República Dominicana

Proyecto busca elevar las pensiones hasta 70% del salario y reducir las ganancias de las AFP en República Dominicana

La iniciativa del diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza propone modificar integralmente la Ley 87-01 de Seguridad Social, ante estimaciones de jubilaciones equivalentes al 25% de la remuneración cotizable actual, según el legislador

Un hombre y una mujer de cabello canoso sentados en el porche de una casa con la bandera de República Dominicana visible al fondo.
La iniciativa plantea modificar integralmente la Ley 87-01 de Seguridad Social, elimina copagos por enfermedades catastróficas y exige actualizaciones anuales de los catálogos sanitarios, además de sanciones por negar emergencias. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El diputado dominicano Rogelio Alfonso Genao Lanza presentó este martes 20 de octubre un proyecto para reducir a la mitad las ganancias de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y elevar las pensiones hasta un 60% o 70% del salario cotizable, frente al 25% que, según afirmó, reciben actualmente los trabajadores. La iniciativa busca reformar de manera integral la Ley 87-01 de Seguridad Social, según Diario Libre.

La propuesta también elimina los copagos para enfermedades catastróficas, ordena actualizar cada año los catálogos de servicios de salud y prevé consecuencias para los centros médicos que incumplan la atención de emergencias.

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Un trabajador que cobraba 100.000 pesos (1.667 USD) y completó sus cotizaciones recibe una pensión estimada de 25.000 pesos (417 USD) bajo el sistema vigente, de acuerdo con el ejemplo expuesto por el legislador. Con los cambios planteados, ese monto podría ubicarse entre 60.000 y 70.000 pesos (1.000 y 1.167 USD).

Las administradoras de fondos de pensiones obtuvieron ganancias cercanas a 6.000 millones de pesos (100 millones de USD), mientras que sus costos operativos, trasladados a los afiliados mediante cargos mensuales, ascendieron a unos 7.200 millones de pesos (120 millones de USD), sostuvo Genao. El proyecto plantea limitar esos gastos y evitar que las restricciones a las utilidades sean compensadas con nuevos incrementos administrativos.

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Pareja de adultos mayores sonriendo junto a la bandera dominicana, el Palacio Nacional al fondo y el dibujo de una mano que sostiene dos siluetas.
El legislador afirmó que el régimen actual entrega 25.000 pesos a quienes completaron sus aportes, equivalente al 25% de la remuneración cotizable, y propuso elevar esa proporción hasta el 60% o 70%. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El diputado, del Partido Reformista Social Cristiano, cuestionó que una persona que trabajó durante años termine jubilada con una proporción reducida de su salario. “No podemos permitir que cuando usted tenga una vida trabajando y tenga un salario, sea pensionado con el 20% del mismo”, expresó.

Los gastos operativos de las administradoras bajo fiscalización

Las modificaciones introducidas en 2020 para limitar las ganancias de las AFP habrían sido respondidas con un aumento de los gastos operativos, según expuso Genao. La iniciativa busca establecer mecanismos de fiscalización más estrictos sobre esas entidades, según El Nuevo Diario, portal dominicano de noticias.

El proyecto contempla que los beneficios generados por los ahorros de los trabajadores se distribuyan de forma más equitativa y que los afiliados no absorban los costos de funcionamiento de las administradoras.

Infografía con ilustraciones de un anciano con bastón, un hombre de traje, monedas, gráficos de barras, una ambulancia y textos explicativos.
La propuesta del diputado Rogelio Genao plantea elevar las pensiones hasta el 70% del salario cotizable y reducir las ganancias de las administradoras de fondos en República Dominicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Ley 87-01 fue promulgada en 2001 y, pese a los distintos proyectos presentados para modificarla, ninguna reforma ha avanzado en el Congreso durante más de dos décadas. “Entendemos que es momento de que esta discusión se dé en el Congreso, ya que han pasado 25 años desde la aprobación de la Ley 87-01 que rige la Seguridad Social; se necesita un nuevo sistema”, subrayó el legislador.

Genao también cuestionó la espera de una propuesta del Poder Ejecutivo para iniciar los trabajos legislativos y sostuvo que el Congreso Nacional debe asumir un papel activo en la búsqueda de soluciones para los trabajadores y sus familias.

El diputado Rogelio Genao presenta una reforma para reducir las ganancias de las AFP y mejorar las pensiones (Foto cortesía diputado)
El diputado Rogelio Genao presenta una reforma para reducir las ganancias de las AFP y mejorar las pensiones (Foto cortesía diputado)

El integrante de la Cámara de Diputados criticó otras propuestas de reforma que, según dijo, parecen elaboradas por las propias AFP o contemplan aumentar la edad de retiro sin priorizar mejores pensiones ni ampliar el acceso a los servicios de salud; aunque no se detallaron con precisión a las que hizo mención.

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