Ricardo Darín habló de su nieto y confesó qué es lo más fuerte de convertirse en abuelo: "Me emociona muchísimo"

El actor habló de la nueva etapa de su vida y de la intimidad de su familia

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Ricardo Darín vive días de mucha emoción tras el nacimiento de su nieto, Dante, hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín. El actor habló de la llegada del bebé y contó qué es lo que más lo moviliza de esta nueva etapa familiar.

Después del estreno de Lo dejamos acá, la película que protagoniza con Diego Peretti, Darín participó de una entrevista en la que el conductor Mario Pergolini puso el tema sobre la mesa. “¿Conocés al nieto? ¿Te mostró fotos?”, le preguntó a Peretti.

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El actor respondió que todavía no había conocido a Dante, aunque sí había visto imágenes. “No, pero vi fotos del nieto. Y vi lo baboso que está el abuelo. Con Dante”, señaló Peretti, ante la reacción de Ricardo Darín.

El protagonista de El secreto de sus ojos no ocultó el impacto que causó el nacimiento en su familia. “Todos estamos enloquecidos de amor con él”, expresó sobre el hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín.

Ricardo Darín sostuvo que la vivencia más fuerte de la etapa actual consiste en ver a su hijo en el rol de padre

De todos modos, explicó que la experiencia de convertirse en abuelo convive con una emoción que considera todavía más intensa: ver a su hijo en el comienzo de la paternidad. “Lo más fuerte es ver a tu hijo padre. Eso es lo más fuerte de todo”, sostuvo.

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Darín aclaró que aún procesa su nuevo vínculo con el bebé, en parte por la distancia. “Lo del nieto ya me va a caer la ficha. Bueno, yo tengo una prevención, que es la distancia, entonces lo voy tomando con pinzas”, comentó.

El actor volvió a referirse a su hijo y a la actriz española al describir aquello que más le conmueve. “Ver a tu hijo y a la mujer de tu hijo padres es algo que a mí me emociona muchísimo”, aseguró.

Por último, recordó una reflexión que escuchó de parte del Chino Darín desde que nació Dante. “Y lo que empieza a pasar es que, de golpe, vuelven unas frases de tu hijo relacionadas con lo que es la paternidad, que te reconfortan. La última que escuché fue: ‘Ahora estoy entendiendo un poco más todo’”, relató.

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Ricardo Darín compartió sus sensaciones tras el nacimiento de su nieto Dante, hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

A ocho meses del nacimiento de Dante, Ricardo Darín volvió a referirse a su experiencia como abuelo y aseguró que, entre rodajes, estrenos y reconocimientos, prioriza los momentos junto al bebé. Durante una entrevista con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina, por La Once Diez Radio Ciudad AM 1110, el actor contó cómo la familia acompaña el crecimiento del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó.

Consultado por la conductora sobre si el niño advertía que estaba junto a una figura conocida, Darín respondió entre risas: “Sí. Lo tengo ahí, lo tengo acá al lado de donde estoy yo. Está dormido”.

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Dlugi también quiso saber qué le ocurría al sostenerlo en brazos. “Estoy enloquecido. Estamos todos, estamos todos enloquecidos con él”, respondió. Luego describió el temperamento de Dante: “Porque además es un chico, es un chico tan sereno. Sabés que se despierta de la siesta, te mira fijo y de golpe hace una sonrisa. Te derrite. Estamos enamorados. Estamos en pleno idilio”.

La conductora reparó en que la distancia puede dificultar el contacto durante los primeros meses y le preguntó si viajaba cada vez que sus compromisos se lo permitían. Darín explicó que intenta organizar su agenda para acompañar esa etapa: “Y eso significa que vas a viajar todas las veces que puedas para estar cerquita. Porque es una etapa del desarrollo de los chicos que, si te la perdés, lo lamentás. Y en este caso la distancia nos juega un poco en contra. Pero estamos tratando de, dentro de nuestras posibilidades, dentro de la agenda y de nuestros compromisos, estamos buscando la manera de estar cerca para no perdernos lo menos posible, digamos”.

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Más adelante, Dlugi mencionó una foto en la que se lo ve al actor con su nieto en brazos. “Sí, sí. Esa foto lo resume todo”, coincidió Darín, antes de volver sobre la calma del bebé: “Tenerlo entre brazos, además con esa calma, con ese temperamento que tiene, la verdad que es un deleite”.

Al cierre del intercambio, la periodista le señaló que Dante podrá ver en el futuro el acompañamiento de su abuelo en estos primeros años. Darín recibió el comentario entre risas, mientras Dlugi agregó que también tendrá la posibilidad de conocer el recorrido de su padre.

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