Cómo saber qué dice un audio de WhatsApp sin tener que reproducirlo

WhatsApp cuenta con una herramienta que transcribe los audios a texto. (Meta)

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Los mensajes de voz no siempre llegan en un momento adecuado para escucharlos. WhatsApp ofrece una herramienta integrada para convertirlos en texto y consultar lo que dicen directamente debajo del audio. No hace falta instalar otra aplicación ni reproducir el mensaje: basta con activar las transcripciones y seleccionar el idioma que se utiliza con mayor frecuencia.

La función también puede facilitar el acceso a las conversaciones a las personas sordas o con dificultades auditivas. Las transcripciones están desactivadas de forma predeterminada, así que es necesario habilitarlas desde los ajustes del teléfono antes de usarlas. WhatsApp explica que el texto se genera en el dispositivo y que los mensajes personales siguen protegidos con cifrado de extremo a extremo.

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Las transcripciones de WhatsApp están desactivadas de forma predeterminada, por lo que tú debes de activarlo. (Foto: Meta)

Cómo activar las transcripciones

El primer paso es abrir WhatsApp y entrar en Ajustes o Configuración. En Android, se accede desde el menú de tres puntos de la parte superior; en iPhone, desde la pestaña de ajustes o tocando la foto de perfil, según la versión de la aplicación.

Después, sigue esta ruta:

Entra en Chats. Pulsa Transcripciones de mensajes de voz. Activa la opción. Toca Seleccionar idioma y elige el que hablas habitualmente en los audios recibidos. Si la aplicación lo solicita, descarga el paquete de idioma para completar la configuración.

La descarga prepara el reconocimiento en el dispositivo. WhatsApp indica que, por el momento, admite transcripciones en inglés, portugués, español y ruso; la disponibilidad puede depender del sistema operativo y la versión de la aplicación. En iPhone, la herramienta requiere iOS 16 o posterior y Siri activado.

De momento, las transcripciones de WhatsApp cuentan con los siguentes idiomar: inglés, portugués, español y ruso.

Cómo leer un audio sin reproducirlo

Una vez activada la herramienta, abre el chat donde está el mensaje de voz y mantén pulsado el audio. En iPhone, selecciona Transcribir en el menú que aparece. En Android, mantén pulsado el mensaje, toca el menú de tres puntos y elige la misma opción.

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WhatsApp procesará la nota y mostrará el texto en el propio chat, debajo del mensaje de voz. La transcripción puede tardar unos segundos en aparecer. Si el texto queda parcialmente visible, se puede tocar el mensaje para expandirlo y leerlo completo.

No es necesario que el remitente active nada: la transcripción se crea en el teléfono de quien recibió el audio. Tampoco se envía una notificación al remitente indicando que el mensaje fue transcrito. Según WhatsApp, el proceso se realiza localmente y la compañía no puede escuchar el audio ni leer el texto generado.

Gracias a las transcripciones de WhatsApp, el usuario puede leer los audios sin necesidad de reproducirlos. REUTERS/Dado Ruvic

Qué hacer si la transcripción no aparece

Si no ves la opción Transcribir, comprueba que la función esté activada y que el idioma elegido coincida con el del audio. También puedes actualizar WhatsApp, verificar que el paquete de idioma se haya descargado o revisar los requisitos de iOS si utilizas un iPhone.

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La herramienta no siempre reconoce todo con exactitud. El ruido de fondo, una grabación poco clara, los cambios de idioma, los nombres propios y las expresiones locales pueden afectar el resultado. Por eso, una transcripción sirve para entender el tema general de un audio, pero puede contener errores en palabras o frases concretas.

La función es distinta de la traducción: convierte la voz en texto en el idioma seleccionado, pero no necesariamente traduce lo que se dijo. Si el mensaje está en un idioma no compatible o la voz se entiende con dificultad, WhatsApp puede no generar una transcripción correcta. En esos casos, se puede cambiar el idioma desde Ajustes > Chats > Transcripciones de mensajes de voz o pedir al remitente que envíe el contenido por escrito.

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Con la opción activada, basta con mantener pulsado el mensaje y elegir Transcribir para consultar su contenido sin reproducirlo. No elimina el audio ni lo convierte automáticamente al llegar: cada usuario decide cuándo solicitar el texto y qué idioma utilizar.