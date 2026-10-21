El llamativo look de Wanda Nara en la presentación de su nueva película: diseño midi, escote y estampado con rosas

Con emoción, Wanda Nara acompañó la presentación de su debut en la pantalla grande (Crédito: RSFOTOS)

Guardar

Wanda Nara presentó ¿Quieres ser mi hijo?, la película con la que debuta como actriz en un largometraje, durante una función previa a su llegada a los cines, prevista para este jueves 22 de octubre. La conductora compartió la presentación con Agustín Bernasconi, su coprotagonista, y con el director Hernán Guerschuny.

La noche reunió a familiares, colegas de la televisión y figuras del espectáculo que se acercaron para acompañar a Nara en un estreno que representa un nuevo paso en su recorrido profesional. Además de atender a la prensa y posar para las fotos, la conductora se mostró emocionada por el lanzamiento del filme y por su primera experiencia protagónica en la pantalla grande.

PUBLICIDAD

Para la ocasión, Wanda Nara eligió un vestido midi negro de Dolce & Gabbana, ceñido al cuerpo y decorado con rosas rojas y hojas verdes. El diseño tenía mangas largas y un escote amplio. Lo combinó con zapatos negros de punta y taco alto, anillos, un reloj metálico y uñas rojas.

El estilismo se completó con el cabello rubio, largo y ondulado, peinado con raya al medio, y un maquillaje de delineado oscuro con labios en tono nude. Con ese look, Nara posó junto a Bernasconi y Guerschuny antes de ingresar a la función.

Wanda Nara posó ante los fotógrafos durante la función de presentación del filme (Crédito: RSFOTOS)

La conductora eligió un vestido midi negro de Dolce & Gabbana con rosas rojas y hojas verdes para la velada (RSFOTOS)

La comedia romántica dirigida por Hernán Guerschuny aborda el vínculo del personaje de Lucía con un hombre más joven (RSFOTOS)

La conductora asistió acompañada por sus cinco hijos: Valentín, Benedicto, Constantino y sus dos hijas menores. También estuvieron presentes Nora Colosimo, Ana Rosenfeld, la madre de L-Gante, Kennys Palacios y Zaira Nara, quienes se sumaron al entorno cercano de la actriz durante la presentación.

PUBLICIDAD

El estreno contó, además, con la presencia de participantes de MasterChef Celebrity, el programa que Nara conduce. Pablo Migliore y Nazareno Casero acudieron al evento, al igual que Donato de Santis, José María Muscari, Matilda Blanco, Miriam Lanzoni, Nai Awada y Andrea Rincón.

Entre los invitados también estuvieron Charo López y Jean Pierre Noher, integrantes del elenco de “¿Quieres ser mi hijo?”. Tras esta presentación, la película llegará a las salas de cine este jueves 22 de octubre.

Wanda Nara y Agustín Bernasconi, coprotagonistas de “¿Quieres ser mi hijo?”, durante el estreno (Crédito: RSFOTOS)

El encuentro de Nora Colosimo y Wanda Nara en el estreno de su película (Crédito: RSFOTOS)

Wanda Nara presentó la película ¿Quieres ser mi hijo?, proyecto que marca su debut como actriz en un largometraje (RSFOTOS)

La película también marca el debut de Nara en la ficción junto a Bernasconi. En la comedia romántica, ella interpreta a Lucía, una mujer que atraviesa una crisis personal y se vincula con un hombre más joven. La dirección está a cargo de Hernán Guerschuny y la historia pone el foco en esa relación, que plantea una diferencia de edad entre los protagonistas.

PUBLICIDAD

Antes del estreno, Wanda Nara y Agustín Bernasconi visitaron Agarrate Catalina, el programa de Catalina Dlugi en radio La Once Diez, donde repasaron el proceso de preparación de la película y las escenas íntimas que comparten en pantalla. Ambos señalaron que el trabajo previo fue central para construir la confianza necesaria durante el rodaje.

Nara explicó que el equipo contó con una coach de intimidad, que mantuvo reuniones individuales y grupales con los actores antes de filmar. “Para mí era todo nuevo, todo me daba vergüenza. Él estaba más habituado”, contó la conductora. Bernasconi coincidió en que la dinámica exige una preparación específica: “Parece una boludez, pero no. Hay que estar ahí desnudándose y una cosa y la otra”.

PUBLICIDAD

Dlugi intervino entonces para describir la distancia entre el resultado que ve el público y el detrás de escena de una secuencia de ese tipo. “Es lo más antierótico del mundo. La gente la ve y empieza a soñar”, afirmó. Nara sostuvo que, al momento de grabar, el set redujo al mínimo la presencia de técnicos y que la mayoría de las escenas fue registrada por mujeres. También señaló que ella y Bernasconi acordaron de qué manera cubrirse durante las tomas.

Wanda Nara se encargó de anticipar la llegada de su película a los cines (Instagram)

Los ensayos comenzaron antes de que el equipo se trasladara al rodaje en Uruguay. Según relató Nara, Bernasconi llegó a su casa con el guion estudiado, mientras ella acababa de regresar de unas vacaciones en Japón y todavía no había repasado sus parlamentos. “Tocó el timbre en mi casa con su librito: ‘Venimos a ensayar’. Yo dije: ‘Uh’”, recordó.

PUBLICIDAD

Durante esa etapa, Pablo Ini acompañó al elenco como coach y continuó el trabajo durante la filmación. Nara recordó la exigencia de los ensayos y contó que Ini le pedía repetir las escenas hasta alcanzar el tono buscado. En uno de los encuentros a solas, el coach se emocionó al finalizar una escena. “Dije: realmente la hice bien, porque este tipo que me estaba corrigiendo cosa por cosa terminó emocionado”, relató.

Para Nara, la principal incógnita antes de comenzar era si lograría una conexión convincente con Bernasconi frente a cámara. “Me preguntaba si iba a pasar con Agus. Porque te puede pasar o no”, expresó. El actor, a su vez, atribuyó el resultado al clima de trabajo que construyó el equipo: “Construimos algo tan de compañerismo desde un comienzo que todos tirábamos para el mismo lado”.

PUBLICIDAD

Consultada por Dlugi sobre la química entre ambos, Nara reconoció que esa fue una de las reacciones que recibió tras los primeros visionados. “Era lo más importante para mí, que fuera creíble”, sostuvo sobre la relación que articula la trama de “¿Quieres ser mi hijo?”, que llegará a los cines este jueves 22 de octubre.