Amazon se convierte en el primer proveedor de nube de la OTAN para información restringida

Amazon Web Services (AWS) logró la primera aprobación de la OTAN para el manejo de información restringida en la nube. (Reuters)

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Amazon Web Services (AWS) se convirtió en el primer proveedor de servicios en la nube aprobado por la totalidad de los países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) para el manejo de información clasificada bajo el nivel “NATO RESTRICTED” (NR).

La aprobación permite que la Alianza, sus socios de la industria de defensa y cada uno de sus estados miembros utilicen los servicios de AWS para procesar cargas de trabajo con esa clasificación en cualquier región de la compañía ubicada dentro de un país de la OTAN.

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Prolongado proceso de certificación

Para obtener la aprobación, AWS documentó su cumplimiento de la norma D32, la directiva técnica de la OTAN que fija los requisitos de seguridad para el manejo de información restringida en la nube pública. Como parte de ese proceso, el Centro Criptográfico Nacional (CCN) de España evaluó las capacidades de la compañía, antes de que la OTAN diera a conocer la aprobación a todos sus aliados.

La certificación se basó en el cumplimiento de la norma D32 de la OTAN sobre seguridad en la nube pública. (AWS)

David Appel, vicepresidente interino de Sector Público Global de AWS, calificó la certificación como “la culminación de un esfuerzo sostenido de varios años” y aseguró que refleja el compromiso de la empresa “de ayudar a los clientes y socios de los sectores de defensa, del sector público y afiliados a la OTAN a cumplir sus misiones críticas”.

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El directivo agregó que “los gobiernos, y los ciudadanos, merecen tener acceso a la misma infraestructura y los mismos servicios que impulsan la innovación en el sector privado”.

La aprobación reduce tiempos y costos de acreditación

El visto bueno otorgado a AWS simplifica el camino que deben recorrer los países miembros y los socios industriales de la Alianza Atlántica para adoptar la nube comercial en proyectos con información restringida. Al contar ya con una base de seguridad común y evaluada previamente, los aliados pueden reducir el tiempo, el esfuerzo y el costo que implica cumplir con las obligaciones de seguridad y cumplimiento normativo que exige la OTAN.

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El Centro Criptográfico Nacional de España evaluó las capacidades técnicas de AWS. (Reuters)

Además, la certificación abre una vía acelerada para que cada país miembro acredite a AWS a través de su propio proceso nacional oficial, sin necesidad de repetir desde cero las evaluaciones técnicas que ya validó la organización a nivel central. Para la acreditación NR, la OTAN delega el proceso en un país miembro o en la Agencia de Comunicaciones e Información de la OTAN (NCIA), en su calidad de anfitrión.

La infraestructura disponible abarca 15 países de la Alianza

Actualmente, AWS opera 15 regiones de infraestructura en países miembros de la OTAN, siete de las cuales se encuentran en Europa continental. Todas esas regiones quedan habilitadas para el desarrollo de sistemas con capacidad para manejar información “NATO RESTRICTED”, de acuerdo con el alcance de la aprobación otorgada.

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Dylan Browne, gerente general de la NCIA, destacó que “fortalecer la capacidad de la OTAN para aprovechar de manera segura la tecnología comercial es clave para construir una Alianza más resiliente y ágil”. Browne sostuvo además que la disponibilidad de productos comerciales que cumplen con los requisitos de seguridad de la OTAN amplía las opciones tecnológicas disponibles para la organización y respalda su capacidad de adoptar tecnologías modernas sin resignar seguridad ni resiliencia operativa.

AWS cuenta con 15 regiones de infraestructura en países miembros de la OTAN, siete de ellas en Europa continental. (Reuters)

El acceso se canaliza a través de una plataforma específica

La base técnica de este anuncio es AWS Trusted Secure Enclave – Sensitive Edition (TSE-SE), la solución a través de la cual los clientes de seguridad nacional y defensa pueden acceder a las capacidades ahora certificadas. Appel remarcó el compromiso de la compañía de “seguir trabajando para brindar la interoperabilidad que las naciones aliadas necesitan para fortalecer su resiliencia y proteger a sus ciudadanos”.

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Los clientes interesados en implementar soluciones bajo este marco pueden coordinar con sus equipos de cuenta de AWS para evaluar cómo la aprobación y el TSE-SE se adaptan a sus casos de uso particulares dentro de los distintos países de la Alianza.