol que selló la clasificación, a pocos minutos del cierre del encuentro. “Lo importante es que no sintió nada el esfuerzo que hizo, hemos charlado bastante pero es un capitán, un líder, y lo ha demostrado, sacando el gol, desde el banco, en el día a día”, sostuvo el entrenador.

PUBLICIDAD

Arruabarrena también destacó la actuación de Rodrigo Battaglia, quien completó 60 minutos en cancha después de haber vuelto a jugar el viernes pasado ante Talleres luego de diez meses sin sumar participación. El entrenador relacionó ese desempeño con la capacidad defensiva del equipo frente al gol de descuento convertido por Vasco da Gama en el segundo tiempo. “Hoy merecimos pasar, más allá del gol de ellos defendimos bien y supimos aprovechar las oportunidades”, afirmó.

Consultado por los fundamentos del funcionamiento colectivo, Arruabarrena trasladó el mérito al plantel. “Los protagonistas son los jugadores, si no están convencidos de lo que queremos dentro del campo y la idea de entrenamiento, es imposible”, sostuvo. El técnico definió al grupo con el que trabaja en términos de compromiso. “Tengo un grupo de jugadores inteligentes, con ganas de hacer historia”, agregó.

PUBLICIDAD

Pese a la clasificación, el entrenador evitó anticipar objetivos mayores y pidió mantener un enfoque gradual. “Esperemos ir pasito a pasito, partido a partido, no hemos logrado nada”, señaló, antes de dirigir la atención hacia el próximo compromiso del equipo en el campeonato local.

El técnico expresó de manera directa la dimensión emocional del resultado alcanzado en Brasil. “Alegría, no hay adjetivo que pueda expresar en este momento. Es una victoria importante, hacía muchísimo que no se lograba”, afirmó. El entrenador recordó un antecedente reciente ante un rival de la misma liga. “Con San Pablo tuvimos la oportunidad de ganar hace poquito atrás y no se logró, hoy sí ante un rival importante que viene de una seguidilla de partidos interesantes”, explicó. Arruabarrena valoró además el nivel de inversión del conjunto rival en el armado de su plantel. “Han invertido mucho en jugadores de mucha calidad y nosotros estuvimos a la altura y mucho más”, sostuvo, antes de proyectar el objetivo final del certamen. “Esperemos en un mes demostrar y representar al hincha de Boca en esa final”, añadió.

PUBLICIDAD

El entrenador también se refirió al aporte de los futbolistas surgidos de las divisiones juveniles del club, un tema que identificó como un eje personal de su gestión. “Lo hablamos, saben lo que significa para mí las divisiones inferiores, pero si los chicos no me demuestran hambre y ganas, no tendrían oportunidades”, explicó. En este encuentro jugaron “Jagger Herrera”, Di Lollo, Milton Delgado y Leo Flores. Arruabarrena reconoció el trabajo del cuerpo técnico de las categorías formativas en ese proceso. “Eso es mérito de las inferiores del club, de los entrenadores, de Mariano Herrón, que siempre estoy molestando y sacando jugadores”, afirmó, en referencia al entrenador de la Reserva de Boca.

Pese a la clasificación, el técnico remarcó que el equipo no debe perder el foco en el campeonato local. “Ya vendrá la final que es importante, pero hay que sacar el chip y pensar en Independiente, un rival duro, y hay que mantener esa posición en la tabla anual”, advirtió el entrenador, en relación al próximo compromiso de Boca, programado para el domingo por el Torneo Clausura.

PUBLICIDAD

El equipo de La Ribera se puso en ventaja con el madrugador tanto de cabeza de Lautaro Di Lollo y luego amplió la ventaja con el gol de Miguel Merentiel que tras una corrida definió con precisión ante la salida del arquero Léo Jardim. El ritmo fue frenético y con espacios en el fondo, donde los dos conjuntos buscaron golpear: por el lado de Boca Juniors, ampliar la diferencia para intentar cerrar la serie y Vasco da Gama, intentar repetir la fórmula del triunfo en el primer cotejo.

En el complemento, el elenco local fue superior y consiguió el descuento de José Luis Rodríguez que igualó la serie de forma parcial. Sin embargo, el agónico tanto de Paredes le permitió al equipo xeneize ratificar su remontada y acceder a la final. En dicho encuentro lo espera el vencedor de Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que llevarán a cabo la revancha este miércoles en la capital uruguaya. En la ida el Galo goleó 3-0.

PUBLICIDAD

El partido decisivo se llevará a cabo el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de la ciudad de Barranquilla, Colombia. El recinto tendrá un aforo en partes iguales para cada equipo. Boca Juniors viajará a tierras cafeteras para intentar alcanzar su tercer título en este certamen que supo conquistar en 2004 y 2005.

El presente del equipo boquense es inmejorable con el liderazgo en la Tabla Anual de la Liga Profesional, la lucha arriba en su zona en el Torneo Clausura y es semifinalista de la Copa Argentina. Luego del éxito en Río de Janeiro, la delegación de Boca Juniors volverá a Buenos Aires y comenzará a preparar el partido ante Independiente, este domingo desde las 17:00 en Avellaneda.

PUBLICIDAD