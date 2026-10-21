Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

Boca se clasificó a la final de la Copa Sudamericana (REUTERS/Ricardo Moraes)

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Boca Juniors afrontará un cierre de año con la posibilidad de levantar hasta cinco trofeos distintos. El equipo dirigido por Rodolfo Vasco Arruabarrena se clasificó a la final de la Copa Sudamericana 2026 tras eliminar a Vasco da Gama y, en paralelo, mantiene chances concretas en la Copa Argentina, la Tabla Anual y el Torneo Clausura, que puede permitirle acceder a la disputa del Trofeo de Campeones.

El primero y más inmediato de esos objetivos es la Copa Sudamericana. La final se jugará el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia, con capacidad para más de 46.000 espectadores. Será a partido único y en cancha neutral, por lo que ninguno de los dos finalistas jugará como local. En caso de empate tras los 90 minutos, el título se definirá con 30 minutos de alargue y, de persistir la igualdad, por penales. El rival saldrá de la serie entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, con amplia ventaja del equipo brasileño tras ganar 3 a 0 la ida.

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Un triunfo le daría a Boca su primera copa internacional en 18 años, además de una plaza directa en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y el derecho a jugar la Recopa Sudamericana 2027.

Boca mantiene chances en todos los frentes (REUTERS/Thiago Ribeiro)

El segundo título en juego antes de fin de año es la Copa Argentina, cuya final está programada para el 2 de diciembre de 2026. Boca eliminó a Vélez por penales, a Racing en cuartos de final gracias a un triplete de Enner Valencia, y ahora enfrentará a Banfield en semifinales. Del otro lado del cuadro quedaron Platense y Atlético Tucumán, que definirán al otro finalista.

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El tercer objetivo es el Torneo Clausura, cuya final se disputará el domingo 12 de diciembre en estadio neutral. Boca suma 24 puntos y ocupa el segundo lugar de la Zona A, dentro de los puestos de clasificación a los playoffs, con tres fechas pendientes en la fase regular.

El cuarto título posible es la Tabla Anual, que corona al campeón de la Liga Profesional de Fútbol. Boca lidera esa tabla con 54 puntos, la misma cantidad que Argentinos Juniors, aunque con mejor diferencia de gol. El dueño del primer puesto se tatúa una estrella, mientras que los tres primeros se clasifican de forma directa a la Copa Libertadores 2027.

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El quinto y último trofeo en juego es el Trofeo de Campeones 2026, que se jugará el sábado 19 de diciembre en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ese partido enfrentará al ganador del Torneo Apertura, Belgrano de Córdoba, con el campeón del Clausura. Para disputarlo, Boca deberá primero consagrarse en ese certamen.

Los cuatro primeros objetivos (Sudamericana, Copa Argentina, Clausura y Tabla Anual) comparten un mismo incentivo adicional: todos otorgan boleto directo a la Copa Libertadores 2027.

Por lo pronto, los próximos compromisos para Boca Juniors serán en el ámbito local: se enfrentará este domingo desde las 17 (hora argentina) a Independiente por la fecha 14 del Torneo Clausura y el domingo 1 de noviembre chocará con River Plate en la Bombonera, en una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino.

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