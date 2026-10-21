Los mejores memes que dejó la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana: del “verdadero” Vasco al “lamento” de River

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La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana generó una ola de memes en redes sociales, que tomaron como blanco principal al entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, y el juego de palabras por su apodo de “Vasco”, justamente el nombre del rival de esta noche. El conjunto argentino remontó la serie de semifinales con un triunfo por 3-1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, resultado que definió un gol agónico de Leandro Paredes a pocos minutos del final.

Las publicaciones comenzaron a circular desde el inicio del partido y se multiplicaron tras el pitazo final del árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Usuarios de distintas cuentas vincularon al club brasileño con el apodo del entrenador. Otro de los memes con mayor circulación tomó como referencia a Lautaro Di Lollo, autor del primer gol del encuentro, y lo comparó con una imagen histórica de Juan Román Riquelme ante el FC Barcelona. La publicación, firmada por la cuenta @Vegettismo9, incluyó también a otras figuras del partido como Jagger Herrera y a Lautaro Blanco en la misma referencia visual, bajo el texto “Di Lollo, Jagger Herrera y Blanco hoy”.

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Otro posteo, de la cuenta verificada @DiegoArchives, recuperó una fotografía de Maradona junto al exfutbolista Arruabarrena en su etapa como jugador de Boca, con la leyenda “pasa el vasco, el vasco Arruabarrena”. La imagen circuló como respuesta directa al avance del equipo xeneize sobre el conjunto carioca.

La diferencia de recursos entre ambos planteles motivó otro tipo de meme, centrado en el banco de suplentes de cada equipo. La cuenta @Exbigote_ publicó una comparación entre los cambios disponibles para Rodolfo Arruabarrena en Boca, entre los que mencionó a Paredes, Enzo Fernández y Lionel Messi, y una fotografía de del Puma Rodríguez con saco rosa, bajo el título “los cambios en el vasco”.

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En paralelo, circuló una imagen que vinculó al plantel de Boca con el París Saint-Germain, publicada por la cuenta @L34NR, con el texto “Boca hoy contra el Vasco”, en referencia al nivel de juego que el equipo de Arruabarrena mostró en el complemento del encuentro.

Otro meme, de la cuenta @ButtaValen14, recuperó una imagen de archivo de Ramón Díaz y el recordado “yo no” en un Superclásico como DT de River cuando le recordaron el descenso. Esta vez la frase elegida fue: “Colidio en la próxima fecha con el vasco, cuando le digan que Boca lo eliminó”.

La victoria por 3-1 le permitió a Boca clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El rival del equipo argentino en esa instancia surgirá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

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LOS MEJORES MEMES DE LA CLASIFICACIÓN DE BOCA ANTE VASCO EN BRASIL