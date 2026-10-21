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El jurado de MasterChef Celebrity fue lapidario con Campi por su plato: “Es una aberración”

El humorista recibió una feroz devolución de Germán Martitegui, Maru Botana y Damián Betular. El momento

El jurado de MasterChef Celebrity rechazó la pasta rellena que Campi elaboró durante el capítulo 16 del programa de Telefe (Video: Instagram)

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Campi vivió una noche para el olvido en la cocina de MasterChef Celebrity, luego de que el jurado del certamen de Telefe rechazara de manera contundente la pasta rellena que preparó durante el capítulo 16 del programa. El actor y humorista, que intentó lucirse con una presentación en fluido italiano, terminó recibiendo una de las devoluciones más duras de la temporada por parte de Germán Martitegui.

La consigna de la noche pedía elaborar una pasta rellena y casera, y Campi se decidió por unos sorrentinos de ricota, panceta y queso crema, acompañados por una salsa de cebolla. Antes de llegar a la instancia de degustación, el participante buscó generar un efecto de impacto frente a los jueces: se presentó con un enorme trozo de queso dispuesto a rallarlo delante de ellos mientras hablaba en italiano. La escena, sin embargo, no llegó a completarse. “Odio la pasta con queso”, lanzó Martitegui, que frenó en seco la maniobra del humorista.

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La devolución de Damián Betular no tardó en sumarse a la de su colega. Ante la consulta sobre si a ella también le molestaba el condimento, Maru Botana aclaró que a ella sí le gustaba, por lo que Campi no tuvo otra alternativa que cederle el queso a la jurado en lugar de utilizarlo sobre su propio plato.

La prueba gastronómica exigió la preparación de pasta rellena casera y el participante optó por sorrentinos con salsa de cebolla
La prueba gastronómica exigió la preparación de pasta rellena casera y el participante optó por sorrentinos con salsa de cebolla

El verdadero golpe llegó con la degustación. La salsa de cebolla, pese a que el participante había utilizado una pieza entera para su elaboración, prácticamente no se hizo sentir en el paladar de los evaluadores. “Es una barbaridad”, sentenció Betular apenas probó el plato. Campi, que había mencionado que seguía a toda su familia de origen italiano “del otro lado del televisor” para esta preparación que buscaba honrar sus raíces, recibió entonces un comentario irónico de Martitegui. “Voy a pedirle a tu familia italiana que apague la televisión, tómense cinco minutos”, advirtió el chef, en anticipo de lo que vendría.

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La crítica más contundente de la noche llegó de inmediato. “El relleno y la pasta están bien, pero la salsa es una aberración, es como una cebolla cruda procesada con crema, no la logro entender”, disparó Martitegui contra la preparación de Campi. El cuadro se agravó cuando el propio participante confirmó que, en efecto, esa había sido la técnica utilizada para resolver la salsa. “A nadie se le puede ocurrir procesar cebolla cruda con crema”, remató el jurado, visiblemente desconcertado por la explicación.

Campi terminó por pedirle disculpas públicamente a la comunidad italiana antes de retirarse de la zona de degustación. En su salida, mantuvo un breve intercambio en italiano con la conductora del ciclo, Wanda Nara, quien le preguntó con humor por la reacción que podría estar teniendo su familia frente a la pantalla. “Lo lamento mucho por tu familia, ¿qué estará haciendo la abuela?, ¿llorando en casa?”, le consultó Nara. La respuesta del humorista cerró la secuencia con un toque de ironía: “No, la abuela está muerta”.

Campi fue Betular en Masterchef

El traspié con la pasta llegó después de que Campi protagonizara, en una emisión anterior del certamen, uno de los momentos más celebrados de la temporada dentro de las cocinas de Telefe. El actor había sorprendido a Betular con una imitación caracterizada del propio jurado, a la que bautizó “Betu”, con un vestuario que incluyó un peinado similar al del pastelero y una corbata con estampado de perros, además de la reproducción de su tono de voz y sus gestos habituales al evaluar los platos.

Aquella parodia había generado una respuesta distendida del propio Betular, que llegó a bromear con la existencia de un “Betu largo”, en referencia a sí mismo, y un “Betu corto”, para el personaje creado por Martín Campilongo. El intercambio entre ambos, celebrado por el resto del estudio, contrastó con el clima que se vivió esta vez en la mesa de degustación, donde las devoluciones técnicas de Martitegui, Betular y Botana dejaron en evidencia las falencias de la propuesta gastronómica del humorista.

MasterChef Celebrity, conducido por Wanda Nara, continúa su recorrido con pruebas que combinan exigencia técnica y momentos de humor entre los participantes, en un formato que alterna la tensión de las devoluciones del jurado con las interacciones más distendidas dentro de las cocinas del certamen.

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