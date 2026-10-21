El Salvador

El Salvador: Mercedes Umaña registró 63 sismos en menos de nueve horas y cinco fueron sentidos por la población

La red de vigilancia detectó los movimientos entre las 11:11 y las 20:00 del 20 de octubre de 2026, aunque solo cinco fueron advertidos por residentes del distrito de Usulután

El Ministerio de Medio Ambiente registró 63 sismos en Mercedes Umaña durante la jornada del 20 de octubre. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
El Ministerio de Medio Ambiente registró 63 sismos en Mercedes Umaña durante la jornada del 20 de octubre. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
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El distrito de Mercedes Umaña, en Usulután, registró 63 sismos en menos de nueve horas durante el martes 20 de octubre, de acuerdo con el más reciente balance publicado por el Ministerio de Medio Ambiente (Marn). Del total de movimientos detectados desde las 11:11 hasta las 20:00, cinco fueron percibidos por habitantes de la zona.

La actualización elevó el número de eventos sísmicos registrados durante la jornada y confirmó que la actividad continuaba en el distrito. El reporte oficial atribuyó la secuencia a la activación de fallas geológicas en el área.

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El dato central del nuevo informe es el incremento de movimientos identificados por los sistemas de monitoreo. La sucesión de movimientos que se produjo a lo largo de 8 horas y 49 minutos.

De igual manera, el Marn indicó que, pese a la cantidad de eventos, solo cinco fueron sentidos por la población. La cifra de sismos percibidos se mantuvo en ese nivel en el último corte divulgado por la institución.

Los movimientos sísmicos pueden ser registrados por las estaciones de monitoreo sin que necesariamente sean percibidos por las personas. Esto suele ocurrir cuando presentan una magnitud baja, se producen a determinada profundidad o tienen un epicentro alejado de las zonas pobladas.

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Los habitantes del distrito percibieron cinco de los movimientos detectados por las autoridades. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)
Los habitantes del distrito percibieron cinco de los movimientos detectados por las autoridades. (Cortesía: Ministerio de Medio Ambiente)

En el caso de Mercedes Umaña, 58 de los 63 eventos incluidos en el balance no fueron reportados como sentidos por los habitantes. Los otros cinco sí alcanzaron una intensidad que permitió que fueran percibidos en el distrito.

El informe compartido por el Ministerio detalló las magnitudes y las profundidades de cada uno de los sismos. El sismo más fuerte sentido en la zona se registró a las 11:23. Alcanzó una magnitud revisada de 3.6 y tuvo su epicentro a tres kilómetros al sur del distrito de Mercedes Umaña, en Usulután Norte, con una profundidad de un kilómetro.

Fallas geológicas de la zona

La institución explicó que la secuencia responde a la activación de fallas geológicas en el área. Estas estructuras son fracturas presentes en la corteza terrestre, donde puede producirse un desplazamiento que libera energía y genera movimientos sísmicos.

La explicación descarta, según el reporte divulgado, que los eventos correspondan a otra fuente de actividad geológica. El monitoreo se concentró en el distrito de Mercedes Umaña, donde el número de sismos aumentó durante la tarde del martes.

Silueta cartográfica de color marrón con círculos concéntricos anaranjados y un trazo de sismograma sobre fondo beige claro.
La institución atribuyó la secuencia sísmica en Usulután a la activación de fallas geológicas locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La institución pidió mantenerse atenta a las comunicaciones oficiales ante cualquier nueva actualización sobre la actividad sísmica en la zona.

De igual manera, Como medida preventiva, Comandos de Salvamento, Filial Alegría, desplegó operativos junto con instituciones de primera respuesta en el distrito de Alegría, Usulután Norte, tras los sismos percibidos en Berlín y sectores aledaños. Las acciones incluyeron evacuaciones en la Alcaldía de Alegría, el Instituto Nacional de Alegría y el Centro Escolar Alberto Masferrer.

La organización informó que los movimientos reportados tuvieron diversas magnitudes. Por ese motivo, se priorizó la seguridad de estudiantes, docentes, personal administrativo y otras personas que se encontraban en los inmuebles. También pidió a la población mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y evitar difundir información sin confirmar.

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