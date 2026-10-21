El ‘modo espía’ de Spotify: aprende a ver la música de tus amigos en tiempo real

Lo primero es establecer el vínculo de seguimiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Spotify incluye una función conocida popularmente como ‘modo espía’, que en realidad se llama Actividad de tus amigos y permite ver, en tiempo real, qué canción está escuchando cada persona que sigues en la plataforma. No es un truco oculto ni una configuración secreta: es una herramienta oficial de la aplicación que muestra el tema actual o el último reproducido por tus contactos, junto con el tiempo transcurrido desde esa escucha.

Su funcionamiento depende de tres condiciones que deben cumplirse de forma simultánea para que la lista aparezca con información real.

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Requisitos para activar el seguimiento entre amigos en Spotify

Lo primero es establecer el vínculo de seguimiento. Para que la actividad de una persona sea visible, es necesario entrar a su perfil dentro de Spotify y presionar el botón de “Seguir”.

Spotify incluye una función conocida popularmente como ‘modo espía’, que en realidad se llama Actividad de tus amigos. REUTERS/Brendan McDermid

Aunque no es obligatorio que la otra persona haga lo mismo, lo ideal es que el seguimiento sea mutuo, porque así ambos perfiles quedan habilitados para intercambiar esta información dentro del panel de actividad.

El segundo requisito depende exclusivamente de la otra persona. En la configuración de su cuenta, debe tener activada la casilla de “Compartir mi actividad de escucha”. Si esa opción está desactivada, o si el usuario decide reproducir música en una sesión privada, no habrá forma de ver qué está escuchando, sin importar que lo sigas o que ambos se sigan mutuamente.

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El tercer punto tiene que ver con el dispositivo desde el cual se consulta esa actividad. La lista completa de reproducciones de los amigos solo está disponible de manera nativa en la versión de escritorio de Spotify, es decir, en la aplicación instalada en computadoras con Windows o Mac. Esto convierte al ordenador en el canal principal para acceder a esta función con todas sus posibilidades.

FILE PHOTO: A logo of Spotify is seen on a beach during the Cannes Lions International Festival of Creativity in Cannes, France, June 20, 2023. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo

Cómo revisar la actividad de amigos desde la computadora

El proceso en la versión de escritorio es directo. Primero hay que abrir la aplicación de Spotify en la computadora y ubicar, en la barra superior o en el menú de vista, la opción para activar el panel de “Actividad de amigos”. Esta sección suele desplegarse como una barra lateral ubicada a la derecha de la pantalla.

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Una vez activado ese panel, se despliega la lista de amigos junto con la canción que están reproduciendo en ese momento o, en caso de no estar conectados en ese instante, la última que escucharon y el tiempo que pasó desde entonces.

Esta vista permite monitorear en paralelo a varias personas sin necesidad de entrar a cada perfil de manera individual, algo que no ocurre en otros formatos de la aplicación.

Archivo/EFE/EPA/RITCHIE B. TONGO

Es posible ver la actividad musical de amigos desde el celular

A diferencia de la versión de escritorio, la aplicación móvil oficial de Spotify, tanto en Android como en iOS, no incluye una barra lateral que muestre en tiempo real la actividad de todos los amigos a la vez. Esta función está limitada a la versión de computadora.

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Sin embargo, existe una alternativa parcial para los usuarios de celular. Ingresar directamente al perfil de Spotify de un amigo puede revelar información útil, siempre que esa persona tenga habilitada la opción de compartir sus artistas más escuchados o sus listas de reproducción.

En ese caso, es posible consultar desde el perfil los “Artistas escuchados recientemente” o acceder a las playlists que haya hecho públicas, aunque sin la actualización instantánea ni el detalle de la canción exacta que sí ofrece el panel de escritorio.