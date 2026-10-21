Deportes

Los mejores memes que dejó la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana: del “verdadero” Vasco al “lamento” de River

Las redes sociales reaccionaron al triunfo xeneize en el Maracaná con comparaciones futbolísticas y guiños al pasado del club, tras la eliminación de Vasco da Gama

Guardar

La clasificación de Boca Juniors a la final de la Copa Sudamericana generó una ola de memes en redes sociales, que tomaron como blanco principal al entrenador xeneize, Rodolfo Arruabarrena, y el juego de palabras por su apodo de “Vasco”, justamente el nombre del rival de esta noche. El conjunto argentino remontó la serie de semifinales con un triunfo por 3-1 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, resultado que definió un gol agónico de Leandro Paredes a pocos minutos del final.

Las publicaciones comenzaron a circular desde el inicio del partido y se multiplicaron tras el pitazo final del árbitro venezolano Jesús Valenzuela. Usuarios de distintas cuentas vincularon al club brasileño con el apodo del entrenador. Otro de los memes con mayor circulación tomó como referencia a Lautaro Di Lollo, autor del primer gol del encuentro, y lo comparó con una imagen histórica de Juan Román Riquelme ante el FC Barcelona. La publicación, firmada por la cuenta @Vegettismo9, incluyó también a otras figuras del partido como Jagger Herrera y a Lautaro Blanco en la misma referencia visual, bajo el texto “Di Lollo, Jagger Herrera y Blanco hoy”.

PUBLICIDAD

Otro posteo, de la cuenta verificada @DiegoArchives, recuperó una fotografía de Maradona junto al exfutbolista Arruabarrena en su etapa como jugador de Boca, con la leyenda “pasa el vasco, el vasco Arruabarrena”. La imagen circuló como respuesta directa al avance del equipo xeneize sobre el conjunto carioca.

La diferencia de recursos entre ambos planteles motivó otro tipo de meme, centrado en el banco de suplentes de cada equipo. La cuenta @Exbigote_ publicó una comparación entre los cambios disponibles para Rodolfo Arruabarrena en Boca, entre los que mencionó a Paredes, Enzo Fernández y Lionel Messi, y una fotografía de del Puma Rodríguez con saco rosa, bajo el título “los cambios en el vasco”.

PUBLICIDAD

En paralelo, circuló una imagen que vinculó al plantel de Boca con el París Saint-Germain, publicada por la cuenta @L34NR, con el texto “Boca hoy contra el Vasco”, en referencia al nivel de juego que el equipo de Arruabarrena mostró en el complemento del encuentro.

Otro meme, de la cuenta @ButtaValen14, recuperó una imagen de archivo de Ramón Díaz y el recordado “yo no” en un Superclásico como DT de River cuando le recordaron el descenso. Esta vez la frase elegida fue: “Colidio en la próxima fecha con el vasco, cuando le digan que Boca lo eliminó”.

La victoria por 3-1 le permitió a Boca clasificarse a la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. El rival del equipo argentino en esa instancia surgirá del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

LOS MEJORES MEMES DE LA CLASIFICACIÓN DE BOCA ANTE VASCO EN BRASIL

memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado
memes boca vasco eliminado

Temas Relacionados

deportes-internacionalBoca JuniorsMemesRiver PlateCopa SudamericanaVasco Da GamaLeandro Paredes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El Xeneize dio el golpe en Brasil y eliminó a Vasco Da Gama. Así, mantiene chances en todos los frentes que disputa

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

El capitán volvió con lo justo luego de su lesión y fue el héroe para el Maracanazo ante Vasco da Gama

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

El Xeneize ofreció una muestra de carácter en el estadio Maracaná para reponerse al 0-1 de la ida en Buenos Aires y adueñarse de la revancha en Río de Janeiro. Leandro Paredes marcó el gol de la clasificación. Espera en la definición por Atlético Mineiro o Montevideo City Torque

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

El Xeneize eliminó a Vasco Da Gama en el Maracaná e irá por otra vuelta olímpica internacional

Cuándo y dónde Boca Juniors jugará la final de la Copa Sudamericana: la llave que definirá su rival

El gigante europeo que sigue de cerca a Lisandro Martínez tras su conflicto con el Manchester United

El defensor argentino podría quedar libre en junio de 2027 si los Diablos Rojos no activan la cláusula de extensión, un escenario que ya captó la atención de un peso pesado de La Liga de España

El gigante europeo que sigue de cerca a Lisandro Martínez tras su conflicto con el Manchester United

MALDITOS NERDS

‘Heavy Metal Death Can’ lleva su terror submarino retro a PlayStation 5 y Xbox Series

‘Heavy Metal Death Can’ lleva su terror submarino retro a PlayStation 5 y Xbox Series

‘Cleaner Company’ confirma su estreno en PC y habilita una demo jugable

‘Super Meat Boy 3D’ recibe un personaje jugable de ‘MOUSE: P.I. for Hire’

Meta Quest y SteamVR recibirán ‘Payday: Aces High’ el 5 de noviembre

HBO reúne a Nicolas Cage y Antonio Banderas en la temporada 5 de ‘True Detective’

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”

Atarashii Gakko! regresa a México para el concierto más grande de su historia: “De inmediato sentimos el deseo de volver”

INFOBAE AMÉRICA

Fiscalía salvadoreña pide USD 95.3 millones para 2027 e impulsará las denuncias desde teléfonos móviles con IA

Fiscalía salvadoreña pide USD 95.3 millones para 2027 e impulsará las denuncias desde teléfonos móviles con IA

Molineros advierten que tras el terremoto peligra la próxima cosecha de arroz en Panamá

Por qué el pan no es solo un alimento: su increíble historia, del hambre a la revolución

Casi dos toneladas de cocaína decomisadas en Costa Rica: enfrentamiento a balazos con narcotraficantes deja dos detenidos

Siete de cada diez restaurantes en Costa Rica incumplen normas de precios y se exponen a multas de hasta USD 40 mil